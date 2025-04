Kawa Arcaffè Roma - Dla wielbicieli włoskiego espresso

Kawy z włoskiej palarnii Arcaffè to ziarna, które docenią zwłaszcza posiadacze ekspresów ciśnieniowych i tradycyjnych kawiarek. Aromatyczny napar sprawi, że na chwilę przeniosą się do uroczych włoskich kawiarenek ukrytych w ciasnych miejskich uliczkach. Świetna zarówno jako espresso jak i baza do kremowego latte czy cappuccino.

Młynek ręczny Hario Mini Mill Slim Plus - Dla tych, którzy nadal piją kawę mieloną lub rozpuszczalną

Kawa traci większość aromatu już w kilkanaście minut po zmieleniu, dlatego aby delektować się naprawdę dobrym naparem konieczne jest mielenie ziaren tuż przed zaparzeniem. Młynek Hario Mini Mill Slim Plus z ceramicznym żarnem sprawdzi się znakomicie jako pierwszy młynek. Jest kompaktowy, więc zmieści się nawet w małej kuchni, a przy tym jest niezwykle prosty w obsłudze.

Młynek automatyczny Wilfa Svart - Dla pijących kawę litrami

Jeśli Twoi bliscy piją tyle kawy, że młynek ręczny byłby mało praktyczny, warto rozważyć kupienie młynka automatycznego. Ten z Wilfy jest zaopatrzony w ceramiczne żarno, zabiera niedużo miejsca i pozwala szybko dostosowywać poziom mielenia do różnych metod zaparzania.

Ekspres przelewowy Moccamaster - Dla wielbicieli czarnej kawy

Ręcznie produkowany w Holandii Moccamaster pozwala zaparzyć ponad litr kawy w zaledwie 5 minut, dlatego przypadnie do gustu szczególnie, którzy piją kawę zawsze w towarzystwie. Dostępny w kilkunastu modnych kolorach będzie pasować do tradycyjnych i nowoczesnych kuchni. U odwiedzających wywołuje efekt “WOW! Skąd masz taki ekspres?”

Kubek KeepCup - Dla dbających o środowisko

KeepCupy to wielorazowe kubki na kawę i herbatę, które przypadną do gustu wszystkim dbającym o środowisko i ceniącym dobry design. Są poręczne i wytrzymałe, dlatego wygodnie zastąpią jednorazowe kubki na kawę. Na coffeedesk.pl znajdziesz blisko 140 modeli kubków w różnych rozmiarach i kolorach wykonanych ze szkła czy tritanu.

Zestaw z dripem Hario - Dla rozpoczynających przygodę z metodami przelewowymi.

Metody przelewowe już od kilku lat podbijają serca Polaków. Pozwalają łatwo i szybko zaparzyć wyśmienitą kawę bez drogiego ekspresu, a przy tym wydobywają z ziaren wszystkie ukryte w nich smaki i aromaty. Zestaw z dripem V60 i i dzbankiem ucieszy każdego amatora czarnej kawy. Aby zaparzyć w nim kawę, wystarczy wsypać do niego świeżo zmielone ziarna, a potem zalać je gorącą wodą i odczekać kilka minut, aż napar zbierze się w dzbanku.

Zestaw Home Barista Hario - Dla domowych baristów

6-częściowy zestaw do zaparzania kawy w dripie, który zaspokoi wymagania nawet najbardziej wymagających wielbicieli kawy. Znajdziesz w nim drip V60, filtry, młynek, dzbanek, wagę i poręczny serwer.

AeroPress - Dla tych, którzy chcą pić dobrą kawę nawet w podróży

AeroPress to lekki i poręczny zaparzacz do kawy, w którym przygotujesz aromatyczny napar w zaledwie 3 minuty. Sprawdzi się świetnie w domu, ale jest na tyle mały, że można go zabrać ze sobą do biura czy w podróż.

Skarpetki - Dla dbających o stylowe akcesoria

Kawowe skarpetki będące wynikiem współpracy Coffeedesk i ManyMornings skutecznie obalają mit, że skarpetki to niemile widziany prezent. Są kolorowe, wygodne i chętnie noszone przez kobiety i mężczyzn w każdym wieku.

Kawy z palarni Hard Beans - Dla osób pijących kawę zaparzaną metodami przelewowymi, np. z dripa, aeropressu, chemexa lub ekspresu przelewowego

Kostaryka Herbazu La Planada - kawa z Kostaryki z owocowym aromatem, w którym można wyczuć dojrzałe czerwone jabłka i czekoladę.

Gwatemala Carlos Ros - kawa z Gwatemali z aromatem, w którym można wyczuć słodką czekoladę i orzeźwiający kardamon.

