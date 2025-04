1. Urocze dekoracje na świąteczny stół - Congee

Niech wigilijny stół przestanie kojarzyć się z nudnym, białym obrusem! Wystarczy trochę wyobraźni, aby ożywić bożonarodzeniowe nakrycie stołu. Z pomocą przychodzi firma congee.pl oferująca szereg niebanalnych, filcowych dekoracji świątecznych w pokaźnej gamie wzorów i kolorów.

Niedoceniony materiał, jakim jest filc, ma naprawdę wiele do zaoferowania! Jest wyjątkowo trwały, nie niszczy się, a jego czyszczenie zajmuje dosłownie chwilkę i jest banalnie proste! Dzięki temu masz gwarancję, że zakupione dekoracje posłużą Ci znacznie dłużej, niż na jedne Święta.

Piękny serwetnik ze świątecznym wzorem, podstawka pod talerz i kubek z motywem śnieżynki, eleganckie etui na sztućce – wymarzony, spójny zestaw! A to nadal nie wszystko! W asortymencie sklepu znajdziesz mnóstwo dekoracji, które zbudują niepowtarzalną, świąteczną atmosferę. Idealnie dopasowane zawieszki na bożonarodzeniowe drzewko, girlanda i stojące, filcowe choinki dopełnią magii w ten wyjątkowy czas.

2. Najpiękniejsze ręcznie malowane bombki - Bombeczka



https://instagram.com/bombeczkapl?igshid=wylg17ee5ffx

https://www.facebook.com/bombeczkapl/

Święta to idealny czas, by pokazać bliskim, jak bardzo są dla nas ważni i wyjątkowi. Gdyby w tym roku podarować im coś naprawdę pięknego, stworzonego z pasji i dopracowanego w najmniejszym szczególe. Coś, co w każde Święta będzie przywoływać najpiękniejsze wspomnienia i spędzone razem chwile.

Co mamy na myśli? Przepiękne, ręcznie malowane, personalizowane bombki. To niepowtarzalny prezent, który zostanie w Waszej rodzinie na lata! Wręcz je wszystkim swoim bliskim i razem zawieście je na świąteczne drzewko! Niech Święta będą pełne magii i wzruszeń!

Sklep Bombeczka to rodzinna firma, która wkłada całe serce, masę pasji i ogromne pokłady zaangażowania w te wyjątkowe ozdoby. Wszystko po to, aby każdy z Was mógł cieszyć się niepowtarzalną, pięknie przystrojoną choinką. Bombki w całości wykonywane i malowane są ręcznie. Dzięki temu możesz wybrać zarówno kolor ozdoby, napisu, treść dedykacji oraz motyw zdobienia.

Całości dopełnia ekskluzywne pudełko, w które zapakowana jest każda bombka. Piękna, czerwona kokarda i świąteczne sianko prezentują się naprawdę elegancko.

3. Homewear idealny do świątecznych przygotowań - Mosquito

https://mosquito-sklep.pl/pl/19-nowosci

https://www.facebook.com/MosquitoPL

Marka Mosquito poszła o krok dalej i poza wyjątkowym komfortem noszenia, oferuje jeszcze cudowny design w kojącym, zielonym odcieniu. Ich ciepły, welurowy komplet dresowy idealnie sprawdzi się na zimowe poranki, na świąteczne zakupy i podczas wspólnego pieczenia pierniczków. Dodamy jeszcze, że głęboka, butelkowa zieleń to najmodniejszy kolor w tym sezonie.

Bluza została dodatkowo wyposażona w kaptur, który idealnie sprawdza się na wietrzną zimową pogodę. Pssst! Ma też dużą kieszeń na przodzie, tak zwaną kangurkę, w której uda Ci się ukryć kilka świątecznych pierniczków, których przecież nie można podjadać przed wigilią 😊 Spodnie ze zwężanymi nogawkami to największy hit utrzymujący się od dłuższego czasu. Ten krój jest nie tylko wygodny, ale pozwala na łączenie dresu również z bardziej szykownymi stylizacjami. Dzięki czemu komplet nada się także na wypad ze znajomymi do kina, a nawet na randkę!

