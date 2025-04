Na początku prowadzenia takiego typu sklepu niezbędne będzie dokonanie rozróżnienia sprzedawanej (sprowadzanej) odzieży. Istnieją jej dwie kwalifikacje.

Pierwszy rodzaj zwany odzieżą używaną, to odzież posegregowana według rodzaju (spodnie, bluzki, kurtki itd.). Ważne jest, iż ta odzież jest zdezynfekowana. Jest ona traktowana jak każdy inny rodzaj towaru i do jej sprowadzenia nie jest potrzebne żadne zezwolenie.

Drugi rodzaj odzieży, to odzież zużyta i nie posegregowana, ona jest traktowana wg naszych przepisów, jako odpad a na jej sprowadzenie potrzebne są specjalne zezwolenia i szczegółowe rozliczanie się ze sposobu jej zagospodarowania. Inaczej przedstawia się sytuacja z drugim rodzajem odzieży traktowanej jako odpad. Jest ona tańsza ale też wymagane jest zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Najlepszymi „producentami” markowej odzieży są Brytyjczycy oraz Szwajcarzy. Większość ubrań importowanych z tych krajów to odzież markowa, dobrej jakości. W dalszej kolejności to odzież sprowadzana z Holandii oraz Belgii.

Najczęściej klientami sklepów z odzieżą używaną są kobiety, dlatego też do tej grupy odbiorców skieruj szczególnie swoją ofertę. Bardzo dobrze sprzedaje się też odzież dziecięca i dla niemowląt (to też kupują szczególnie kobiety).

Ceny odzieży używanej są bardzo zróżnicowane. Zależą one od jakości i stanu towaru. Ceny, które można znaleźć w Internecie kształtują się w następujący sposób: Odmiana mix klasy B, czyli dość zniszczonych ubrań to wydatek ok. 1 euro za 1 kg.

Cena najdroższej klasy tzw. supermix (markowe ubrania w dobrym stanie) to wydatek oscylujący w granicach 4 euro. Oczywiście końcówki partii, czy też towar z likwidacji zapasów w hipermarketach to wydatek nawet kilkunastu euro za kg.