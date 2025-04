Zostałaś zwolniona lub chcesz zmienić pracę, ale na horyzoncie nie pojawia się żadna nowa propozycja? Telefon milczy, zaczynasz panikować, wysyłać coraz więcej CV, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Czujesz, że starasz się bardziej, ale jest coraz gorzej, a ty jesteś chodzącym kłębkiem nerwów. Zmień strategię działania! Zrób wszystko, by to praca znalazła ciebie!

Brzmi jak szaleństwo? A jednak jest to możliwe! Aby rekruter mógł cię znaleźć, musisz dać się mu poznać. Aż 80% rekruterów wykorzystuje media społecznościowe jako źródło informacji o kandydacie. Najczęściej korzystają oni z biznesowych portali internetowych, takich jak GoldenLine. Jeśli chcesz być znaleziona - musisz się tam pojawić! Założenie profilu i uzupełnienie go, potraktuj jako inwestycję we własną karierę. Zajmie ci to kilka minut, szczególnie jeśli skorzystasz z poniższych porad.

1. Profil musi być dobrze uzupełniony

Wpisanie doświadczenia zawodowego, edukacji, języków obcych to podstawa, ale powinny się tam znaleźć również inne informacje. Zobacz, jakie możliwości daje obecność w GoldenLine. Pamiętaj, profil zawodowy jest twoją wirtualną wizytówką. Pochwal się na nim swoimi umiejętnościami, tworząc z nich słowa kluczowe ułatwiające wyszukanie właśnie ciebie. W podsumowaniu napisz, jaką pracą jesteś zainteresowana oraz jak chcesz się dalej rozwijać i w czym jesteś dobra.

2. Twój wizerunek musi być aktualny i spójny - w myśl zasady „jak cię widzą, tak cię piszą”

Spójność uzyskasz dopisując się do grup tematycznych. Jeśli będziesz się w nich udzielać, rekruter zobaczy w tobie eksperta, kogoś kto zna się na swojej branży i nie boi się dzielić wiedzą z innymi. W grupach tematycznych znajdziesz także nowe, bezcenne kontakty biznesowe. Im większa i lepsza jakościowo jest twoja sieć kontaktów, tym większa szansa na pojawienie się oferty pracy.

3.Na GoldenLine.pl zobaczysz kto oglądał twój profil

Jeśli na liście pojawi się rekruter, śmiało możesz się z nim skontaktować. Zapytaj, co zainteresowało go w twoim profilu i kogo obecnie poszukuje. Dzięki temu nawiążesz kolejny kontakt, który może zaowocować propozycją pracy, teraz lub w przyszłości. Bezpośrednie informowanie pracodawcy to kolejny, bardzo dobry sposób na to, by pomóc sobie w karierze zawodowej. Jeśli chcesz zmienić miejsce zatrudnienia, zaznacz na profilu opcję „Szukam pracy” - będzie ona widoczna tylko dla rekruterów, z wyłączeniem twojego obecnego pracodawcy.

4.Profil na GoldenLine.pl, to dostęp do ponad 55 tysięcy Profili Pracodawców

Znajdziesz na nich informacje o warunkach pracy, atmosferze w firmie i możliwościach rozwoju. Opinie wystawiane są przez byłych i obecnych pracowników, dlatego są one wiarygodnym źródłem wiedzy o pracodawcy. Po zapoznaniu się z ocenami, możesz kliknąć przycisk „chcę tutaj pracować” - dzięki temu, dasz znać rekruterom, że jesteś zainteresowana podjęciem pracy w wybranej firmie.



5.Rejestrując się w GoldenLine zyskujesz dostęp do porównywarki wynagrodzeń

Dzięki temu możesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzając jak twoja pensja wypada na rynku pracy, w porównaniu z innymi osobami na podobnych stanowiskach.



Aby uniknąć stresu podczas szukania pracy, czytaj regularnie porady rekrutacyjne ekspertów GoldenLine. Dowiesz się z nich, jak nie zwariować szukając pracy, zbudować profesjonalny wizerunek na GoldenLine.pl i sprawić, żeby to praca znalazła ciebie.