W ramach globalnej inicjatywy stand4her, której celem jest poprawa życia kobiet na całym świecie, AVON rozpoczął współpracę z fundacją Malala Fund, aby stworzyć dziewczętom możliwość nauki i rozwoju.

Reklama

AVON podjął współpracę z organizacją Malala Fund, której celem jest zwiększenie dostępu do edukacji dziewczynkom mieszkającym w Brazylii. Teraz AVON i Malala Fund połączył wspólny cel – pokonywanie barier, ograniczających kobiety, by tworzyć lepszy świat dla nas wszystkich.

Globalny program AVON stand4her, służy poprawie życia 100 milionów kobiet przez otwieranie nowych możliwości do zbudowania sukcesu na ich własnych warunkach.

Plan obejmuje takie inicjatywy, jak Akademia AVON, platforma szkoleniowa umożliwiająca przedstawicielom doskonalenie umiejętności związanych z pięknem i biznesem oraz Globalny Program Stypendialny.

Fundacja Malala Fund została założona przez Malalę Yousafzai, pakistańską aktywistkę, działaczkę na rzecz edukacji i praw kobiet i najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla oraz jej ojca Ziauddina.

fot. Materiały prasowe

Celem Malala Fund jest zapewnienie dostępu do edukacji dziewczynkom na całym świecie. Fundacja pracuje nad zmianami potrzebnymi do zapewnienia wszystkim dziewczętom wykształcenia średniego.

Edukacja bez przeszkód

Kobiety na całym świecie, należące do różnych kultur i narodowości, posiadające różny bagaż doświadczeń, mają ze sobą coś wspólnego. To właśnie one najczęściej doświadczają dyskryminacji – ze strony państwa lub społeczności, w których żyją.

Te same kobiety starają się przeciwstawiać zaistniałej sytuacji. Głośno mówią o swoich problemach. Zakładają stowarzyszenia i grupy, samoorganizują się.

Założycielka Malala Fund jest bardzo zmotywowana do zmiany obecnego stanu edukacji, dlatego działa na rzecz kobiet:

Dziewczęta pochodzące i mieszkające w Brazylii podlegają marginalizacji i muszą walczyć o ukończenie szkoły. Liderzy Malala Fund w Brazylii prowadzą działania, które mają zmienić na lepsze ich przyszłość - jesteśmy wdzięczni Fundacji AVON za wsparcie tych wysiłków - mówi Malala Yousafzai

Kobiety są silne, domagają się sprawiedliwości, ochrony, poszanowania i urzeczywistnienia przysługujących im praw. Ich wysiłki często narażają je na niebezpieczeństwo czy zagrożenie życia. Pomimo tego, nie poddają się. Poprzez podejmowanie rozmaitych działań starają się, aby ich głos został wysłuchany.

Podobnie jak AVON, Malala Fund ma na celu przełamanie barier uniemożliwiających dziewczętom w pełni wykorzystanie ich potencjału. Podzielamy wizję świata, w którym mogą uczyć się wszystkie kobiety i dziewczęta, a fundusz Malala jest wdzięczny Fundacji AVON dla Kobiet za inwestowanie w naszą pracę. - mówi Patricia Elsner, dyrektor ds. Rozwoju w Malala Fund. W przeciwieństwie do krajów z milionami pozbawionych możliwości edukacji dziewcząt, Brazylia będzie mogła wkrótce zapewnić każdej dziewczynce miejsce w szkole. – dodaje.

Działania AVON na rzecz Kobiet

Fundacja AVON dla Kobiet jest zaangażowana we wspieranie akcji, które mają największe znaczenie dla kobiet. Od momentu powstania w 1955 r. Fundacja AVON promuje lub wspiera działalność charytatywną, naukową, edukacyjną i humanitarną, ze szczególnym naciskiem na działania poprawiające życie kobiet i ich rodzin.

fot. Materiały prasowe

Do 2018 r. AVON Products, Inc. i Fundacja AVON przekazały ponad 1 mld USD w ponad 50 krajach. Takie działania są wpisane w DNA AVON. Badania pokazują, że gdy życie jednej kobiety poprawia się, przynosi to korzyści jej rodzinie, społeczności, która ją otacza i światu, w którym żyjemy.

Dlatego AVON jest otwarty na współpracę z organizacjami takimi jak Malala Fund. Jesteśmy bardzo dumni, że współpracujemy z organizacją, która inspiruje kobiety i dziewczęta do tego, by sięgać po więcej. – mówi Amy Greene, przewodnicząca Fundacji AVON for Women.

Reklama

Obecnie globalne programy AVON koncentrują się również na propagowaniu profilaktyki, poprzez program „Breast Cancer Promise” i przeciwstawiają się przemocy domowej wobec kobiet w ramach kampanii „VAWG Promise”, które w Polsce działają jako programy „AVON Kontra Rak Piersi” i „AVON Kontra Przemoc”.