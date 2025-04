Liczba aktywnych kobiet w biznesie stale rośnie. Jak wynika z raportu przygotowanego przez ośrodek badawczy DELab UW, co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. I nie sposób się temu dziwić - jesteśmy coraz bardziej niezależne, doskonale łączymy życie rodzinne i pracę zawodową, lepiej niż mężczyźni znosimy porażki, a wszystkiemu sprzyja dynamiczna rewolucja kulturowa. Jeśli więc od zawsze marzyłaś o własnym biznesie, teraz jest na to doskonały moment! Zobacz, jak to zrobić!

Własna firma krok po kroku

Jeżeli jesteś zdeterminowana, masz głowę pełną pomysłów i pewność, że chcesz założyć własną firmę, na początek postaraj się o dobry biznesplan. Jednak zanim go stworzysz, dobrze zaplanuj

znajdź niszę , którą mogłabyś zapełnić poprzez swoją działalność,

dokonaj analizy rynku - sprawdź czy będzie popyt na twoje produkty lub usługi ,

zbadaj konkurencję - dowiedz się, kim są i jak działają twoi potencjalni rynkowi konkurenci,

, zbadaj konkurencję - dowiedz się, kim są i jak działają twoi potencjalni rynkowi konkurenci,

poszukaj źródeł finansowania i wsparcia merytorycznego

Jeśli jednak twoje plany nie są jeszcze sprecyzowane przedstawiamy branże, w których kobiety dominują:

moda - kobiety od wielu lat odnoszą sukcesy w branży odzieżowej. Pomysł na biznes? Możesz założyć np. własny sklep, pracownię krawiecką lub zostać profesjonalną stylistką.



uroda - sektor beauty niewątpliwie jest w rękach kobiet. Jeśli więc od dawna marzyłaś o salonie piękności albo prostu uwielbiasz stylizować włosy lub paznokcie, spróbuj swoich sił w biznesie!



ekologia - bo bycie „eko" jest nie już tylko trendem. Dla wielu osób to nowy styl życia. Co możesz robić? Założyć z sklep z artykułami eko - żywnością, odzieżą, a nawet zabawkami lub... otworzyć mały lokal gastronomiczny.



projekty artystyczne - masz zdolności manualne, których dotąd nie wykorzystałaś? Nic straconego! Mnóstwo dobrze prosperujących kobiecych biznesów jest związanych z własnoręcznym wytwórstwem artystycznym (biżuteria, zaproszenia okolicznościowe czy dekoracje).



usługi w internecie - dobrym pomysłem na własną działalność mogą być np. usługi wirtualnej asystentki (obsługa poczty, umawianie spotkań etc.) czy studio graficzne online, jednak najbardziej przyszłościowe jest prowadzenie własnego portalu lub bloga.



- dobrym pomysłem na własną działalność mogą być np. usługi wirtualnej asystentki (obsługa poczty, umawianie spotkań etc.) czy studio graficzne online, jednak najbardziej przyszłościowe jest prowadzenie własnego portalu lub bloga. własny, lokalny biznes - np. sklep spożywczy, który pozwoli ci rozwinąć się zawodowo, zbudować silne więzi i bliskie relacje z lokalną społecznością.

Inicjatywy wspierające kobiety w biznesie

Obecnie, na wielu płaszczyznach widać pozytywną zmianę, jeśli chodzi o udział kobiet w biznesie. W Polsce, podobnie jak wielu krajach europejskich promuje się inicjatywy dla kobiet, mające na celu ułatwienie im założenia własnej działalności.

Grupa Eurocash codziennie wspomaga w działaniach kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców, wśród których spory odsetek stanowią kobiety. Dba o to, aby mogły prowadzić swój biznes na najwyższym poziomie i budować silne, długotrwałe relacje z klientami. Dzięki Akademii Umiejętności Eurocash - największemu w Polsce kompleksowemu programowi edukacyjno-szkoleniowemu, wspiera polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash. To właśnie w niej kobiety mogą rozwijać się zawodowo przy współpracy z doświadczonymi mentorami - otrzymują doradztwo marketingowe oraz pomoc w rozwoju innowacyjnych konceptów.

Warto także nadmienić, że w Eurocash liczną grupę stanowią w kobiety i to na kierowniczych stanowiskach - wśród nich jest m.in. Dyrektor Marketingu Marta Gampf – inicjatorka akcji Lokalni Herosi.

Wielki sukces #PowerWoman!

Jedną z niezwykle udanych akcji Grupy Eurocash są Lokalni Herosi - ogólnopolski projekt grantowy, w którym inspiratorami działań wspierających lokalne społeczności byli polscy przedsiębiorcy. Właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash wzięli udział w inicjatywie, mającej zainspirować ich do świętowania 100-lecia Niepodległości w miejscowościach, w których żyją i pracują. Przedsiębiorcy we współpracy z lokalną organizacją pozarządową lub instytucją publiczną mogli zgłosić projekt inicjatywy społecznej, który wziął udział w walce o granty o łącznej wartości 1,5 mln złotych.

Co ciekawe, aż 26 ze stu zwycięskich inicjatyw zostało zgłoszonych przez kobiety. Dotyczyły one m.in.: budowy siłowni zewnętrznej, skateparku, boiska do siatkówki, organizacji koncertów, zajęć teatralnych, a nawet festiwalu gier planszowych.

Prawdziwą moc polskich bizneswomen pokazała Dorota Kardasz, współwłaścicielka sklepu Lewiatan w Olszynie i współinicjatorka projektu „Kajakiem po lubuskich rzekach", który został nagrodzony grantem w wysokości 100 tysięcy złotych:

To było niesamowite doświadczenie! Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, bo sami nie bylibyśmy w stanie tego osiągnąć! W trakcie Lokalnych Herosów skupiliśmy wszystkie siły na promocji naszego projektu. W głosowanie zaangażowali się nie tylko klienci sklepu, ale również wszyscy pracownicy i współpracownicy - powiedziała wzruszona laureatka.

Wręczenie głównej nagrody. Na zdjęciu laureatka wraz z przedstawicielami Grupy Eurocash.

Jak widać, wszystko jest możliwe, jeśli tylko uwierzysz w siebie i postarasz się o dobre wsparcie, a być może rok 2019 będzie dla ciebie przełomowym.

Materiał powstał we współpracy z Grupą EUROCASH.