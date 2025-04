Burger King – mamy w sobie ogień!

Goście cenią Burger King za wyjątkowy smak. Smak, który gwarantują codziennie świeże warzywa i najwyższej jakości mięso wołowe, grillowane na prawdziwym ogniu. Dlatego burgery przyrządzane w Burger King kuszą za każdym razem doskonałym smakiem i zachęcają do celebracji spotkań ze znajomymi.

Marka Burger King ma w sobie ogień. Zapala się on zawsze, gdy tylko na horyzoncie pojawi się okazja do nieszablonowych działań. I choć z ogniem nie ma żartów, Burger King z sukcesem igra z nim w Polsce. Dziesiąte urodziny Burger King to dla nas niezwykłe wydarzenie. Cieszymy się, że Polacy doceniają markę, która od początku swego istnienia stawia przede wszystkim na autentyczność, oferując - prawdziwe jedzenie - 100% wołowiny grillowanej na ogniu, przyrządzane przez prawdziwych pasjonatów, z myślą o prawdziwych entuzjastach smaków – podkreśla Tomasz Tracz, Marketing Manager marki Burger King w Polsce.

Have it your way!

Chciałbyś, aby w Twoim burgerze było potrójne mięso? Może nie jadasz cebuli? Napój pijasz bez lodu? Nie ma problemu – zgodnie z filozofią marki Have it your way możesz dowolnie modyfikować dostępne w naszych lokalach produkty. Jednak Have it your way to coś więcej, to obietnica marki, że w naszych lokalach gość może być sobą. Lubisz jeść najpierw bułkę, później mięso? U nas nikt nie zwróci na to uwagi. A może wraz ze znajomymi chcesz zrobić konkurs na jedzenie cheeseburgerów na czas? – no problem. Pamiętaj tylko, że nasze cheeseburgery są większe niż Ci się wydaje :). W Burger King nie jesteś klientem – u nas zawsze jesteś gościem.

Wspólne świętowanie!

Jakie jest popisowe danie Burger King? Odpowiedź jest prosta. To Whopper – wyjątkowy burger, który przez wszystkie lata zachował swój oryginalny smak. Dlatego z okazji 10-tych urodzin marki Burger King w Polsce w dniach 27-28 maja – na kultowy zestaw obowiązywała będzie promocja 2 w cenie 1! Przyjdź z przyjaciółmi do jednej z restauracji Burger King i świętuj z nami.

Urodzinowe spotkanie

28 maja w Warszawie w restauracji Burger King przy ulicy Marszałkowskiej 53 na gości restauracji będzie czekała niespodzianka – promocyjny zestaw whopper podawał będzie znany piosenkarz – Jeremi Sikorski, natomiast we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej spotkać będzie można jego brata – Artura Sikorskiego. Przekonaj się, który z braci wygra pojedynek i sprzeda więcej promocyjnych zestawów whopper!

Zobaczcie, jak przez lata nie zmieniała się filozofia marki i jak doskonale niedoskonali jesteśmy!