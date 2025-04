Jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy? Musisz wiedzieć, że status bezrobotnego to nie tylko korzyści, takie jak prawo do ubezpieczenia, lecz także pewne obowiązki. Jeśli nie będziesz ich spełniać, urząd pracy może cię wyrejestrować. Sprawdź koniecznie, jakie są obowiązki osób bezrobotnych, by mogły korzystać z darmowych świadczeń?

Reklama

Jakie są obowiązki bezrobotnych?

Jeśli chcesz czerpać korzyści z posiadania statusu bezrobotnego, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, refundowane zatrudnienie czy inne świadczenia, musisz przestrzegać pewnych zasad i nie uchylać się od nałożonych na ciebie obowiązków. Jakich?

Regularne stawianie się w urzędzie pracy

Każdy bezrobotny ma indywidualnie ustalane daty, kiedy powinien pojawiać się w urzędzie pracy. Po co? Nie jest to żaden wymysł urzędników. Chodzi o to, by sprawdzić, czy bezrobotny wciąż wykazuje gotowość podjęcia zatrudnienia, gdyby urząd znalazł dla niego jakąś pracę.

Być może nie każdy wie, że właśnie pomoc w znalezieniu pracy osobie bezrobotnej jest podstawowym celem, dla którego powinna ona zarejestrować się w urzędzie. Jeśli zatem bezrobotny, któremu urząd wyznaczy jakąś pracę, nie będzie chciał jej podjąć, może stracić status bezrobotnego, a tym samym wszelkie świadczenia.

Informowanie o zmianie zameldowania

Bezrobotny ma obowiązek poinformować urząd pracy o zmianie miejsca zamieszkania w ciągu 7 dni od dnia, w którym wymeldował się z dotychczasowego adresu. Na zarejestrowanie się w nowym urzędzie pracy, adekwatnym do nowego miejsca zamieszkania, bezrobotny ma 14 dni od dnia wymeldowania się z poprzedniego mieszkania.

Jeśli bezrobotny zamierza wyprowadzić się za granicę lub wyjechać na dłużej niż 10 dni, powinien zgłosić to do urzędu jeszcze przed wyjazdem.

Zobacz też:

Jak zdobyć zasiłek dla bezrobotnych?Dla kogo dotacje z urzędu pracy?Bezpłatna pomoc prawnikaPrzewodnik po zasiłkach dla rodziców

Poinformowanie o podjęciu zatrudnienia

To oczywiste, ponieważ nie można być jednocześnie osobą zatrudnioną i bezrobotną. Nie ma znaczenia to, na podstawie jakiej umowy zaczyna się pracę, czy to umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia. Jeśli bezrobotny nie zgłosi do urzędu pracy faktu podjęcia zatrudnienia, może być obciążony grzywną w wysokości od 500 zł wzwyż. Na zgłoszenie ma 7 dni o dnia zawarcia umowy z pracodawcą (zleceniodawcą).

Zgłoszenie dodatkowych przychodów

Wszystkie dodatkowe przychody, jakie uzyskuje bezrobotny, muszą być zgłoszone w urzędzie pracy. Chodzi tu np. o przychody z tytułu wynajmu mieszkania. Jeśli przychód z tego tytułu jest wyższy niż połowa aktualnego minimalnego wynagrodzenia, dana osoba zostaje wyrejestrowana z urzędu.

Poinformowanie o chorobie

Jeśli bezrobotny jest chory i to uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia, musi poinformować o tym fakcie urząd pracy. Na zgłoszenie ma 2 dni, a na dostarczenie zwolnienia 7 dni.

Reklama

Zobacz też:

Jak zdobyć zasiłek dla bezrobotnych?

Dla kogo dotacje z urzędu pracy?

Bezpłatna pomoc prawnika

Przewodnik po zasiłkach dla rodziców