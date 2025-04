Reklama

Jak pokonać stres przed randką i zawsze wypaść na niej dobrze? Kluczem jest opanowanie swoich emocji, wiara w siebie oraz ... dystans. Jeśli na kolejnej randce zastosujesz się do poniższych zasad, wróżymy ci duży sukces!

1. Bądź wyluzowana

Randki stresują wiele osób, ale głównie przez duże oczekiwania wobec nich. Jeśli nastawisz się, że to TEN mężczyzna i musi wam wyjść, sama nakładasz na siebie dużą presję. Zamiast tego pomyśl sobie, że randka to okazja by miło spędzić czas, lepiej poznać kogoś, dowiedzieć się czegoś nowego. Jak będzie z tego coś więcej to super, a jak nie to nie koniec świata! Jest mnóstwo fajnych i wolnych mężczyzn, więc podejdź do tego na luzie. Co więcej, faceci podskórnie wyczuwają desperacje i stres. Dlatego weź parę głębokich wdechów przed spotkaniem i bądź pozytywna oraz po prostu ciekawa drugiej osoby.

2. Zrelaksuj się i przygotuj do randki

Mężczyźni uwielbiają zrelaksowane i szczęśliwe kobiety! Właśnie dlatego warto zadbać przed randką o swoje samopoczucie i pozytywną energię. Jak? Zrób coś co sprawia ci przyjemność – weź długą kąpiel, posłuchaj ulubionej muzyki albo zdrzemnij się. Przed samą randką lepiej nie eksperymentować z ciuchami, makijażem lub fryzurą. Łatwo wtedy o niepotrzebny stres, gdy coś nie pójdzie po naszej myśli. Postaw na swoją ulubioną i sprawdzoną stylizację, w której wiesz, że wyglądasz jak milion dolarów!



3. Pytaj i słuchaj

Randka powinna być okazją do spędzenia czasu w miły sposób, ale i do poznania drugiej osoby. W końcu, jeśli chcesz by w przyszłości wyszło z tego coś więcej, najpierw powinnaś zobaczyć czy w ogóle pasujecie do siebie. Zadawaj pytania i słuchaj z zainteresowaniem. Dzięki temu dowiesz się więcej o nim oraz zaplusujesz u niego! Faceci uwielbiają opowiadać o sobie, swoich pasjach czy osiągnięciach, a nie zawsze mają ku temu okazję. Dając mu taką możliwość, twój wybranek od razu poczuje się dobrze w twoim towarzystwie, a ty będziesz mogła łatwiej ocenić czy macie podobne podejście do życia.



4. Mów o sobie

Rozmowa powinna być zawsze dwustronną wymianą myśli. Warto jest pytać i słuchać, ale również i mówić o sobie - twój kandydat też powinien cię poznać. Najważniejsza zasada? Mów o dobrych rzeczach w swoim życiu – pasjach, przyjaciołach, podróżach. Pokaż, że jesteś ciekawą i szczęśliwa kobietą i zaraź go swoją pozytywną energią! Na pierwszych randkach nie powinno się narzekać czy opowiadać o swoich porażkach. Dlaczego? Ponieważ sama w ten sposób zmniejszysz swoją atrakcyjność w oczach mężczyzny. Ty chyba też nie chciałabyś się umawiać z życiową fajtłapą, której wiatr zawsze wieje w oczy, prawda? :)

5. Odpowiednie miejsce na randkę

Gdzie najlepiej pójść na randkę? To wszystko zależy od tego jak dobrze znasz mężczyznę, z którym jesteś umówiona. Jeśli nie znacie się bardzo dobrze, albo wiesz, że jest trochę nieśmiały, najbezpieczniejszym wyborem będzie muzeum, galeria sztuki albo kino. Unikniecie początkowej niezręcznej ciszy, ponieważ będziecie mogli podzielić się swoimi wrażeniami po obejrzanej wystawie lub filmie. Zawsze warto też przełamywać pierwsze lody na randce. Jak? Możesz podarować mu pyszny wafelek Princessa słony karmel, a potem wspólnie go zjeść. Pamiętaj, że faceci też lubią być rozpieszczani i na pewno docenią taki gest!

A czy wy macie swoje sposoby na udaną randkę?



Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Princessa