Razem z nowym, wrześniowym numerem „Urody Życia” rusza akcja #wpełnidlasiebie, której jedną z ambasadorek jest Agnieszka Maciąg, była modelka i dziennikarka, pisarka, autorka książek m.in. wydanej ostatnio „Miłość. Ścieżki do wolności”.

fot. Uroda Życia

W wywiadzie dla „Urody Życia” mówiła: „Żaden człowiek nie ma obowiązku mnie kochać. Żaden człowiek nie ma obowiązku kochać ciebie ani żadnej z nas. To my same musimy pomyśleć o sobie, nauczyć się szanować siebie".

Nowa akcja miesięcznika „Uroda Życia” jest jej szczególnie bliska, bo jak podkreślała w wideo, sama jak najbardziej jest w pełni dla siebie.

#wpełnidlasiebie – dajmy sobie więcej czułości i troski

„Zamiast walczyć o uznanie i lajki na Instagramie, namiastkę uwagi ze strony świata, dajmy sobie tę uwagę i miłość same – mówi w rozmowie z Magdą Żakowską, dziennikarką „Urody Życia”. – Zarządzajmy swoim czasem świadomie”.

fot. Uroda Życia

Zapytana, czym dla niej samej jest bycie #wpełnidlasiebie, odpowiedziała: „To właśnie uszanowanie wewnętrznego głosu, swojej wolności, potrzeb i pragnień. Bez oglądania się na opinie innych. XX wiek był w dużym skrócie mentalnym więzieniem kobiet. Nie wszystkie z nas zauważyły, że drzwi tego więzienia zostały otwarte. Wystarczy wstać i wyjść.”

