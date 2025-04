Akcesoria rowerowe dla kobiet

Miłośników jednośladów przybywa z sezonu na sezon. Fakt ten wykorzystują sklepy rowerowe, które kuszą nas interesującą ofertą bicyklów. Producenci nie zapominają również o tych użytkownikach, którzy chcą tchnąć w starą damkę, nowe życie. Zarówno dla wytrwałych, jak i początkujących cyklistów mamy garść gadżetów, dzięki którym wasz pojazd wyróżni się w tłumie. Sezon rowerowy uważamy zatem za rozpoczęty!

Reklama

Każda z was w dzieciństwie nauczyła się jeździć na rowerze. Umiejętność ta stała się pewnego rodzaju odruchem, którą nabywa się na zawsze. W ferworze codziennych zajęć wiele kobiet nie ma czasu na aktywność fizyczną. Zawsze są ważniejsze rzeczy do zrobienia lub sprawy do załatwienia. Jeśli marzycie o lepszej kondycji fizycznej i o odrobinie ruchu na świeżym powietrzu, proponujemy rozpocząć rowerową przygodę. Tym środkiem transportu możecie (jeśli jest to możliwe) dotrzeć do pracy lub do supermarketu w celu zrobienia drobnych zakupów. Pamiętajcie, że nawet najmniejszy ruch poprawi wasze samopoczucie. Aby jednak rowerowe przejażdżki upływały wam milej, mamy dla was kobiece akcesoria, dzięki którym wasze bicykle będą prezentować się niezwykle kolorowo i stylowo!

fot. depositphotos.pl (2)



fot. bikebelle.pl



[CMS_PAGE_BREAK:Koszyk]



Koszyk

Zakładane na kierownicę lub na bagażnik koszyki spełniają nie tylko funkcję użytkową, ale przede wszystkim dekoracyjną. Najpopularniejsze są te wiklinowe z kolorowym, wewnętrznym wkładem. Dużą popularnością cieszą się również kosze metalowe, które uważane są za bardziej trwałe.

fot. depositphotos.pl



[CMS_PAGE_BREAK:Dzwonek]



Dzwonek

Głośnym ding-dong informujemy pozostałych uczestników ruchu drogowego o swojej obecności. Bita śmietana, owoce lub/i oryginalny wzór na dzwonku odmieni każdy rower. Skusicie na ten niezwykle designerki gadżet?

fot. bikebelle.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Pokrowiec na siodełko]



Pokrowiec na siodełko

Odpowiednio dobrane siodło roweru jest gwarancją komfortowej jazdy. Jeśli wybór odpowiedniego dla was modelu macie za sobą, pora zastanowić się nad pokrowcem. Do wyboru macie kolorowe, nieprzemakalne, a także takie, które wypełnione są dodatkową gąbką. Zobaczcie nasze typy!

fot. depositphotos.pl

[CMS_PAGE_BREAK:Nakrętka na wentyl]



Nakrętka na wentyl

Jeśli zwracacie uwagę na najdrobniejsze szczegóły, to ciasteczkowe lub owocowe wentyle są dla was. Wraz z dzwonkiem o podobnym kolorze lub wzorze będą tworzyć oryginalny i stylowy duet! Która z was ma ochotę na wizualne podreperowanie swojego jednośladu?

[CMS_PAGE_BREAK:Zapięcie rowerowe]



Reklama

Zapięcie rowerowe

W rowerowe zapięcie powinna zaopatrzyć się każda cyklistka. Złodzieje bowiem czyhają na nasze roztargnienie i zapominalstwo. Jeśli zdarza ci się parkować jednośladem obok miejsca pracy, sklepu czy kina, koniecznie miej przy sobie to akcesorium, oczywiście w modnym kolorze lub wzorze!