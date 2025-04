1. Miejsce

Babski wieczór: My, kobiety, uwielbiamy domówki, ale też chętnie wychodzimy wieczorami na podbój miasta i klubów. Występ chippendalesów? Nie odmówimy!

Męski wieczór: Miejsce właściwie nie ma większego znaczenia, grunt, żeby towarzystwo było dobre, a browar zimny.

2. Strój

Babski wieczór: Na spotkanie z koleżankami trzeba wyglądać jak milion dolarów, przecież Baśka, Zośka czy Kinga nie mogą mieć lepszej kiecki, ładniejszych paznokci czy bardziej zjawiskowego makijażu.

Męski wieczór: Ubranie? Musi być przede wszystkim wygodny. Ulubione jeansy i bluza z kapturem będą w sam raz.

3. Jedzenie

Babski wieczór: Jeśli organizujesz babski wieczór u siebie w domu, od rana krzątasz się po kuchni, przygotowując pyszności dla siebie i koleżanek. Musisz przecież zabłysnąć swoim kulinarnym talentem, a poza tym nie przyjmiesz gości tylko paluszkami i krakersami. W dodatku każda z twoich przyjaciółek przyniesie też swój specjał, najlepiej na słodko. Jeśli nie masz czasu, by sama coś upichcić sięgnij po prostu po Wedlowskie Desery, wśród których każda z was znajdzie coś dla siebie. Wedlowski Deser Fusion przypadną do gustu miłośniczkom mlecznej czekolady. Nadzienia o smaku Cocoa & Orange, Dulce de Leche, Caramel & Nuts wprowadzą was w prawdziwie imprezowy klimat. Kochasz Tiramisu, Panna Cottę albo Crème Brûlée? Sięgnij po Wedlowskie Desery Classic, a jeśli uwielbiasz ciemną czekoladę – wybierz Wedlowskie Desery Classic z nadzieniem o smaku Lemon Tart, Pavlova Dessert, Chocolate Mousse.

Męski wieczór: A kto powiedział, że przyjmowanie gości krakersami i paluszkami to faux pas? Do tego solone orzeszki i stół zastawiony. W wersji "na bogato" panowie zamawiają jeszcze pizzę.

4. Picie

Babski wieczór: Wino, dużo wina. Oczywiście dobrej jakości i dobranego do potraw.

Męski wieczór: Piwo to podstawa (w końcu też doskonale komponuje się z menu, czyli orzeszkami i krakersami), a najtrudniejsze pytanie, na jakie muszą odpowiedzieć sobie panowie przed męskim wieczorem, to: ile zgrzewek browaru zmieści się do supermarketowego wózka na zakupy. A gdy piwo się skończy, panowie zaglądają do tzw. piwniczki i sięgają po... to, co stoi najbliżej.

5. Rozmowy

Babski wieczór: Ploty, plotki, ploteczki. O czym? Właściwie o wszystkim – o facetach, kosmetykach, ciuchach, paznokciach, ulubionych serialach i... nieobecnych koleżankach.

Męski wieczór: Faceci też plotkują, naprawdę. Tylko nazywają to "męskimi rozmowami". Czego dotyczą te poważne rozmowy? Oczywiście nas, kobiet, ale też samochodów, nowych gadżetów (wiadomo przecież, że facet to duże dziecko i też potrzebuje zabawek), sportu i miłosnych podbojów.

6. Filmy

Babski wieczór: Babski wieczór bez dobrej komedii romantycznej to wieczór stracony. Najlepiej, żeby była wzruszająca i kończyła się happy-endem. W razie braku takiego filmu, zawsze można poratować się serialem kolejnym odcinkiem "Seksu w wielkim mieście".

Męski wieczór: Piłka nożna, piłka nożna i jeszcze raz piłka nożna. Wystarczy jeden sportowy kanał i panowie są w siódmym niebie przez cały wieczór. Obejrzą wszystko, począwszy od meczów czwartej ligi mołdawskiej, a skończywszy na Lidze Mistrzów.

7. Muzyka

Babski wieczór: Na początek jakieś nastrojowy i subtelny jazz, później gdy impreza się rozkręci najlepiej The Graetest hits z czasów młodości.

Męski wieczór: Muzyka tak, ale tylko w przerwie meczu. Może być jakaś aktualna lista przebojów albo kanał disco polo, żeby było z czego się pośmiać. Właściwie to nie ma większego znaczenia.

8. Zdjęcia

Babski wieczór: Tak! Uwielbiamy robić foty, koniecznie z dziubkiem. A zaraz później wrzucamy je na facebooka z hasztagiem #babskiwieczor; #bestgirls itp.

Męski wieczór: Jeśli zdjęcia to tylko z ładnymi laskami poznanymi w pubie. Jeśli takich akurat brak, paparazzi serdecznie dziękujemy.

9. Plan imprezy

Babski wieczór: Zanim zaprosimy do siebie koleżanki, dokładnie planujemy, co będziemy robić i w jakiej kolejności. Grunt to dobra organizacja.

Męski wieczór: Plan? Jaki plan? ;)

10. Zakończenie imprezy

Babski wieczór: Gdy komedie romantyczne zostaną obejrzane, wszystkie tematy – obgadane, żale na facetów wylane, a ze stołu spogląda na nas smutno ostatnia opróżniona już butelka wina, babski wieczór powoli dobiega końca.

Męski wieczór: Impreza kończy się wtedy, gdy barek zaczyna świecić pustkami, a osiedlowy sklep jest już zamknięty.