Wyjątkowa jakość i niepowtarzalny design sprawiają, że komplet dresowy Mosquito jest też chętnie wybierany na prezent. Spraw radość mamie, siostrze czy przyjaciółce - podaruj jej komfort i sportową elegancję 😊

4. Swetry dla całej rodziny w renifery i choinki - Ilovemilk

https://ilovemilk.pl

https://instagram.com/ilovemilkcompl

Święta to nie tylko wyjątkowy, ale i wymagający okres. Przez kilka dni krzątamy się w pocie czoła, aby wszystko było dopracowane i dopięte na ostatni guzik. Kiedy zapakujemy już wszystkie prezenty, przygotujemy 12 wigilijnych potraw, pozostaje nam najważniejsze pytanie: w co ubiorę się na wigilię?!

Na szczęście IloveMilk wyciąga do nas pomocną dłoń. Kolekcja ich świątecznych, cudownych sweterków dla całej rodziny będzie idealnym prezentem zarówno dla kogoś bliskiego, jak i dla nas samych! Przecież w okresie Świąt każdy chce wyglądać zjawiskowo! Dlatego możesz mieć pewność, że z takiego prezentu ucieszy się każdy – babcia, wujek, niesforny dwulatek i … Ty 😊

Najmodniejsze świąteczne wzory w renifery i choinki to oczywiście nie wszystko! IloveMilk zadbało także o jakość i komfort noszenia. Wszystkie swetry zostały uszyte w polskich szwalniach, z wysokiej jakości przędzy akrylowej, opatrzonej certyfikatem bezpieczeństwa.

Sweterki stanowią idealną bazę do wielu stylizacji, zarówno tych świątecznych, jak i na co dzień. Pomyśl tylko, jak cudnie będzie wyglądać przy wigilijnym stole! Uroczy sweterkowy #matchymatchy to najlepszy wybór na ten magiczny czas! Uśmiech na twarzach wszystkich gości gwarantowany!

5.Świąteczny box na słodkie popołudnie - The Gift Atelier

https://instagram.com/the_gift_atelier

Jeżeli szukacie niepowtarzalnego upominku dla prawdziwego perfekcjonisty, który docenia detale, kocha to, co piękne i dopracowane w najmniejszym szczególe, to mamy idealną propozycję - personalizowany box od TheGiftAtelier.

My jesteśmy totalnie zauroczeni! Otwierając tę świąteczną skrzyneczkę, po całym domu rozniesie się słodki aromat piernika, grzanego wina, goździków i pomarańczy, zamknięty w naturalnych sojowych świecach i woskach do kominków. Naszym ulubieńcem jest wosk w kształcie i o zapachu … tabliczki czekolady! Jest tak piękny i autentyczny, że aż chce się go … schrupać!

W boxach znajdziecie także pyszne miody, herbaty zimowe w słoikach, najlepszej jakości słodycze, ziarna kawy, sole do kąpieli, świąteczne ozdoby i spersonalizowane życzenia. Wybór jest naprawdę duży, a każda z tych rzeczy piękna i wyjątkowa.

Każda ze Świątecznych Skrzyneczek jest także przepięknie zapakowana! Bożonarodzeniowe zdobienia, gałązki świerku i materiały przyjazne środowisku tworzą razem coś naprawdę wyjątkowego.

6. Pozytywka z melodiami z dzieciństwa - Świat Pozytywek

https://swiatpozytywek.pl

Każdy z nas pamięta drewniane pozytywki. Z uśmiechem na twarzy i łezką w oku wspominamy ulubione melodie, które wygrywały dla nas te piękne ozdoby. Czy jest coś bardziej magicznego, niż powrót do beztroskich czasów dzieciństwa? Podaruj bliskim tę wyjątkową możliwość. Niech pod świątecznym drzewkiem znajdą cudowną pozytywkę z ulubionym muzycznym tłem.

