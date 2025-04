To właśnie kobieca energia, przedsiębiorczość i determinacja są siłą napędową i motywacją Avon do tego, by zmieniać świat na lepsze. Dlatego firma codziennie podejmuje istotne działania na rzecz poprawy życia kobiet na świecie. Efekty całorocznych działań przedstawiamy w Raporcie Avon 2019 #365DniKobiet.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Avon Kontra Rak Piersi oraz Avon Kontra Przemoc, to jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw społecznych w Polsce. Firma dofinansowała 50 tys. badań USG, a ponad 23 tys. kobiet otrzymało pomoc „Niebieskiej Linii”.

Zaś dzięki wspólnej kampanii Avon i Rak’n’Roll „Coś do nich mam”, 4-krotnie zwiększyła się świadomość Polek na temat profilaktyki raka piersi. Dodatkowo ubiegłoroczna akcja pt. „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” pozwoliła na uruchomienie 1. w Polsce przeciwprzemocowej aplikacji mobilnej Avon Alert, która do tej pory umożliwiła pomoc ponad 45 tys. osobom.

Avon… jest kobietą!

Czy wiesz, że co 8. kobieta w Polsce była lub jest związana z Avon, a w samej firmie 60% zarządu stanowią kobiety? Co ciekawe, różnica wieku między najmłodszą a najstarszą Konsultantką to 84 lata. Wśród dziewczyn są początkujące „beauty icon”, które firma zainspirowała do dzielenia się ich makijażowymi trikami w social mediach, jak i Konsultantki stawiające na budowanie relacji offline.

Efekt pracy jednej z nich to 83 177 zł w ciągu zaledwie 3 tygodni kampanii! Bez względu na wiek czy zainteresowania, Avon nie tylko edukuje (500 szkoleń dla Liderek i Konsultantek), ale także buduje otwartą społeczność kobiet i łączy pokolenia.

W zgodzie z naturą

W dzisiejszym świecie troska o środowisko, to jeden z kluczowych standardów biznesowych. Avon każdego roku ratuje blisko 1000 drzew, rezygnując z papierowych faktur i list zamówień (które pakuje w kartony pochodzące w 100% z recyklingu). W ciągu ostatnich 5 lat firma zaoszczędziła 17% ilości zużywanej wody – to ponad 11 basenów olimpijskich!

Avon zmniejszył także zużycie energii o 5%, czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 200 domów. I co najważniejsze – żaden z kosmetyków Avon na całym świecie nie jest testowany na zwierzętach. Avon stał się pierwszą globalną firmą kosmetyczną, sprzedającą produkty w Chinach, która powstrzymała te praktyki.