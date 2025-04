Wakacje rozpoczęte, a Ty wciąż nie masz pomysłu, jak wykorzystać długie słoneczne dni? Jeżeli pragniesz wypełnić ten czas ciekawymi zajęciami i spróbować swoich sił w rozmaitych aktywnościach - skorzystaj z oferty Grupy Pingwina. Lato pełne przygód to ich specjalność, a dzięki fantastycznym atrakcjom dla dzieci i dorosłych, takim jak, chociażby górskie eskapady, szaleństwa w Bike Parku, czy podróż Pociągiem Retro doświadczysz nie lada wrażeń! Zabierz ze sobą rodzinę i poznaj nowy wymiar wypoczynku! Gwarantujemy, że wspomnienia zostaną z Wami na zawsze. Wśród dostępnych destynacji są Beskid Sądecki, Śląski, Wyspowy i Mały oraz Warmia i Mazury.

1. BESKID SĄDECKI- Słotwiny Arena

Beskid Sądecki jak wiadomo, jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski. Przepiękne krajobrazy, malownicze szlaki i krystalicznie czyste powietrze to powody, dla których warto wpisać to miejsce na swoją wakacyjną mapę miejsc do odwiedzenia.

Na miejscu czekają na Was:

Wieża widokowa z edukacyjną ścieżką w koronach drzew oraz zjeżdżalnia

4 profesjonalne trasy rowerowe w Bike Parku

Szlaki turystyczne

Restauracja oraz Grill pod Wieżą

Pensjonat

Co więcej, już w sierpniu odbędzie się tutaj coroczny Koncert pod Wieżą widokową „SUMMERTIME”, czyli spektakularne wydarzenie plenerowe! Koncert na żywo w podniebnym amfiteatrze na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m.) w Krynicy-Zdroju odbędzie się 27 sierpnia 2022 roku.

2. BESKID ŚLĄSKI- Skolnity Wisła Ski & Bike Park

Cudownym pomysłem na wypad z dziećmi będzie wjazd na tzw. "Dach Wisły”, by obejrzeć na własne oczy rozciągająca się panoramę. Jest to inaczej górna stacja kolei krzesełkowej, skąd podziwiać można absolutnie niecodzienne widoki.

Skorzystacie tu z:

4 profesjonalnych tras rowerowych,

placu zabaw z łódeczkami, dmuchańcami i pontonową karuzelą.

całorocznej zagrody z alpakami,

alei Rzeźb.

możliwości zjedzenia pysznego posiłku w Karczmie

Jeśli lubicie góralskie klimaty to koniecznie wpadnijcie na sierpniowy V Festiwal Sera!

3. BESKID WYSPOWY- Kasina Ski&Bike Park

Jeżeli marzy Ci się spokojny wyjazd, polecamy romantyczny, nieodkryty, a nawet dziki Beskid Wyspowy. Nazwa związana jest natomiast bezpośrednio z niepowtarzalnymi widokami (podczas mgieł szczyty wyglądają jak wyspy). Jest to tym samym miejsce, gdzie można wypocząć na łonie natury, z dala od tłumów.

Co na Was czeka?

Bike Park, który stał się mekką polskich downhillowc’ów.

Arena Młodego Rowerzysty (plac zabaw, pumptrack, zewnętrzna siłownia).

Karczma z domową kwaśnicą, zapiekanką ziemniaczaną i pysznym kompotem

Pensjonat Apartamenty Stacja Kasina w historycznym budynku stacji kolejowej XIXw.

4. BESKID MAŁY – Czarny Groń

Idealny na rowerowe wyprawy i rodzinne wakacje będzie też usytuowany pośród gór Beskid Mały. W malowniczej dolinie, w sąsiedztwie dziewiczych rezerwatów i lasów miło będzie spacerować, ale również przemierzać szlaki na rowerze.

Czeka tu na Was:

Polana Aktywnego Pingwina (dmuchańce, tubing, łódeczki)

Magiczna Osada ze Strefą Edukacyjną (wodna przygoda),

pumptrack

wielki skok na gigantyczną poduchę,

Restauracja i Oberża

5. WARMIA I MAZURY - Kurza Góra

Pośród przepięknych łąk i rzek, nieopodal Krainy Tysiąca Jezior, zwanej cudem natury, leży Kurzętnik- miejsce warte odwiedzenia przez wzgląd na bogate walory przyrodniczo- historyczne. Grupa Pingwina zadba o Wasz dobry nastrój, szykując dni pełne rozrywki:

Wieża widokowa ze ścieżką w chmurach i rycerskimi atrakcjami

Całoroczny największy w Europie tor tubingowy,

Plac zabaw,

Bike Park (otwarcie latem 2022),

Zagroda z owieczkami,

Restauracja Kurza Góra z utalentowanym, młodym kucharzem

Pamiętajcie, że we wszystkich pięciu lokalizacjach Grupy Pingwina jest możliwość wykorzystania Bonu Turystycznego. Dzieci mogą odebrać swój Paszport Pingwina, zbierać do niego pieczątki i wymieniać na nagrody!

Zapraszamy serdecznie, dołącz do nas!

Więcej informacji: https://grupapingwina.pl/

