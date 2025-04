Twój maluszek nie może doczekać się Świętego Mikołaja? Napisaliście już list i teraz odliczacie dni do Wigilii? Przygotowałyśmy dla ciebie kilka pomysłów dla chłopca i dziewczynki! Te zabawki na pewno nie zostaną odrzucone w kąt po 5 minutach od rozpakowania! Co więcej - istnieje duża szansa, że ty sama będziesz chciała się nimi bawić :)

Jak wybrać prezent świąteczny dla dziecka?

Dzieci w bezpośredni sposób wyrażają emocji. Widać po nich jak na dłoni, czy prezent, jaki znalazły pod choinką to spełnienie ich marzeń, czy nietrafiony drobiazg. Szukając podarunku dla najmłodszych pamiętaj o tych podstawowych zasad.

Marzenia - kolejna pluszowa zabawka może nie wywołać euforii. W przypadku prezentów warto dopytywać. Dziecko na pewno powie ci, co chciałoby dostać od Świętego Mikołaja. Dobrym pomysłem jest napisanie listu. Wtedy będziesz miała znacznie ułatwione zadanie.

Czas - nie zostawiaj zakupu prezentu na ostatnią chwilę. Właśnie tak rodzą się pochopne decyzje i podarunki, które szybko nudzą dziecko.

Wiek - wraz z rozwojem malucha zmieniają się jego oczekiwania. To przecież jasne, że niemowlak bawi się czymś innym, niż starszak. Nie zapominaj o tym. Na szczęście producenci zabawek zadbali o to, by pomóc nam rozszyfrować, która zabawka będzie odpowiednia do wieku twojego dziecka.

10 wymarzonych świątecznych zabawek!

Happy Fendt i maszyna do belowania

Twój maluch ciągle wspomina wakacje u rodziny na wsi? Na myśl o maszynach, zwierzaczkach i pracach rolniczych cały się ożywia? W te święta podaruj mu namiastkę tego świata. Pomyśl o Happy Fendt i maszynie do belowania. Traktor wydaje dźwięk, ma świecące reflektory i najprawdziwszą mini maszynę do robienia bel! Wyobrażasz sobie te wieczory, gdy twoja pociecha bawiąc się, rozwija pasję do natury? Czego można chcieć więcej?

Happy Traktor Fendt i przetrząsacz

Twoje dziecko na pytanie: "Kim chcesz zostać w przyszłości", odpowiada "Rolnikiem"? Wiesz na pewno, jak ważne jest pielęgnowanie pasji u najmłodszych. To dlatego postaw na Happy Traktor Fendt i przetrząsaczkę. Wiesz, do czego służy to urządzenie? To maszyna, która rozrzuca świeżo skoszone rośliny (np. trawę), a także delikatnie podsusza, w celu przyspieszenia powstania siana. Twój maluch będzie zachwycony, tym bardziej, że traktor wydaje dźwięki i ma kolorowe światła na dachu!

Happy Domek Rolnika

To nie lada gratka dla tych dzieci, które uwielbiają tworzyć swój własny świat. W zestawie znajdziemy obracającego się kogucika, krowę i konika. Oprócz tego mamy piękny dom z ruchomymi zasłonkami w okiennicach i wiejską stodołę, która wydaje dźwięki! Jest też i traktor z belą, do którego można przyłączyć przyczepę i przewozić na niej zwierzątka.

Happy Traktor Fendt i przyczepka ze zwierzątkami

Twój maluch to urodzony kierowca i miłośnik zwierzątek? Wydający dźwięk i migoczący światłem traktor Fendt na pewno przypadnie mu do gustu. Do tego przyczepka, na której można przewozić krówkę! Czy można wyobrazić sobie lepszy duet?

Majorette super garaż

To zestaw dla fanów miasta i szybkiej jazdy! Gigantyczny garaż posiada aż 7 poziomów z rampami, torami i dodatkowymi akcesoriami. Znajdziemy też dworzec, warsztat samochodowy, posterunek policji i lądowisko dla śmigłowca. W zestawie mamy aż 6 modeli samochodów znanych marek, w których bardzo dokładnie odwzorowano większość elementów oraz 35 miejsc parkingowych, do których prowadzą dwie windy z napędem. Czujemy, że i syn, i tata będą przeszczęśliwi z takiego podarunku!

Baby Nurse Łóżeczko 2 w 1 + LALKA z funkcją siusiania

Która mała dziewczynka nie marzyła o tym, by być mamą i opiekować się malutkim bobaskiem? Jeśli twoja córeczka również kocha zabawy w dom i ciągle przebiera swoje maskotki, to mamy dla niej coś specjalnego. To lalka z funkcją siusiania wraz z łóżeczkiem do spania, które posiada rozkładany przewijak oraz półeczkę na drobiazgi. W zestawie znajdziemy też uroczy nocniczek i pojemniki oraz butelkę do karmienia dzidziusia-zabawki!

BABY NURSE kącik opiekunki

Pamiętasz czasy, gdy jako mała dziewczynka marzyłaś o domu dla lalek? Podaruj swojemu dziecku lalkę-dzidziusia razem z kuchnią, łazienką i sypialnią!

W kuchni znajdziesz zlew, specjalne siedzenie dla dziecka-zabawki, piekarnik i oczywiście pojemniki imitujące kuchenny sprzęt. W łazience mamy wanienkę, przewijak i mnóstwo kosmetyków do pielęgnacji. Sypialnię stanowi łóżeczko z uroczymi dekoracjami.

Cały zestaw sprawi, że zabawa w dom będzie jeszcze przyjemniejsza, a twoje dziecko nauczy się empatii i odpowiedzialności!

Baby Nurse Wielofunkcyjna walizka

To podarunek dla małych podróżniczek, które chciałyby powędrować ze swoją zabawką nawet na koniec świata. W zestawie znajdziemy torbę, która po rozłożeniu staje się fotelikiem do karmienia i miejscem do spania. Dodatkowo prezent zawiera 6 akcesoriów, między innymi wieszaki, miseczkę, łyżeczkę i buteleczkę.

Kuchnia mini Tefal Evolutive

I małe, i duże dziewczynki marzą o pięknym wnętrzu. Swojemu dziecku podaruj elektroniczną kuchnię. Z kranu może popłynąć prawdziwa woda, którą następnie można nalać do garnka. Jak na każdą kuchnię przystało, w zestawie znajdziemy talerze, sztućce, garnki, ekspres, patelnię, a także profesjonalny piekarnik. Jesteśmy prawie pewne, że ta zabawka podbije serce nie tylko maluszka, ale i mamusi!

Maxi – Cosi &Quinny filcowy wózek 3 w 1

To marzenie każdej małej dziewczynki. Filcowy wózek 3w1, w którym można przewozić ukochaną lalkę, pluszowego misia lub małego pieska! Jest stylowy i bardzo praktyczny. Można go używać jak gondoli, spacerówki i wózka głębokiego. Wyobrażasz sobie swoją córeczkę, która spaceruje po parku z tą zabawką? :)

Twoje dziecko na pewno było bardzo grzeczne, więc może liczyć na kilka gwiazdkowych upominków. Jak myślisz, co w tym roku przyniesie mu Święty Mikołaj?

Materiał powstał z udziałem marki Simba.