Świat Pozytywek to sklep, który oferuje największy wybór pozytywek w Polsce. Drewniane i z polystonu, nakręcane i na baterie, duże i małe. Pozytywki jubilerskie, karuzele, baletnice, szkatułki, kule wodne i wiele, wiele innych. A wśród nich te najbardziej wyjątkowe – w świątecznym klimacie. Wśród nich znajdziesz przepiękną stajenkę, kulę śnieżną ze Świętym Mikołajem i choinkę z prezentami. Wszystko wykonane z niezwykłą precyzją i dbałością o najmniejsze detale.

Pozytywka to specjalny prezent dla kogoś naprawdę wyjątkowego! Piękne dźwięki wydobywające się z jej wnętrza, będą przypominać obdarowanemu o Tobie i wyjątkowych chwilach, które spędziliście razem. A przepiękne melodie umilą rodzinne kolędowanie, sprawiając, że Święta będą jeszcze bardziej magiczne!

7. Ciepłe koce na zimowe wieczory - Folkstar

https://folkstar.pl/pl/

https://instagram.com/folkstar_pl

Kto z nas nie kocha długich, zimowych wieczorów spędzonych przed kominkiem, z kubkiem gorącej herbaty w ręku? Nastrojowe światło, dobra książka, wygodny fotel i … ciepły koc. No właśnie! Bez niego przepis na idealne popołudnie traci sens. Na szczęście marka Folkstar pomoże nam szybko to zmienić! Oferuje bowiem niepowtarzalne, barwne i cieplutkie koce.

Gruby, puszysty i niezwykle przyjemny w dotyku koc to najlepszy prezent na Boże Narodzenie. Piękne barwy i unikalne wzory, inspirowane łowickimi wycinankami, trafią w gust nawet najbardziej wymagającego członka rodziny.

Koc Folkstar to także prezent uniwersalny. Zimą rozgrzeje szybciej niż herbata, a latem będzie idealnym towarzyszem wszystkich pikników. Ożywi każde wnętrze, ozdobi niejedno pomieszczenie, posłuży jako narzuta, będzie ulubionym otulaczem. Możliwości jest naprawdę mnóstwo! Jedno jest pewne – ciężko się z nim rozstać, nawet na chwilę.

Marka Folkstar to również masa innych, wyjątkowych, łowickich inspiracji na prezenty. Bądź oryginalny – niech polskie ludowe wzornictwo opanuje Twoje Święta 😊

8. Dodatki - zasłony, poduszki i obrusy w kolorach Bożego Narodzenia - Decordruk

https://www.facebook.com/decordruk/

https://www.instagram.com/decordruk/

Na magiczną atmosferę Bożego Narodzenia składa się wiele rzeczy. Pięknie przystrojona choinka, tradycyjne potrawy, długo wyczekiwane prezenty oraz odświętny wystrój. Każda Pani domu wie, że właściwie dobrane dodatki odmienią dom nie do poznania i w mgnieniu oka wyczarują świąteczny klimat!

To myśl o pięknych wnętrzach przyświecała twórcom polskiej marki Decordruk. A na ten najbardziej oczekiwany czas w całym roku, firma przygotowała specjalną ofertę dodatków w kolorach Bożego Narodzenia. Zapewniamy Was, że kolekcja WINTER wprowadzi magię Świąt do każdego wnętrza.

Piękne, świąteczne bieżniki, niepowtarzalne firany i miękkie pluszowe koce. Wszystko dostępne w różnych wariantach kolorystycznych i wielu rozmiarach. W kolekcji WINTER znajdziecie dziesiątki oryginalnie zaprojektowanych wzorów, których na próżno szukać gdziekolwiek indziej! To wszystko sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie i nie tylko… bo wyjątkowe produkty firmy Decordruk idealnie nadają się także na prezent dla najbliższych. Zadowolą każdego, kto ceni sobie estetykę i kocha otaczać się niepowtarzalnymi dodatki.

Wysoka jakości produktów oferowanych przez producenta sprawia, że tekstylia posłużą Wam na długi, długi czas, a dzięki ponadczasowym wzorom będą prezentować się modnie przez kolejne lata i sezony.

