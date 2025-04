Widok umundurowanego przedstawiciela służb porządkowych zawsze wywołuje emocje i kojarzy się z kłopotami. Bo przecież gdyby nic się nie stało, funkcjonariusz zostawiłby cię w spokoju. Ten lęk bierze się z niewiedzy. Większość z nas nie wie, jakie prawa ma straż miejska, a jakie funkcjonariusze policji. Postaramy się to wyjaśnić.

Jakie prawa ma straż miejska?



Funkcjonariusze straży zawsze muszą być w mundurze ze znakiem identyfikacyjnym, mieć emblemat gminny i legitymację służbową. Straż miejska ma prawo:

1. Kontrolować ruch drogowy

Przy użyciu radarów rejestrują takie wykroczenia, jak niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy ograniczenia prędkości. Jeśli strażnik ma podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy, musi uniemożliwić mu dalszą jazdę i wezwać policję. Nie ma jednak prawa zbadania go alkomatem.

Strażnik nie może cię zatrzymać, nawet jeśli znacznie przekraczasz prędkość. Ma prawo to zrobić tylko wówczas, gdy nie stosujesz się do zakazu ruchu w obu kierunkach.

2. Nałożyć blokadę na koła,

gdy zaparkujesz w miejscu niedozwolonym. Gdyby twój samochód utrudniał ruch lub zagrażał bezpieczeństwu, strażnik ma prawo go odholować (na twój koszt) na parking strzeżony. A ty dostaniesz mandat.

Strażnik musi wręczyć ci mandat, nie może go zostawić np. za wycieraczką;

3. Przeszukać ciebie i twój bagaż,

gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

4. Zmusić właściciela terenu do posprzątania

Właściciel terenu, gdzie znalazłaś dzikie wysypisko śmieci, może zostać zmuszony do usunięcia nieczystości.

5. Użyć tzw. środków przymusu bezpośredniego

Gdy np. w czasie publicznej imprezy straż miejska ma problemy z uczestnikami zabawy, którzy zachowują się nieodpowiednio, może użyć pałki, paralizatora elektrycznego lub miotacza gazu (nie wolno im tego zrobić w pomieszczeniu zamkniętym).

Co wolno policjantowi?

Zgodnie z przepisami funkcjonariusz policji ma prawo:

1. Wylegitymować cię, by ustalić twoją tożsamość

Musi w takiej sytuacji się przedstawić, podać swój stopień, a jeśli nie nosi munduru – pokazać ci legitymację służbową. Ma też obowiązek podać powód, dla którego prosi cię o dowód (np. że jesteś podobna do osoby poszukiwanej). Jeśli nie masz dowodu (a nie musisz go ze sobą nosić), możesz okazać inny dokument, np. prawo jazdy.

Jeżeli nie podasz policjantowi swojej tożsamości, ten ma prawo doprowadzić cię na posterunek i tam poddać kontroli osobistej.

2. Interweniować, gdy np. zbyt głośno się bawisz

Funkcjonariusz nie ma prawa wejść do twojego mieszkania. Może jedynie poprosić cię na zewnątrz i tam porozmawiać. Co innego, gdyby w twoim mieszkaniu dochodziło do częstych awantur połączonych np. z demolowaniem domu. Wówczas funkcjonariusz może wejść do mieszkania.

Natomiast musisz wpuścić policjanta, gdy ma nakaz przeszukania wystawiony przez prokuratora lub sąd, bo np. jest podejrzenie, że przechowujesz kradziony towar.

Bez nakazu funkcjonariusz może wejść do mieszkania tylko wówczas, gdy podejrzewa, że znajdują się tam poszukiwane osoby lub rzeczy mogące stanowić dowód przestępstwa. Policjant musi wtedy okazać zgodę przełożonych, a przynajmniej legitymację służbową.

3. Zatrzymać cię na drodze



Może to zrobić każdy policjant. Natomiast kontrolę techniczną, badanie trzeźwości (alkomatem) i sprawdzenie, z jaką prędkością jechałaś (fotoradarem) ma prawo przeprowadzić tylko funkcjonariusz drogówki lub policjant innej formacji, który ukończył kurs obsługi tych urządzeń.

Nie próbuj uciekać, bo narażasz się na pościg. Wówczas policja ma prawo użyć tzw. środków przymusu bezpośredniego (paralizatora, wyjątkowo broni).

4. Sprawdzić (alkomatem, alkotesterem), czy jesteś trzeźwa

Możesz odmówić, ale wtedy licz się z tym, że zostaniesz skierowana na badanie krwi. Jest ono obowiązkowe i może być wykonane pod przymusem.

Nawet jeśli jedziesz jako pasażer, policjant może poprosić o dmuchanie w balonik, jeśli podejrzewa, że to ty kierowałaś samochodem, który brał udział w kolizji, jaka się wcześniej zdarzyła.

Kto jeszcze może cię kontrolować?



Na drodze mają prawo zatrzymać cię również:

funkcjonariusze Straży Granicznej i organów celnych ;

; strażnicy leśni i funkcjonariusze straży parku narodowego . Mogą zatrzymywać kierowców, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących na terenie lasów i parków narodowych. Mają też prawo legitymować pieszych;

. Mogą zatrzymywać kierowców, którzy nie stosują się do przepisów obowiązujących na terenie lasów i parków narodowych. Mają też prawo legitymować pieszych; pracownicy zarządów dróg . Mogą zatrzymywać samochody powodujące niszczenie drogi, jej zanieczyszczanie, zaśmiecanie;

. Mogą zatrzymywać samochody powodujące niszczenie drogi, jej zanieczyszczanie, zaśmiecanie; strażacy – w czasie akcji ratowniczej.

Na podstawie artykułu Alicji Hass / Pani Domu