Właśnie zostałaś zwolniona i nie wiesz, czy możesz ubiegać się o jakąkolwiek odprawę pieniężną? Podpowiadamy i radzimy się zorientować, bo w przypadku, gdy taka odprawa należy się pracownikowi, a ten nie będzie się o nią ubiegał i pracodawca sam również jej nie wypłaci, po 3 latach od zwolnienie zostanie przedawniona.

Kiedy należy się odprawa z pracy?

Podstawową przyczyną, która uprawnia pracownika do rekompensaty finansowej od pracodawcy jest to, że zwolnienie musi nastąpić z wyłącznej winy pracodawca. Co to może być? Na przykład:

zła sytuacja finansowa firmy;

likwidacja miejsca pracy;

ogłoszenie upadłości;

likwidacja zakładu pracy.

Są to przypadki zupełnie niezależne od pracownika. Ważne jednak, by były jedynym kryterium zwolnienia. Nie ma także znaczenia, czy pracownik jest zwalniany podczas zwolnień grupowych, czy indywidualnie. Niektórzy uważają, że tylko zwolnienia grupowe nakładają na pracodawcę obowiązek wypłacenia odpraw pracownikom, ale to nieprawda.

Ile może wynieść odprawa za pracę?

Wysokość odprawy zależna jest od stażu pracy pracownika w danym miejscu (liczonym łącznie, jeśli były jakieś przerwy) i od jego dotychczasowej pensji. Jeśli pracował:

krócej niż 2 lata - przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznej pensji ;

- przysługuje mu odprawa w wysokości ; od 2 do 8 lat - odprawa w wysokości dwumiesięcznej pensji ;

- odprawa w wysokości ; dłużej niż 8 lat - odprawa w wysokości trzymiesięcznej pensji.

Kto nie może ubiegać się o odprawę?

Nie każdy pracownik ma prawo do odprawy. Nie dostanie jej osoba, która była:

zatrudniona na umowę tymczasową,

pracownikiem mianowanym,

zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej,

nawet jeśli zwolnienie nadal pozostaje z wyłącznej winy pracodawcy. Oczywiście gdy pracownik sam się zwalnia lub zwolnienie następuje z jego winy, również nie ma prawa do odprawy.