9. Olejki do kąpieli, które pachną cynamonem i mandarynkami - Stara Mydlarnia

https://instagram.com/stara_mydlarnia

Chwila relaksu, odpoczynku, czas na regenerację. To rzeczy, o których w natłoku codziennych obowiązków często zapominamy. A nie powinniśmy! Zadbane ciało to zdrowe ciało. Podaruj bliskim wyjątkowe zestawy, które zachęcą ich do codziennych, pielęgnacyjnych rytuałów!

Pomoże Ci w tym Stara Mydlarnia, która przygotowała wiele niepowtarzalnych zestawów, idealnych na bożonarodzeniowe upominki. Nas najbardziej zachwycił uroczy Snowflake Cake. To przesłodkie połączenie kosmetyków skutecznie wypełnia misję ratowania zmęczonej skóry. Co w nim znajdziecie? Odżywczy żel pod prysznic, który oczyszcza i odświeża ciało, dzięki szlachetnemu ekstraktowi z pereł zapewnia najlepszą pielęgnację. Cudny, musujący ludek zawiera cenne oleje - migdałowy i z awokado. To najlepszy sposób na odprężającą kąpiel i domowe SPA. A różowa gwiazdka to ręcznie wyrabiane naturalne mydełko z dodatkiem olejków eterycznych. Porządnie nawilży skórę, a przy tym… cudownie pachnie! Wszystko pięknie zapakowane, z dbałością o najmniejsze detale.

Kto w tym roku znajdzie te cudeńka pod choinką? Mama, babcia, siostra? Wybór jest naprawdę szeroki, z pewnością znajdziesz idealny prezent dla każdego!

10. Wygodne piżamy do całodniowego lenistwa - Bohomoss

https://bohomoss.com/

https://instagram.com/bohomoss

Każdy z nas lubi sobie poleniuchować, szczególnie zimą, gdy pogoda nie zachęca do aktywności poza domem. I nic w tym złego! Od czasu do czasu trzeba spędzić cały dzień w łóżku, oglądając seriale, popijając kakao i wylegując się w ulubionej piżamie.

No właśnie, jak już leniuchować, to z klasą! A w tym pomoże Wam firma Bohomoss. To niekwestionowany numer jeden wśród wszystkich, znanych nam sprzedawców piżam. A tak naprawdę wyjątkowych, nocnych kreacji! Bohomoss po prostu chce nas rozpieszczać, bo doskonale wie, że zasługujemy na to, co najlepsze. Ich piżamy damskie są niezwykle kobiece, eleganckie i sprawiają, że zawsze wygląda się w nich nieziemsko! Marka oferuje przy tym niezwykłą jakość, trwałość, ponadprzeciętny komfort i autorskie wzory. Co ważne, wszystkie swoje produkty szyje w 100% w Polsce – bardzo szanujemy takie rozwiązania!

To co wybierasz? Bawełniana, bordowa hiszpanka dla mamy? Granatowo - białe paski i kokarda przypadną do gustu siostrze? A piękna, satynowa czerwień z koronką będzie idealna dla … Ciebie! Pamiętaj, że te eleganckie cuda zawsze dojdą na czas. Firma Bohomoss realizuje zamówienia w ciągu 24 godzin. Ale nie czekaj na ostatnią chwilę - spraw sobie wyjątkowy prezent już teraz 😊

11. Drewniany zegarek dla Twojego Partnera, który odmierza czas do Wigilii - WoodShop



https://www.facebook.com/plwoodshop

https://wood-shop.pl/

Nutka ekstrawagancji, szczypta niepowtarzalności, detale, które przykuwają wzrok, a wszystko to w wyjątkowym, naturalnym wydaniu? To niezwykłe połączenie, które oferuje sklep WoodShop sprawi, że spojrzysz na zegarki z innej, nieznanej dotąd, perspektywy.

To, co wyróżnia zegarki dostępne w WoodShop to przede wszystkim materiał, z którego są wykonane – czyli drewno. Taki design z pewnością pomaga się wyróżnić. Dodatkowo, różnorodne usłojenie drewna sprawia, że każdy model jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych zegarków na rynku. Wygląd to oczywiście tylko jedna z zalet produktu. Ręczne wykonanie gwarantuje dbałość o najmniejsze detale, a niezawodny mechanizm i paski z najlepszej, naturalnej skóry zapewniają trwałość na lata.

