Dlaczego relaks jest ważny? Przerwa na kawę a równowaga psychiczna



Wypoczynek w ciągu dnia to nie tylko moment relaksu dla ciała. Oczywiście, pozwala on usunąć fizyczne zmęczenie, jednak równie istotny jest wymiar psychiczny „chwili relaksu”. Nawet 17 minut przerwy na kawę, co 52 minuty pracy1 pozwala oczyścić umysł, zwiększyć późniejszą wydajność i poprawić kreatywność. Jeśli nie masz możliwości całkowicie oderwać się od obowiązków na tak długo, skróć odpoczynek do co najmniej 5 minut2.

Brak wypoczynku może prowadzić do bólów głowy, zwiększonego napięcia mięśniowego, podwyższania się poziomu stresu, a w dłuższym rozrachunku także szybszego wypalenia zawodowego i uczucia wyczerpania i osłabienia3. Dlatego robienie przerw jest kluczowe dla jakości naszej pracy i życia.

Duńskie hygge jako sposób na wypoczynek i ucieczkę od stresu



Nie każdy wypoczynek jest jednak tak samo skuteczny. Zrozumieli to Duńczycy, którzy od lat praktykują tzw. hygge, czyli osiąganie wewnętrznej równowagi i szczęścia poprzez komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz kolekcjonowanie drobnych opowieści, przyjemnych chwil i doznań4.

Co w praktyce oznacza hygge? Przede wszystkim skupianie się na małych przyjemnościach i szukanie ich każdego dnia. Jest to także uatrakcyjnianie codzienności, tym co daje nam radość i pomaga się odprężyć. Zwykle są to drobiazgi: świeczka zapachowa przy biurku, relaksująca muzyka do pracy, obiad, który nie tylko smakuje, ale i wygląda, czy pyszna kawa z ekspresu podczas przerwy w obowiązkach. Wydaje się, że to mało, ale w praktyce nasz mózg zauważa nawet niewielką poprawę jakości wypoczynku czy komfortu otoczenia.

Hygge to także dbanie o siebie oraz swój dobrostan fizyczny i psychiczny, a więc brak kompromisów, jeśli chodzi o przerwy w pracy. Odpoczynek jest konieczny dla utrzymania dobrego samopoczucia i efektywności. W teorii, opuszczenie przerwy kawowej w biurze ze względu na obowiązki, przyspiesza pracę, jednak w praktyce, bez odpoczynku nasz mózg traci swoją wydajność. W rezultacie robimy wszystko wolniej, mniej kreatywnie i z mniejszą ochotą. Zwiększa się za to frustracja, stres i nieuważność.

Jeśli pracujesz w trybie home office, możesz także odczuwać pokusę, by w przerwie od zawodowych obowiązków zająć się pracami domowymi – nastawić pranie, pozmywać, zetrzeć kurze, poprasować. To także zły pomysł. W skutecznym relaksie nie chodzi bowiem tylko o oderwanie się od konkretnego zadania, by odświeżyć myśli, ale o całościowy wypoczynek, chwilowe wyłączenie się. Celem jest skupienie się na sobie i danie sobie przestrzeni na odetchnięcie, odprężenie i regenerację.

Jak bardziej się zrelaksować? Sposoby na skuteczniejszy relaks przy kawie



Wydaje się, że odpoczynek to coś prostego. Jednak większość z nas nie potrafi oderwać się od obowiązków, a jeśli już to robi, to nie umie się całkowicie zrelaksować i oczyścić umysł. Zaraz rozpoczynamy rozmyślania o codziennych trudnościach i kolejnych rzeczach do zrobienia, co skutkuje przytłoczeniem, a nawet poczuciem winy z powodu wypoczynku. Czasem sięgamy też po telefon, by czytać wiadomości ze świata lub niecierpliwie spoglądamy na zegarek, poganiając samych siebie w myślach. W takich warunkach nie da się naprawę odetchnąć.

Jak więc sobie pomóc w skuteczniejszym relaksowaniu się i odcinaniu od negatywnych bodźców i ciążących nam zadań? Oto kilka wskazówek:

zaparz dobrą kawę – nawet niekoniecznie zawierającą kofeinę. Chodzi o pozytywne bodźce związane ze smakiem, które pomogą uwolnić serotoninę i odprężyć umysł. Kawa nie powinna być przepalona ani lurowata. Dlatego warto zadbać o wysokiej jakości ziarna i porządny ekspres automatyczny. Modele De’Longhi La Specialista wyposażone w technologię Sensor Grinding posiadają aż 8 stopni mielenia kawy, dzięki czemu można doskonale dostosować ustawienie do rodzaju ziaren i własnych preferencji. Pozwalają także perfekcyjnie kontrolować temperaturę i ilość kawy, dzięki czemu ekstrakcja jest zawsze doskonała, a napar aromatyczny i pełen smaku. Właściwe parzenie wydobywa także unikalne nuty smakowe np. czekoladowe, owocowe, orzechowe itd.;

upraszczaj codzienną rutynę – zadbaj o urządzenia i akcesoria, które przyspieszą pracę i wydłużą odpoczynek. Zamiast samodzielnie przygotowywać kawę, posłuż się ekspresem, który wykona ją automatycznie np. De’Longhi PrimaDonna Elite albo De’Longhi Dinamica Plus. Możesz skorzystać też z aplikacji De’Longhi Coffe Link i ustawić czas parzenia naparu poprzez smartfon. Dzięki temu, gdy wejdziesz do kuchni, będziesz mieć gotowy ciepły napój i spokojnie rozsiądziesz się w fotelu;

stosuj zasadę „brak rozmów o pracy” ze współpracownikami – skup się na budowaniu relacji z kolegami. Zapytaj, jak minął dzień, porozmawiaj o zwierzakach, planach na weekend, ciekawym serialu. Wspólne siedzenie przy kawie poprawi wasze wzajemne stosunki i umocni zaufanie. Pomoże także oderwać się od trudów pracy.

I pamiętaj – twój dobrostan wpływa na efektywność twojej pracy. Zadbaj o niego i wsłuchuj się w potrzeby swojego działa i umysłu.

