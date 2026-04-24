W trzeciej odsłonie kampanii SEYSSO uśmiech przestaje być jedynie symbolem perfekcji, stając się wyrazem zdrowia, autentyczności i prawdziwych emocji.

Uśmiech – naturalny, zdrowy, prawdziwy

Kampania Smile Positive pokazuje, że uśmiech to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim wyraz zdrowia, autentyczności i prawdziwych emocji. W uśmiechu kryje się radość, czułość, bliskość i spokój pojawia się zarówno w relacjach z innymi, jak i w chwilach, które każdy przeżywa tylko dla siebie. Zamiast idealnych, wyretuszowanych scen, kampania prezentuje uśmiech w codziennym życiu: w czułych spojrzeniach, radosnych momentach spędzanych z przyjaciółmi lub pupilem, a także w drobnych, prywatnych rytuałach, które przynoszą spokój i poczucie komfortu.

Dla marki SEYSSO dbanie o uśmiech to element troski o siebie moment self-love, w którym higiena jamy ustnej staje się małym rytuałem uważności i równowagi. Każdy świadomy gest – od porannego szczotkowania po wieczorną pielęgnację – jest wyrazem dbałości o zdrowie, dobre samopoczucie i równowagę w codziennym życiu.

Świadoma pielęgnacja uśmiechu z SEYSSO

Ważne jest, aby o uśmiech dbać świadomie i tu wkracza przestrzeń dla produktów SEYSSO. Szczoteczki soniczne, generując od 30 000 do 42 000 drgań na minutę, skutecznie usuwają płytkę nazębną nawet z trudno dostępnych miejsc, pozostawiając zęby wyraźnie gładsze i czystsze. Irygator, wykorzystując pulsacyjny strumień wody, ułatwia oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych, kieszonek dziąsłowych oraz wzdłuż linii dziąseł. Dzięki tym codziennym rytuałom pielęgnacyjnym każdy uśmiech może pozostać zdrowy, naturalny i pełen blasku dokładnie taki, jaki jest wyjątkowy dla każdej osoby.

Materiały prasowe

Podróż kampanii – od pierwszego uśmiechu do kinowej premiery

Kampania Smile Positive trwa od 2022 roku, a we wszystkich odsłonach marka konsekwentnie stawiała na udział osób z jej najbliższego otoczenia. Latem 2022 roku po raz pierwszy pokazano, że każdy uśmiech jest piękny, nawet jeśli nie jest idealny w pierwszej sesji zdjęciowej udział wzięli pracownicy SEYSSO, prezentując swoje naturalne, prawdziwe uśmiechy. W 2023 roku wyłoniono trzy wyjątkowe ambasadorki, które wzięły udział w profesjonalnej sesji fotograficznej i dzieliły się swoimi historiami oraz energią w magazynie ELLE, inspirując innych do świadomej troski o siebie i swojego uśmiechu. Jesienią 2025 roku ruszyła trzecia odsłona kampanii – spoty w kinach w całej Polsce ponownie pokazały osoby blisko związane z marką, które na co dzień współtworzą jej historię, potwierdzając, że zdrowy i autentyczny uśmiech jest prawdziwą wizytówką SEYSSO.

Konkurs #SmilePositive na Instagramie

W ramach idei kampanii Smile Positive, 7 kwietnia SEYSSO ogłosiło konkurs na Instagramie, zachęcający do dzielenia się swoim uśmiechem i historią, która się za nim kryje. Marka podkreśla, że każda historia jest wyjątkowa i ma znaczenie. Na uczestników czekają nagrody w postaci produktów SEYSSO, a pełne zasady konkursu dostępne są na oficjalnym profilu marki.

W filozofii marki piękno nie musi być perfekcyjne, aby być prawdziwe. W najnowszej odsłonie kampanii SEYSSO stawia na autentyczność, pokazując prawdziwe historie ludzi, ich emocje i naturalne uśmiechy. To właśnie w nich kryje się siła i ponadczasowa wartość marki: każdy uśmiech jest wyjątkowy, każdy wyraża coś autentycznego i cennego.

Materiał promocyjny marki SEYSSO