Na który model się zdecydujesz? Eleganckie połączenie ciemnego drewna, ciemnej tarczy i czarnej skóry trafi w wyszukany gust Twojego taty. A kontrastowy melanż ciemnego drewna i wyrazistych, kolorowych barw zachwyci męża i brata? Jedno jest pewne – oferta sklepu jest niezwykle szeroka, więc na pewno znajdziesz w nim to, czego szukasz.

Drewniane zegarki ze sklepu WoodShop to naprawdę niezwykły prezent. Każdy z nich to osobna, wyjątkowa historia, której początek dał najlepszy projektant na świecie - matka natura.

12. Przebrania Mikołaja, rogi renifera czy czapki elfów dla dodania do celebracji świątecznej szczypty humoru i dziecięcej radości - partybudziki.pl

https://www.facebook.com/Partybudziki

https://instagram.com/partybudziki

Czym byłyby Święta bez tradycyjnych symboli? Choinka, Święty Mikołaj, roześmiane elfy i dostojne renifery muszą zamieszkać w każdym domu! W sklepie partybudziki znajdziesz wiele przepięknych dodatków, dzięki którym w Twoim domu zagości prawdziwy, świąteczny klimat.

Prezenty zapakowane? Choinka przystrojona? Mieszkanie i strój udekorowane, czekają na wigilijnych gości? Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o jednym! Duże dzieci już wiedzą, że Mikołaj jest tylko jeden i nie zawsze zdąży odwiedzić wszystkie domy. Ale mniejsze szkraby mogą być tym faktem nieco … rozczarowane 😉 Na szczęście sklep partybudziki znalazł rozwiązanie. W ofercie sklepu znajdziesz strój Świętego Mikołaja, który sprawi, że na twarzach wszystkich wigilijnych biesiadników zagości uśmiech. Wystarczy tylko zaprzęgnąć renifery i można ruszać w drogę z prezentami. Nie macie reniferów? Dobrze, że Party Budziki ma też rogi renifera, dostępne w wielu różnych kształtach i kolorach.

A gdyby tak w tym roku postawić na świąteczną atmosferę z nutką fantazji i uśmiechu? Rogi renifera, buty elfa czy broda Świętego Mikołaja sprawią, że te Święta będą naprawdę wyjątkowe. Rozbaw rodzinę i spraw przyjemność najmłodszym domownikom. Sprawdź całą ofertę sklepu partybudziki i zobacz, co ciekawego uda Ci się wyczarować.

13. Satynowa świąteczna pościel na sny o prezentach - MARO HOME

https://instagram.com/marohome.pl

https://www.facebook.com/marohome1992/

A gdyby tak magiczną, bożonarodzeniową atmosferę wprowadzić także do sypialni? Znamy na to idealny sposób! Piękne, jedyne w swoim rodzaju, świąteczne pościele MARO HOME. Poznaj niebywałą jakość marki - niech domowa przestrzeń stanie się Twoim królestwem!

W asortymencie MARO HOME znajdziesz kilka wyjątkowych wzorów miękkiej, przyjemnej w dotyku, satynowej pościeli. Którą wybierzesz? Śnieżnobiałą z haftowanymi śnieżynkami i napisem Merry Christmas? A może czarną z możliwością personalizacji i wyhaftowania inicjałów? Każda z propozycji daje niezliczone możliwości aranżacyjne, a także wprowadza szczyptę luksusu i elegancji do Twojego wnętrza.

Marka na pierwszym miejscu stawia jakość i zadowolenie klienta. Wszystkie produkty MARO HOME szyte są w Polsce. Powstają wyłącznie z bezpiecznych, certyfikowanych tkanin, nici i barwników. Zgrany Zespół pasjonatów wkłada w ich powstanie masę serca, zaangażowania i przykłada ogromną wagę do dbałości o najmniejsze detale. Połączenie wszystkich tych czynników, pozwala Ci cieszyć się przepięknymi produktami, które zostaną z Tobą na długie lata!

