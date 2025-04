Zacznijmy od tego, że powinnaś wiedzieć na czym finansowo stoisz. Oznacza to wiedzę na temat aktualnego stanu konta, sumy wydatków na poszczególne kategorie wydatków i źródła przychodów. Dominika Nawrocka zachęca do większego rachunku sumienia raz na rok, gdy przeglądasz jeszcze swoje dokumenty finansowe, stan zadłużenia i oszczędności. Wtedy widzisz co się zmieniło przez ostatni rok i co warto robić dalej. Natomiast raz na miesiąc wygospodaruj godzinę lub dwie, aby przejrzeć paragony, faktury i na spokojnie zajrzeć na konto bankowe. Jeśli dbasz o swoją kondycję fizyczną, urodę czy dietę, tak zadbaj o źródło, które ci to wszystko zapewnia.

Reklama

Zadanie

Przez najbliższy miesiąc (31 dni) spisuj swoje wydatki wg następujących kategorii:

jedzenie,

media,

czynsz,

chemia,

kosmetyki,

ubrania,

przejazdy,

paliwo (jeśli masz samochód),

telekomunikacja,

leki,

rozrywka,

edukacja, do domu (wyposażenie wnętrza),

naprawy i inne.

W dowolnej postaci każdego dnia spisuj wydatki z paragonów i faktur. Wykorzystaj do tego zeszyt, program w komputerze czy aplikację w telefonie. Najważniejsze, abyś na koniec miesiąca zobaczyła sumy poszczególnych segmentów wydatków. Dzięki temu dowiesz się, gdzie pieniądze przeciekają ci przez palce i ile możesz zaoszczędzić już następnego miesiąca.

Po tym, gdy spojrzałaś sobie szczerze w oczy przeglądają sumy wydatków, pora zadbać o świadome zarządzanie domowym budżetem. Przyszedł moment na przejęcie kontroli nad swoimi dotychczasowymi nawykami i niespodziankami na koniec miesiąca. Od dzisiaj będziesz już znać stan swojego konta pod koniec miesiąca. Założysz się?

Wskazówka

Zastosuj od najbliższego miesiąca metodę zarządzania pieniędzmi o nazwie "Budżetowanie". Polega ona na tym, że każdy swój przychód dzielisz na 6 budżetów, z których pokrywasz określone wydatki w ciągu miesiąca. Dzięki temu wiesz, ile możesz wydać i na co cię aktualnie stać. Wiesz też, ile zaoszczędzisz i na jakie wakacje będziesz mogła sobie pozwolić za kilka miesięcy.

Budżet 1: ŻYCIE

55% miesięcznych przychodów na koszty jedzenia, utrzymania, ubrań, transportu i wszystkiego tego, czego potrzebujesz na codzienne utrzymanie.

Budżet 2: INWESTYCJE

10% na przyszłe inwestycje. To jeden z najważniejszych budżetów, bo właśnie tutaj gromadzisz pieniądze na swoją przyszłość. Tych pieniędzy nie możesz spożytkować w żaden inny sposób niż na inwestycje.

Budżet 3: DUŻE WYDATKI

10% na to, czego nie jesteśmy w stanie sfinansować z bieżącego budżetu na życie. Jedziesz na wakacje lub potrzebujesz kupić komputer? Właśnie tutaj zbierasz na to wszystko pieniądze.

Budżet 4: PRZYJEMNOŚCI

10% na zabawę, rozrywkę, coś ekstra, bez czego normalnie da się przeżyć. Pamiętaj, że pieniądze dają nam moc, dzięki sfinansowaniu odpoczynku czy innych uciech dla ciała i ducha. Co ważne i o tym nie zapomnij: każdego miesiąca musisz wydać wszystko z tego budżetu co masz na dany miesiąc. Nic tutaj się nie kumuluje.

Budżet 5: EDUKACJA

10% na książki, kursy i wszystko to, co pozwala tobie i innym członkom rodziny się rozwijać. Jeśli masz dzieci to właśnie z tych pieniędzy pokrywasz koszty dodatkowych zajęć... również twoich i męża. Każdy potrzebuje się uczyć, nawet dorośli i na to też masz pieniądze.

Budżet 6: DOBROCZYNNOŚĆ

5% na wsparcie finansowe innych ludzi lub organizacji. Dobro wraca, dlatego dziel się z innymi nawet najmniejszymi sumami.

Ta metoda zarządzania pieniędzmi jest sprawdzona i skuteczna! Daję ci na nią gwarancję, jeśli tylko będziesz się jej trzymać. Zacznij od najbliższego miesiąca, podziel przychody wg przedstawionych proporcji, przelej odpowiednie sumy na konta bankowe i subkonta, i już. A gdy opanujesz budżetowanie, zgromadzisz już jakieś środki w budżecie INWESTYCJE, to pora na kolejny ważny krok w twojej drodze mocy!

Inspiracja

O czym marzysz? Jak chcesz, aby wyglądało twoje życie za 10 czy 30 lat? Czy chcesz pracować całe życie? Ile potrzebujesz na to pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania są podstawą do wywołania tej największej mocy, jaką mogą się podzielić z tobą pieniądze. Tę moc wywołuje magiczne słowo na literę "i". Wiesz o czym mówię?

Chodzi o inwestowanie, które pomaga zatrudnić zgromadzone przez ciebie pieniądze do pracy, aby te zarabiały dla ciebie. Twoim celem nie jest zarabianie na swoje utrzymanie przez całe życie. Twoim celem jest zarabianie, gromadzenie i inwestowanie, aby to pieniądze zarabiały pieniądze i dawały ci pełną wolność. Nikt nie mówi, że to jest proste do zrobienia, ale to jest możliwe do osiągnięcia!

Dlatego:

Gromadź pieniądze i nie wydawaj, jak nie musisz. Potrzebujesz pieniędzy, aby zacząć inwestować. Zacznij interesować się czym jest inwestowanie i na czym polega. Wybierz ten jeden obszar, który jesteś w stanie najszybciej zrozumieć i zgłębić. Może być to inwestowanie w nieruchomości, biznes, papiery wartościowe lub surowce. Brzmi strasznie? Wybierz jeden obszar i skorzystaj z wiedzy, jaką możesz znaleźć w wielu miejscach w sieci np. na www.viem.pl Zrób pierwszy krok, zainwestuj niewielką kwotę. Podejmij ryzyko nawet straty. Na początku uczysz się i to kosztuje. Docelowo stań się ekspertką, bo dzięki temu zyskasz nie tylko pieniądze, ale też wiedzę, doświadczenie, odwagę i pewność siebie. Grasz o dużo! Pamiętaj stawką jest twoja finansowa przyszłość i jakość całego życia. Dzięki wolności finansowej odzyskasz czas na to co naprawdę kochasz robić. Jak to mówią nasze mamy: "Samo się nie zrobi". Nie zrobi tego za nas pracodawca, doradca, mąż czy rząd. Moc twojego życia jest w twoich rękach. A pieniądze mogą tylko w tym pomóc!

Materiał powstał we współpracy z Vienna Life