Film na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej miał premierę 7 lutego 2020 roku. Mimo że nie spotkał się z pochlebnymi opiniami krytyków, w 3 tygodnie przyciągnął ponad 1,5 mln widzów. I pewnie biłby kolejne rekordy, gdyby nie rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa, z powodu której już kilka tygodni temu zamknięte zostały wszystkie kina w Polsce.

Dla tych z was, które nie widziały filmu, albo chcą go zobaczyć jeszcze raz mamy dobrą wiadomość - teraz każdy będzie mógł go zobaczyć w internecie, choć początkowo film w ogóle nie miał być dostępny poza kinami.

Od kiedy film „365 dni" będzie dostępny w internecie?

Film dostępny będzie już od jutra, 1 kwietnia na platformie Netflix.To nie pierwszy film, który z powodu epidemii koronawirusa trafił z taką prędkością do dystrybucji w internecie.

Pierwszym filmem był film Jana Komasy „Sala Samobójców: Hejter", który znalazł się na VOD zaledwie 12 dni na premierze. Film Bartosza M. Kowalskiego „W lesie już nie zaśnie nikt" w ogóle nie zdążył trafić do kin i od początku był prezentowany na Netflixie.

Przypomnijmy, że rolę głównej bohaterki - Laury zagrała Anna Maria Sieklucka, a jej włoskiego kochanka - Michele Morrone.

W pozostałych rolach wystąpili: Magdalena Lamparska, Mateusz Łasowski, Natasza Urbańska, Otar Saralidze, Bronisław Wrocławski, Grażyna Szapołowska czy Tomasz Stockinger. Epizod zagrała także sama autorka bestselleru.

