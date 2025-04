Oto nasza propozycja podcastowego rozkłądu jazdy na tydzień. Każdego dnia spróbuj przesłuchać min. kwadrans danego odcinka. Każdy z nich ma opis ilustrujący zawartość, może nawet zwiastun, niekiedy twórcy wrzucają skróty rozmów również na Instagram czy nagrywają wersję wideo na Youtube. Jeśli do tej pory nie słuchałaś tej formy wywiadów/wykładów/luźnych wypowiedzi, to serdecznie zachęcamy!

Reklama

Poniedziałek z Karoliną Sobańską

Karolina Sobańska skusiła mnie kilka lat temu swoim Instagramem i treściami o weganizmie, który w Polsce dopiero się nieśmiało pojawiał w przestrzeni internetowej. Publikowała też ciekawe treści o knajpach, restauracjach czy obiektach kultury w Europie tam, w których studiowała. Ujęła mnie jej inteligencja, estetyka i światopogląd. Jej podcasty o zdrowym stylu życia, holistycznym podejściu do ciała i umysłu, to studnia bez dna jeśli mowa o ciekawych tematach „na czasie” z ekspertami w danej dziedzinie.

Są prowadzone z niezwykłą lekkością (również językową). Dowiesz się m.in. czym jest biohacking, jakie destynacje podróżnicze będą modne w przyszłości oraz w gdzie kupić dobre wino naturalne ;)

Wtorek z Maciejem Okraszewskim

Radiowy głos prowadzącego wyjątkowy podcast „Dział Zagraniczny” sprawia, że nawet jeśli nie mam nawet okruszka wiedzy nt. Tanzanii, Kapsztadu czy francuskich elitach, to chcę odsłuchać kolejny odcinek. Podcast poszerza horyzonty o wiedzę ze świata (np. Ameryki Południowej), która nie znajduje sie mainstreamie. Próżno szukać jej nawet w prasie w działach dot. polityki zagranicznej. Posłuchasz o informacjach tak wyselekcjonowanych, jak np. o sztuce w Kambodży, która niegdyś nie miała prawa zaistnieć lub o tym, co zmieniła rewolucja w Sudanie.

Maciej ma ogromną wiedzę, którą się dzieli w niesamowcie wciągający sposób, jego rozmowy ze specjalistami są równie inspirujące.

Środa z Justyną Szyc-Nagłowską

Z wykształcenia dziennikarka, prywatnie mama trójki dzieci i żona Borysa Szyca prowadzi podcast o nazwie „Matka też człowiek”. Przyznam, że słuchałam jej pierwszy raz w samochodzie, szukając czegoś lekkiego, co umili mi stanie w korkach i tak… zostałam. Raz na jakiś czas słucham Justyny z przyjemnością - ma szalenie miły głos (podobnie jak Asia Okuniewska) i posługuje się wzorową polszczyzną.

Jest elokwentna, porusza trudne i niewygodne tematy (jak np. psychoterapię), dzieli się swoimi przeżyciami, a co dla mnie bardzo ważne - słucha swoich gości i szanuje rozmówców. Słuchanie z kolei Justyny nie wymaga pełnego skupienia - to masa dla mózgu :)

Czwartek z Śledztwo Pisma

Zazwyczaj unikam kryminalnych wątków, książek czy filmów. Mają hipnotyzującą moc i wiem, że potrafię zatracić się takiej historii i stracić kontakt z rzeczywistością. Jeśli chodzi o projekt Magayznu Pismo, to gros poszukujących wciągających podcastów może nie spać po nocach, by tylko posłuchać kolejnego odcinka.

Jest to coś bezprecedensowego i był to jeden z pierwszych podcastów, które zaczęłam słuchać - naprzemiennie z „Tu Okuniewską”. Ja słuchałam tej historii w drodze do pracy - nie polecam, bo bardzo zagarnia myśli i zagina czasoprzestrzeń. Zdarzało mi się głośno westchnąć czy kręcić głową z niedowierzaniaw komunikacji miejskiej. Historia prawdziwa, niebywała, wstrząsająca.

Piątek z Martą Niedźwiecką

Jeśli interesuje cię tematyka psychologii i seksuologii, Marta Niedźwiecka to jedna z najbardziej elokwentnych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Jej podcastów należy słuchać od samego początku, nie na chybił trafił. Struktura jest tu istotna, bo wraz z słuchaniem odcinków odkrywamy kawałek po kawałku samych siebie poprzez jej wykłady.

Nie ma tu tematów tabu, jest wiele wątków związanych z intymnością, seksualnością, relacjami. Najbardziej utkwił mi w pamięci odcinek „Od mojej starej, to się odczep. I od starego też”. Intrygujący tytuł, prawda? :) Zachęcam do wieczornego słuchania „O Zmierzchu”.

Sobota z Zuzanną i Anną

Szkoda czasu na złe seriale Zastanawia mnie kiedy Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz mają czas na oglądanie dla nas i za nas (by nam polecać) wszystkich seriali na platformach streamingowych i co więcej - recenzować je w tak charakterystyczny, energetyczny sposób. Autorki podcastu mają niemałą wiedzę o reżyserach, producentach, kontekstach powstawanie danych produkcji.

To pasjonatki tematu, które dzielą się ciekawostkami ze świata srebrnego ekranu. Nawet słuchanie ich sprzeczek wokół danego serialu to niekiedy miód na serce. Wielokrotnie ich polecenia i rekomendacje seriali były tak zachęcajace merytorycznie, że oglądałam je nawet nie będąc wcześniej zaintresowana daną tematyką. I nie żałuję!

Niedziela z Olą i Dominiką

Jeśli pasjonujesz się odkrywaniem urokliwych miejsc na wyjazd, z pewnością znasz platformę Slowhop. Założyła ją Ola i Dominika, które w podcaście „Nie sypiam byle gdzie” przybliżają historie gospodarzy miejsc z duszą, którzy też dzielą się swoimi pomysłami biznesowymi, miłością do ludzi, natury czy ogólnie pojętego slow life.

Czasem jeden odcinek tego podcastu może zainspirować do zmiany lub po prostu - wyjazdu. Brak tu pochwały tzw. high life, a jest skupienie na prostych przyjemnościach - dźwiękach lasu, szumie wody, kosztowaniu wiśniówki od 80-letniego mieszkańca wsi czy miłości do skrzypiącej 100-letniej podłogi. Wspaniałe!

Reklama

Czytaj także: Polecane seriale, które możesz sobie darować„Sukcesja” - czy lubimy patrzeć na cierpienie współczesnej arystokracji?Polecane seriale o kobiecej więzi, przyjaźni i koleżeństwie