SmartTV - czym jest i do czego służy?

Telewizory Smart TV to urządzenia, które są w stanie połączyć się z Internetem, a co za tym idzie, dają dostęp do wielu różnych funkcji, nie tylko tych związanych z oglądaniem telewizji. Te dodatkowe możliwości to między innymi dostęp do stron www, szeroko pojętej rozrywki (w tym do gier w chmurze), pracy czy zarządzania domem.

W uproszczeniu, Smart TV to telewizor podłączony do Internetu i mogący współpracować z wieloma domowymi sprzętami, takimi jak urządzenia audio, AGD czy różnego rodzaju czujniki, ale także z telefonem komórkowym. Sercem Samsung Smart TV jest system TIZEN, który firma rozwija od 2015 roku. Obecnie już ponad 200 mln użytkowników w 197 krajach korzysta z inteligentnych telewizorów Samsung - dowiadujemy się na news.samsung.com.

Samsung - pionier w byciu smart

Samsung był pierwszą firmą, która postawiła na podłączenie telewizora do Internetu. Stało się to w 2009 roku. Od tego czasu działa Samsung Smart TV - platforma, która jest ciągle rozbudowywana i unowocześniana. Dziś oferuje prawie 500 aplikacji w tym prawie 200 polskojęzycznych a wśród nich wszystkie najważniejsze aplikacje VOD, gry w chmurze, muzyczne i informacyjne. Umożliwia też oglądanie przez Internet telewizji, a nawet budowanie własnej „ramówki’. To także możliwość zarządzania inteligentnym domem czy ułatwienia w pracy z domu.

Samsung szacuje, że w połowie 2023 roku w Polsce zostanie przekroczona liczba ponad 3 mln telewizorów Smart TV z systemem Tizen oraz jego poprzednikiem, aktywnie wykorzystywanych do oglądania filmów, wydarzeń sportowych czy koncertów za pośrednictwem Internetu. Obecnie już ponad 85 procent nowych telewizorów Samsung Smart TV jest podłączanych do sieci. To efekt m.in. coraz bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty aplikacji filmowych oraz prężnie rozwijającej się kategorii gamingowej - czytamy na stronie news.samsung.com.

Jak dokładnie wykorzystywać możliwości Samsung SmartTV?

Rozrywka w stylu smart

Dzięki smart TV możesz oglądać ulubione filmy, tworzyć własne ramówki telewizyjne czy przeglądać serwisy streamingowe oraz społecznościowe. Wszystko w wygodny sposób: na ulubionej kanapie lub fotelu, w swoim mieszkaniu, na własnym telewizorze.

Dodatkowo możesz grać w ulubione gry na telewizorze z Ultra Szerokim Widokiem w Grach. Oznacza to między innymi nowy poziom gamingu, dzięki proporcjom obrazu 21:9 lub 32:9 - takim, jak w ultra szerokich monitorach dla graczy. To też doskonała jakość dźwięku oraz niesamowita wygoda.

Coraz więcej graczy może korzystać ze streamingu gier za pośrednictwem Samsung Smart TV bez konieczności posiadania konsoli. Na liście aplikacji partnerów gameingowych znajdziemy między innymi Xbox, NVIDIA GeForce NOW i Utomik.

Jakie aplikacje są najczęściej wykorzystywane do rozrywki Samsung SmartTV?

Netflix

YouTube

Prime Video

Disney+

HBO Max

Player.pl

CANAL+

Polsat Box Go

SmartTV a praca i nauka

Samsung Smart TV to nie tylko rozrywka. To też możliwość wykonywania obowiązków zawodowych oraz szeroko pojęta edukacja. Jak skorzystać z tych możliwości? Zamień swój salon w biuro lub salę lekcyjną/wykładową. Jak? Bezprzewodowo połącz swój telewizor z komputerem, laptopem czy telefonem. I gotowe! Teraz możesz zameldować się w firmie bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz przeglądać służbowe pliki czy strony www na ekranie TV.



Jeśli często łączysz się ze współpracownikami za pomocą Teamsów lub przez platformę Zoom, to mamy dla ciebie kolejną dobrą wiadomość. Teraz możesz skontaktować się z nimi poprzez swój telewizor. Całą rozmowę jesteś w stanie przeprowadzić właśnie dzięki Smart TV ze swojego salonu albo innego pomieszczenia: wygodnie, w komfortowych warunkach i co najważniejsze na dużym ekranie. Wystarczy, że uruchomisz aplikację Google Meet w Smart TV i użyjesz aparatu smartfonu jako kamery internetowej.

Smart TV a smart home?

Chcesz włączyć klimatyzację, ogrzewanie, oświetlenie lub odkurzacz sprzątający? A może zastanawiasz się, ile czasu zostało do końca pieczenia twojego ulubionego ciasta? Teraz duży ekran telewizora możesz wykorzystać jako centrum zarządzania urządzeniami AGD i instalacjami pracującymi w domowej sieci. To prostsze niż myślisz.

Jak sprawdzić czy telewizor ma smart tv?

Chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje smart TV, ale nie jesteś pewna, czy twój telewizor posiada takie możliwości. Najlepiej jeśli sprawdzisz parametry techniczne swojego modelu. Możesz to zrobić w tradycyjny sposób - zapoznając się z kartą produktu, jaką z pewnością otrzymałaś podczas zakupu. Drugą metodą jest sprawdzenie tych danych na stronie www producenta twojego telewizora lub na stronie sklepu, w którym dokonałaś zakupu.

Jak dodać ulubione aplikacje do smart TV?

Wiesz już, że twój telewizor pozwala na korzystanie ze smart TV i chcesz dodać ulubione aplikacje, np. Netflix, Youtube czy gry? Nic prostszego. Wiele popularnych aplikacji jest już zainstalowana na twoim urządzeniu. Wszystkie inne pobierzesz ze sklepu z aplikacjami. Na telewizorach marki Samsung wystarczy wejść w zakładkę Apps i z tego miejsca ściągnąć to, co interesuje cię najbardziej.

Na jakim systemie działa Samsung Smart TV?

Telewizory Smart TV marki Samsung wykorzystują system Tizen, który jest podstawą dla platformy Smart Hub. Do czego służy Tizen? Przede wszystkim zapewnia współpracę ze smartfonami marki Samsung – mogą one służyć do sterowania telewizorem, przesyłania treści multimedialnych, wspomnianej wcześniej rozrywki, pracy, nauki czy zarządzania domem.

Jeszcze więcej smart, czyli SmartThings

To aplikacja, która łączy różne urządzenia i pozwala na kontrolę tego, co dzieje się w domu. W jaki sposób?

Łącząc telewizor z komputerem, telefonem lub laptopem możesz przesyłać dane multimedialne lub prowadzić wideo rozmowy na dużym ekranie.

Połącz system oświetleniowy z telefonem i kreuj nastrój w swoim wnętrzu.

Dodaj do aplikacji SmartThings klimatyzacją, piekarnik czy lodówkę i zarządzaj nimi.

Nie szukaj pilota. Może nim być twój smartfon.

To tylko niektóre z możliwości jakie daje Samsung Smart TV. Chcesz je odkrywać i ułatwiać sobie życie? Teraz to prostsze niż mogłoby się wydawać!