Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne dotyczące salonu kosmetycznego zostały bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 31 pod pozycją 273).

Zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.

I tak np. ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz różnych środków (np. glazura).

Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.

Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody.

Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, mają być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

W salonie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, musi zostać wydzielone stanowisko do tego typu zabiegu, o powierzchni co najmniej 6 m2, odizolowane od innych stanowisk.

Stanowisko to musi być wyposażone w:

1) brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub

2) przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.

Solarium

Jeżeli zamierzasz wyposażyć gabinet w łóżko do solarium lub/oraz stanowisko do masażu suchego musisz umieścić je w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, osłoniętym ściankami o wysokości co najmniej 2 m. Pomieszczenie to lub miejsce ma być wyposaża się w:

1) zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku;

2) środki dezynfekcyjne;

3) szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług.

W solarium umieszcza się łóżka lub kabiny do opalania wyposażone w nawiew powietrza i regulację ich parametrów. Łóżko lub kabina do opalania po każdym użyciu musi zostać zdezynfekowana, a informację o wykonaniu tej czynności umieszcza się w widocznym miejscu.