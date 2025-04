Koniec wakacji to istne łowy promocji na podręczniki i szkolne akcesoria. To też nie lada wyzwanie dla rodziców, którzy z jednej strony chcą kupić dziecku wszystko, czego potrzebuje, ale z drugiej strony nie chcą wydać fortuny. Jak się jednak okazuje plecak, piórnik, kapcie, buty sportowe, strój na W-F, kredni, mazaki, kolorowanki i ... wymieniać można tak długo, sporo kosztują. Poznaj 5 rad, dzięki którym nie tylko zaoszczędzisz na szkolnych zakupach, ale nawet zarobisz.

1. Nie zostawiaj zakupów na ostatnią chwilę

Najlepszym momentem na początek szkolnego "szopingowego" maratonu jest początek sierpnia. W sklepach pojawia się mnóstwo promocji na artykuły szkolne i jest w czym wybierać. Jeśli zdecydujesz się na zakupy w połowie września lub pod koniec, narażasz się na stres związany z ogromnymi kolejkami i zdenerwowanymi rodzicami, którzy są gotowi pobić się o ostatni egzemplarz podręcznika do matematyki.

2. Kupuj w ...

No właśnie, gdzie tanio zrobić szkolne zakupy? Zastosuj się do naszych 3 zasad, a wyprawka dla dziecka wcale nie będzie droga.

Szerokim łukiem omijaj małe osiedlowe sklepiki, gdzie za zwykły długopis zapłacisz dwa razy więcej niż w markecie.

Koniecznie sprawdź promocje na przybory szkolne w wielkich hipermarketach. Znajdziesz tam nie tylko najróżniejsze modele plecaków, zeszytów, kredek czy flamastrów, ale i cena nie będzie powodowała bólu głowy.

Jeśli jednak nie jesteś zwolenniczką przepychanek w galerii handlowej, a na samą myśl o staniu w kolejce do kasy, która chyba nie ma końca, masz dreszcze, pomyśl o zakupach podręczników i przyborów szkolnych przez Internet. W sieci można natknąć się na wyjątkowe perełki po niskich cenach. Markowy plecak, sportowy strój lub adidasy na zajęcia z wychowania fizycznego możesz znaleźć za połowę ceny! A wszystko bez wychodzenia z domu i co ja ważniejsze – absolutnie bezstresowo.

3. Gdzie kupić tanie podręczniki?

Ceny podręczników szkolnych to koszt od 200 do nawet 1000 złotych. Jeśli masz kilkoro dzieci, a podstawa programowa nie uległa zmianie, młodsze może skorzystać z książek starszych. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, pomyśl o kupieniu podręczników w antykwariacie. Często właśnie tam zdobędziesz je w dobrym stanie, nawet o połowę taniej niż w księgarni.

Pamiętaj też o zamawianiu książek przez Internet. Swobodnie porównasz ceny różnych wirtualnych sklepów i wybierzesz najtańszą opcję. W sieci znajdziesz też wiele promocji na podręczniki i szkolne akcesoria.

4. Wybieraj sprzęt, który będzie służył przez lata

Nie zapominaj o jakości plecaka, butów, stroju czy sprzętu elektronicznego, którego przecież nie kupujesz na jeden dzień. Plecak oraz buty najlepiej kupić w markowym sklepie. Wprawdzie zapłacisz trochę drożej, ale będzie to prawdziwa inwestycja na lata. Zamek w plecaku nie zacznie się zacinać już 1 września, a buty nie będą przeciekać, gdy tylko zacznie padać. Jeśli nie chcesz wyrzuca pieniędzy w błoto, postaw na solidność. W swoich poszukiwaniach nie zapominaj jednak o zdrowym rozsądku. Pamiętaj, że firmowe obuwie sportowe czy dresy możesz kupić w promocyjnych cenach. Wytęż wzrok na rabaty i promocje!

Jeśli chcesz kupić biurko, miej na uwadze to, że twoje dziecko rośnie. Pomyśl więc o takim biurku, które będzie "rosło" razem z twoją pociechą. Wybierz model, w którym można regulować wysokość, aby co roku nie wymieniać mebla na nowe.

Niektóre szkoły wymagają, aby dziecko posługiwało się tabletem. Sprzęt elektryczny obowiązkowo powinien być dobrej jakości. Inaczej odmówi współpracy prędzej, niż możesz to sobie wyobrazić. Aby nie wydać fortuny na laptop lub tablet przeszukaj oferty w Internecie i skorzystaj ze szkolnych promocji i kodów rabatowych.

5. Zarabiaj na zakupach szkolnych

Brzmi nierealnie? A jednak! Na szkolnych zakupach możesz zarobić. Skorzystaj ze sklepów internetowych, które zwracają część kosztów za zakupiony towar. Możesz też skorzystać z karty Payback i za pomocą zebranych punktów, taniej kupić wybrane książki lub szkolne przybory. Za zrobione zakupy na twojej karcie pojawią się nowe punkty, które będziesz mogła wykorzystać na kolejne szkolne zakupy, co może znacznie zmniejszyć koszt szkolnej wyprawki. Warto jest też pamiętać o usłudze Cash back. Wystarczy, że za zakupy szkolne zapłacisz kartą, a część środków zostanie ci zwrócona. Będziesz mogła je pobrać w dowolnym bankomacie lub w trakcie zakupów.