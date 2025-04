Jesień w pełni. Za oknami deszcz i szarość, a wiejący wiatr nie wróży niczego dobrego. W taką pogodę nie trudno o huśtawki nastroju czy chandrę. Jeśli ty również miewasz teraz gorsze dni, to podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić!

1. Wciągający film lub serial

fot. Adobe Stock

Kiedy wieczory są dłuższe, a za oknem szaro i chłodno, warto postawić na kino lub seans przed telewizorem. Pewnie masz kilka seriali, których do tej pory nie mogłaś zobaczyć, bo nie pozwalał ci na to czas. Jesień to najlepszy moment na nadrobienie zaległości. Naszym faworytem jest kolejny sezon The Crown!

2. Coś pysznego

fot. Adobe Stock

Jeśli seans filmowy to tylko z czymś pysznym u boku. Jesienią nie zapomnij o czekoladzie, która poprawi nastrój i zrelaksuje. Drobne przyjemności ci się należą - to one sprawią, że poczujesz się bardziej szczęśliwa. Pamiętaj o tym i bądź dla siebie dobra.

Na co warto postawić jesienią? My uwielbiamy gorzką czekoladę w praktycznie każdej postaci. W klasycznej formie jako dodatek do kawy, a także jako brownie, czy gorącą czekoladę z piankami. Jeśli szukasz doskonałego smaku oraz wyselekcjonowanych składników, to już teraz spróbuj nowości premium od marki Wawel. To aż 5 zaskakujących i niezwykle intensywnych wariantów. Wśród nich znajdziemy:

czekoladę gorzką 70% cocoa ze skórką pomarańczy

czekoladę gorzką 70% cocoa z drobinkami kawy i ziarna kakaowego

czekoladę gorzką 70% cocoa z cząstkami miętowymi

czekoladę gorzką klasyczna 70%

czekoladę gorzką extra 90%

fot. Materiały prasowe

Wszystkie nowości wyróżniają się intensywnością, eleganckim designem, a także doskonałą jakością. Czekolady premium Wawel otrzymały certyfikat UTZ. Ten standard potwierdza, że użyta do produkcji miazga kakaowa została wyprodukowana w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz wyzysku ludzi zatrudnionych przy jej produkcji.

3. Dobrzy ludzie

fot. Adobe Stock

Gorąca czekolada i przyjaciółki to najlepszy duet. Długie rozmowy na przeróżne tematy, plotki, wspomnienia i snucie planów na kolejne wakacje sprawią, że docenisz jesienne wieczory, które nie muszą być nudne! Wszystko zależy od ciebie. Żeby poprawić sobie nastrój i wprowadzić magiczną aurę pomyśl o zapachowych świecach, kadzidełkach, lampkach i naturalnych dekoracjach (np. kasztanach czy orzechach).

4. Aktywny wypad

fot. Adobe Stock

Przecież jesień to nie tylko szaruga i deszcz? Skorzystaj z ostatnich promieni słońca i zaplanuj weekendowy wyjazd za miasto. Jesienią parki i lasy wyglądają niepowtarzalnie. Są kolorowe, pełne liści, kasztanów i jarzębiny. Jeśli jesteś fanką dłuższych i bardziej intensywnych wypadów, to wybierz się na weekend w góry lub spróbuj city break.

5. Nowe wyzwania

fot. Adobe Stock

Każdy jesienny wieczór spędzasz w domu pod kocem? Czasem obawiasz się, że zapadasz właśnie w sen zimowy? Możesz to zmienić. Wyznacz sobie nowe cele, tak by pozornie leniwy czas jesieni stał się aktywny, inspirujący i dał ci wiele nowych wyzwań. Zapisz się na dodatkowy kurs, zajęcia fitness lub na basen. Zobaczysz, że będziesz z siebie dumna i zadowolona!

Jesteś gotowa na stawienie czoła jesiennej chandrze?

Materiał powstał z udziałem marki Wawel.