Inspirowani przez naturę od 75 lat

Spotkanie odbyło się w wyjątkowej scenerii restauracji Belvedere, w warszawskich Łazienkach, które stanowią enklawę natury w centrum stolicy. Firmę Herbapol-Lublin reprezentowali między innymi: Evangelos Evangelou - Prezes Zarządu, Artur Bielak – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu oraz Anna Sambor – Dyrektor ds. Marketingu.

„Chciałbym, aby Herbapol-Lublin pozostawał synonimem rodzinności, naturalności i najwyższej jakości” – te słowa Jerzego Staraka, właściciela Herbapolu-Lublin S.A., doskonale wyrażają wartości, na których firma opiera swoją działalność już od 75 lat. Ich podkreśleniem są także nagrody Esencja Natury. Od 2009 roku trafiają one do osób, dla których natura jest nieodłącznym elementem życia: stanowi inspirację twórczą, buduje więzi, rozbudza nowe zainteresowania.

Podczas spotkania Anna Sambor, Dyrektor ds. Marketingu, opowiedziała, jakie zmiany zaszły w tym czasie w Herbapolu-Lublin, a także o tym, co – mimo upływu lat – pozostało niezmienne. Historia firmy sięga 1949 roku, kiedy powstała Centrala Zielarska wraz z oddziałem w Warszawie i terenowymi oddziałami w różnych rejonach Polski. Po kolejnych kilku przemianach, w 1996 roku firma przekształciła się ostatecznie w Herbapol-Lublin S.A. Ważnymi wydarzeniami było m.in. przejęcie firmy Bio-Active (obecnie Big-Active) oraz Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie (obecnie oddział Herbapolu-Lublin, w którym powstają produkty dżemowe). Od 2020 roku do asortymentu firmy wróciły kosmetyki naturalne. Dzięki temu, Herbapol-Lublin połączył świat żywności i kosmetyków, wspierając konsumentów w trosce o holistyczną dbałość o siebie i bliskich.

Herbapol dziś

Przez 75 lat wiele się zmieniło – na przykład logo firmy, jednak charakterystyczna czcionka jest nadal ta sama. Wciąż tak samo mocne zostało także przywiązanie do natury. To ona jest źródłem składników, na bazie których powstają produkty Herbapolu. Firma pozyskuje zioła ze stanu naturalnego, współpracując ze zbieraczami, jak i z celowych upraw zielarskich. Zioła są zbierane w momencie pełnej dojrzałości i w zgodzie z kalendarzem natury. Zarówno plantatorzy, jak i zbieracze, to osoby o ogromnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, niejednokrotnie przekazywanym z pokolenia na pokolenia. Zanim zioła, na bazie których Herbapol-Lublin tworzy swoje herbatki, mogą trafić do ich opakowań, mija aż 9 miesięcy. To czas przeznaczony na wieloetapowe procesy służące zapewnieniu najwyższej jakości i gwarancji bezpieczeństwa.

Jak podkreśliła Anna Sambor, Herbapol-Lublin niezmiennie pozostając blisko natury, jednocześnie zawsze dostosowywał się do zmieniającej się rzeczywistości, wymagań rynku i oczekiwań konsumentów. Dziś w asortymencie znajdują się trzy marki: Herbapol, Big-Active i Zioła Mnicha. Firma jest liderem rynkowym w kluczowych dla siebie kategoriach: syropów, herbatek ziołowych, owocowych, funkcjonalnych i herbat czerwonych. Dodatkowo, w kategorii produktów dżemowych i herbat zielonych jest wiceliderem. Firma wychodzi naprzeciw nowym trendom, oferując innowacyjne produkty, jak cukierki czyszczące język, orzeźwiające napoje herbaLOVE czy też musy owocowe. Dziś aż 98% konsumentów zna markę Herbapol!

Świętując urodziny

Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas na wyjątkowe warsztaty. Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i propagatorka zdrowego odżywiania, przygotowała wspólnie z uczestnikami proste, lecz efektowne dania pełne naturalnych składników: croissanty w trzech pysznych odsłonach, z dodatkiem dżemów Herbapol, a także sałatkę oraz super bowl z dodatkiem musów owocowych Herbapol. Zaproszeni goście mogli także wykonać naturalne peelingi do ciała oraz wyjątkowe herbaty w fiolkach. To była nie tylko chwila przyjemności, ale też inspiracja do codziennego życia w zgodzie z naturą.

