Kiedyś żyliśmy chwilą, ale dzieci nauczyły nas myśleć o przyszłości.

– mówią Kinga i Bartek Majewscy z Warszawy

Małżeństwem są od pięciu lat, znają się od dziesięciu.

– I niemal od początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć dużą rodzinę – mówi 29-letni Bartek.

– Uważaliśmy, że skoro dajemy sobie radę we dwoje, to poradzimy sobie także we czworo. Wszystko zależy od nastawienia, a my po prostu staramy się panować nad naszym domowym budżetem – mówi 28-letnia Kinga.

Bartek z wykształcenia prawnik i Kinga fotografka, obecnie na urlopie macierzyńskim, zarabiają około dwóch średnich krajowych.

Swoim domowym budżetem zawiadują wspólnie. Wspólnie też podejmują decyzje o większych wydatkach, takich jak: remont mieszkania zakupionego przed narodzinami starszej córki Hani, zmiana samochodu na większy po przyjściu na świat młodszego Janka, a także zakup mebli, sprzętu RTV czy wakacyjne wyjazdy, które dla młodych rodziców są nie lada wyzwaniem finansowym.

– Przy mniejszych wydatkach dajemy sobie wolną rękę, licząc na nasz zdrowy rozsądek – opowiada Kinga.

– Moja żona jest mistrzynią internetowych zakupów! – nie kryje dumy Bartek. – Ma nosa do okazji. Potrafi wyszperać piękne meble za ułamek ceny, ładne ubranka dla dzieci i dla nas.

Comiesięczne opłaty pochłaniają 20 procent wszystkich ich miesięcznych wydatków. Niewiele więcej kosztuje utrzymanie dzieci – pieluchy Janka, zajęcia obojga na basenie, kilka godzin tygodniowo w przedszkolu Hani, do którego od września będzie już chodzić regularnie.

Młodzi przyznają, że gros ich wydatków stanowi jedzenie. Od przetworzonych chemicznie produktów dostępnych w supermarketach wolą świeże mięso, warzywa czy nabiał z ekologicznych lub osiedlowych sklepików.

Chociaż Majewscy nie uważają się za oszczędnych, to potrafią odłożyć. Pieniądze z wesela ulokowali na specjalnie założonym na ten cel koncie oszczędnościowym. Wkrótce zaczną też odkładać na swoje emerytury.

– Dotąd mieliśmy sporo wydatków związanych z mieszkaniem i dziećmi, ale pora pomyśleć o przyszłości – mówi Bartek.

Chcą przejrzeć wszelkie dostępne oferty na rynku i wybrać tę, na którą będzie ich stać.

– Może nie od razu będą to duże sumy, ale od czegoś trzeba zacząć – mówi Kinga. – Każde

z nas opłaca ZUS, ale pora pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Z pewnością także i tę decyzję podejmiemy wspólnie, jak każdą dotyczącą naszej rodziny.



Anna Grzelczak

Zdaniem eksperta:

Wojciech Bogdanowicz

młodszy ekonomista w Departamencie

Stabilności Finansowej NBP

Dlaczego warto jak najwcześniej zacząć oszczędzać na emeryturę?

Ze względu na zachodzące zmiany demograficzne obecnie funkcjonujący system emerytalny staje się nieefektywny. Żyjemy coraz dłużej, co oznacza spędzanie dłuższego czasu na emeryturze, a jednocześnie rzadko decydujemy się na taką liczbę potomstwa, jak poprzednie pokolenia. Przez to rosnąć będzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a maleć w wieku produkcyjnym. Według prognoz ZUS, czynniki te spowodują, że tzw. stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury do ostatniej pensji, spadnie z mniej więcej 55 procent obecnie do około 29 procent w 2060 r., i to przy założeniu wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat. Zatem wielkość świadczeń z publicznego systemu emerytalnego będzie w wielu przypadkach dalece niesatysfakcjonująca. Powinno to skłaniać do gromadzenia prywatnych oszczędności, które mogłyby w przyszłości podwyższyć nasz poziom życia na emeryturze. A im wcześniej zaczniemy na ten cel oszczędzać, tym mniej wyrzeczeń będzie nas kosztować uzbieranie odpowiedniej kwoty.

Jakie rodzaje dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych funkcjonują na naszym rynku?

Dostępne możliwości gromadzenia prywatnych oszczędności emerytalnych możemy podzielić na grupowe i indywidualne. Grupową formą są pracownicze programy emerytalne (PPE). To programy, w których pracodawca finansuje swoim pracownikom dodatkową składkę emerytalną, która trafia do wybranej instytucji finansowej. PPE są bardzo korzystne dla pracowników, jedyny koszt, jaki ponoszą, to opłacenie podatku dochodowego od składki. Indywidualne formy oszczędzania na cele emerytalne to indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Umowę o prowadzenie takiego konta można zawrzeć z bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem inwestycyjnym, domem maklerskim lub dobrowolnym funduszem emerytalnym. To, jaki typ instytucji wybierzemy, powinno zależeć od naszej wiedzy ekonomicznej i wielkości ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować. Najważniejsze jest, aby decydować się jedynie na taką formę oszczędzania czy inwestowania, którą dobrze rozumiemy.

Czym różnią się powyższe formy oszczędzania i jakie dają korzyści?

Podstawową różnicą między PPE a IKE i IKZE jest to, że w PPE to pracodawca finansuje nasze składki, na IKE i IKZE sami wpłacamy środki. Natomiast wszystkie trzy formy są bardziej korzystne podatkowo niż gromadzenie oszczędności w inny sposób. Przede wszystkim gwarantują zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, jakim obciążone są np. odsetki na zwykłej lokacie bankowej. Dodatkową ulgę oferują IKZE. Każdy jego posiadacz może kwoty wpłacone w danym roku na konto (do rocznego limitu wynoszącego w 2016 r. 4866 zł) odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wprawdzie w zamian będzie musiał zapłacić podatek dochodowy przy wypłacie środków z IKZE, jednak będzie on naliczony według niższej, ryczałtowej stawki wynoszącej 10 procent.

Gdzie szukać informacji i wsparcia, gdy zdecydujemy się zacząć oszczędzać na emeryturę?

Na początek polecam poradnik wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego „III filar dla początkujących. Poradnik przyszłego emeryta”. Zawiera on wszystkie podstawowe informacje o poszczególnych formach gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych. Można go znaleźć na stronie internetowej KNF.