Kto w tym roku znajdzie piękną, satynową pościel pod choinką? Spraw cudowną niespodziankę nie tylko swoim bliskim, ale i sobie!

14. Oryginalne drewniane i bezpieczne dla malucha bombki - Pociachane

https://www.pociachane.pl

https://instagram.com/pociachane

https://www.facebook.com/Pociachane

Drewniane ozdoby choinkowe już od wielu sezonów cieszą się ogromną popularnością. Doskonale to rozumiemy! Te małe cudeńka udowadniają, że największe piękno tkwi w naturalności, minimalizmie i prostocie.

Drewniana śnieżynka, renifer czy aniołek cudownie harmonizują z naturalnym urokiem drzewka świątecznego. Dlatego prezentowane dekoracje, pełne szlachetnego i unikatowego piękna, doskonale wpiszą się w uroczysty klimat i ciepło charakterystyczne dla magicznego, świątecznego okresu. Możesz powiesić je na choince, wykorzystać do dekoracji świątecznego wieńca lub sprezentować komuś bliskiemu. Szczególnie, że firma Pociachane oferuje możliwość spersonalizowania dekoracji!

Ozdoby ze sklejki nie tylko cudownie wyglądają, są też w 100% bezpieczne. Dzięki nim możesz ubrać świąteczne drzewko wspólnie ze swoją pociechą, bez obawy o skaleczenia.

Firma Pociachane z chęcią będzie towarzyszyć Ci także przy okazji innych, równie ważnych okoliczności. Zadbaj o wyjątkową oprawę urodzin, kolacji noworocznej czy przyjęcia weselnego - personalizowane dekoracje ze sklejki nadadzą każdej uroczystości odrobinę magii!

15. Przepiękna zastawa stołowa na 12 wigilijnych potraw - Unique Stuff

https://uniquestuff.pl

https://www.facebook.com/US.uniquestuff/

https://instagram.com/uniquestuff.pl

Święta to czas przepełniony wspólnym celebrowaniem radosnych chwil i wzruszeń. Nie ulega więc najmniejszym wątpliwościom, że zasługują one na odpowiednią oprawę. Na świątecznym stole, poza tradycyjnymi dwunastoma potrawami, musi znaleźć się również miejsce na cudowne, bożonarodzeniowe dekoracje. To właśnie one tworzą niepowtarzalny, magiczny wręcz, klimat. Piękna zastawa stołowa, eleganckie patery, kubki w zimowe wzory i wiele, wiele więcej – Unique Stuff zadbało o wszystko!

W tym roku Twój stół wigilijny będzie naprawdę wyjątkowy! Jako główny świadek składanych życzeń i wzruszających momentów zasługuje na takie wyróżnienie 😊 W odpowiedniej aranżacji pomoże Unique Stuff. Firma przygotowała przepiękną, bożonarodzeniową kolekcję zastawy stołowej i świątecznych dekoracji. Porcelanowe naczynia w kształcie gwiazdek i choinek dodadzą szczypty wigilijnej magii. A eleganckie filiżanki i szklanki z ozdobnym złotym paskiem, pasująca zastawa, złote sztućce i eleganckie podtalerze zachwycą wszystkich gości.

Unique Stuff to cała masa pięknych, świątecznych inspiracji! Niech w tym roku Wasz dom naprawdę rozbłyśnie! W sklepie internetowym firmy znajdziecie również wiele pomysłów na niezapomniane, bożonarodzeniowe prezenty. Sprawdźcie koniecznie!

Święta już za pasem. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie pozwoli Ci przygotować niezwykłe Boże Narodzenie. Zadbać o wszystkie prezenty, piękne dekoracje, a przede wszystkim o niezwykłą, magiczną atmosferę. Włącz Last Christmas, spróbuj świątecznych pierników i zrelaksuj się. Skorzystaj z naszej listy, zrób sprawne zakupy i zaskocz swoich bliskich wyjątkowymi upominkami prosto z serca. I skup się na tym, co najważniejsze – na celebrowaniu magicznej, świątecznej atmosfery!

