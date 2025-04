1. Espresso ma największą zawartość kofeiny

Wbrew powszechnemu przekonaniu kawa espresso należy do jednej ze słabszych kaw pod kątem mocy. Mylnie definiowany intensywny smak wcale nie przekłada się na wyższą zawartość kofeiny. Największą jej ilość znajdziemy w klasycznych kawach parzonych, których przygotowania wymaga zdecydowanie dłuższego czasu parzenia. Najbardziej kofeinowe są kawy rozpuszczalne.

2. Po espresso bardzo późno jest zasnąć

Kawa w pierwszej fazie działa jak ciepły posiłek. Pobudza układ trawienny przez co czujemy lekkie zmęczenie, to idealny moment by zasnąć. Kofeina trafia do naszej krwi po 20-30 min, gdy się obudzimy organizm będzie już pobudzony, a uczucie zmęczenia nie będzie tak odczuwalne

Taka tzw. turbo drzemka (wypicie intensywnej kawy i ucięcie sobie krótkiej 20min drzemki) to doskonałe rozwiązanie np. dla kierowców w stanie skrajnego zmęczenia w ciągu dnia.

3. Kawa pomaga schudnąć

Sama kofeina nie spala tłuszczu, ale stwarza korzystne warunki do tego, aby proces ten mógł zachodzić, a dodatkowo obniża łaknienie. Regularne spożywanie kofeiny podnosi spoczynkowe tempo przemian metabolicznych w organizmie, dlatego już na samo funkcjonowanie wydatkujemy od 3 do 5% energii więcej.

4. Nie należy pić kawy przed treningiem

Kofeina jako związek o działaniu stymulującym spożyta przed treningiem nie tylko zwiększa zdolności wysiłkowe, ale także nasila spalanie tłuszczu – wiedzą to wszyscy sportowcy przyjmujący preparaty ją zawierające. Warto pamiętać, że równie dobrym rozwiązaniem jest wypicie dobrego espresso na pół godziny- godzinę przed treningiem. Jego pobudzający i odchudzający potencjał możemy wzmocnić dodając do naparu odrobinę chilli.

Pamiętajmy jednak, że zarówno wypicie kawy, jak i sam trening, podnoszą ciśnienie krwi- jeśli więc ktoś ma tendencje do nadciśnienia, powinien zachować ostrożność.

5. Kwaśna kawa = niesmaczna kawa

Największym problemem dla osób lubujących się w czarnych naparach jest ich kwaśny smak. Często jednak jest ona mylony z cierpkością. Ta pojawia się w kawach bardzo ciemno palonych, w których napar jest zbyt intensywny, co skutkuje odbieraniem smaku jako cierpki. Kwasowość kawy jest naturalna ze względu na pochodzenie ziaren. Kawowiec wywodzi się z rodziny wiśniowatych, a ziarna pozyskuje się z tzw. wiśni kawowych.

6. Zawartość robusty w kawie powoduje jej kwasowość

Dla wielu osób kwasowość w kawie jest niechciana i są oni przekonani, że wynika ona z zawartości robusty. Największą kwasowością charakteryzują się jednak ziarna z gatunku arabiki- wynika to z mniejszej zawartości cukru oraz kofeiny.

7. Kawa jest niezdrowa

Wręcz przeciwnie! Kawa poprawia funkcjonowanie naszego mózgu (zwiększa koncentrację i pamięć, uwagę na detale i wydolność organizmu, pobudza). Podwyższa także ciśnienie krwi, wzmacnia układ odpornościowy i funkcjonowanie wątroby oraz układu trawiennego. Dodatkowo, pomaga zwalczyć bóle głowy i migreny.

8. Picie kawy przedłuża życie

I wcale nie jest to mit :) Zdaniem hiszpańskich naukowców, którzy przeprowadzili dziesięcioletnie badania, 4 filiżanki kawy dziennie to ilość, która wydłuży życie zdrowych osób. Ryzyko przedwczesnej śmierci u osób badanych, które wypijały waśnie taką ilość czarnego naparu było niższe średnio aż o 64% niż w grupie kawowych abstynentów.

9. Kawa przechowywana w lodówce dłużej zachowuje świeżość

Bardzo często uważa się, że przechowywanie kawy w lodówce jest najlepszym sposobem na przedłużenie jej świeżości. Kawa jest produktem higroskopijnym i należy unikać zbyt dużych zmian jej otoczenia. Na pewno nie służy jej duża wilgotność ani niższe temperatury. Tracimy w ten sposób aromat. Przed przygotowaniem kawy powinniśmy ją doprowadzić do temperatury pokojowej.

10. Kawa służy tylko do picia

Nieprawda! Kawa jest np. idealnym odświeżaczem. Możemy ją stosować do usuwania nieprzyjemnych zapachów z lodówek, samochodu, szafek czy mikrofalówek. Zmielone ziarna mogą natomiast posłużyć jako antycellulitowy peeling lub jako nawóz do ziemi.