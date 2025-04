W komputerach przechowujemy mnóstwo cennych dla nas danych. Wydaje się nam, że są bezpieczne, w końcu jesteśmy jedynymi osobami, które korzystają z tych urządzeń. Ale czy na pewno?

Rozwój technologii niesie ze sobą nowe możliwości nie tylko dla użytkowników, lecz także dla złodziei... Oszuści starają się czerpać korzyści, jakie daje im internet. Dlatego tak ważne jest, byśmy zabezpieczali swoje smartfony, tablety czy laptopy odpowiednimi zaporami i hasłami. Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć komputer przed kradzieżą danych? Skorzystaj z naszych porad!

Jak zabezpieczyć komputer przed kradzieżą danych?

Oto, co powinnaś zrobić natychmiast, by zabezpieczyć komputer przed ewentualnym atakiem hakerskim!

1. Załóż hasło do komputera

Wysil się! Nie może być ono zbyt proste do rozszyfrowania. Unikaj haseł łatwych do odgadnięcia, np. dat urodzin, imion bliskich ci osób lub ciągu kolejnych cyfr. Dobrze jest stosować w hasłach na zmianę małe i wielkie litery, liczby oraz inne znaki. Lepiej nie tworzyć też haseł będących nazwami czegoś, popularnymi wyrazami, choć oczywiście takie hasła dużo łatwiej zapamiętać...

2. Zainstaluj zaufany program antywirusowy oraz dobrą zaporę

Jeśli jeszcze ich nie masz, zainstaluj je jak najszybciej! Hakerzy bardzo często rozsyłają wirusy, dzięki którym mogą włamać się na komputery użytkowników i wykraść z nich cenne dane.

3. Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych przeglądarek internetowych

Zainstaluj przeglądarkę, która sama sprawdza też jakość i bezpieczeństwo stron i informuje o ewentualnych zagrożeniach.

4. Nie podawaj tego samego hasła do różnych kont!

Masz jedno hasło do wszystkich kont i korzystasz z niego od dawna? To wielki błąd! Jeśli hakerowi uda się rozszyfrować to hasło, będzie miał dostęp do twoich wszystkich danych za jednym razem! Pamiętaj o tym, by za każdym razem, kiedy się rejestrujesz, podawać nowe, jak najbardziej skomplikowane hasło.

5. Często skanuj komputer

Rób to przynajmniej raz w tygodniu. Wówczas będziesz miała pewność, że nawet jeśli komputer został zainfekowany wirusem, szybko zostanie on usunięty, bez szkody dla komputera i twoich danych.

6. Nie reaguj na prośby o kliknięcie w nieznane pliki lub linki

W ten sposób bardzo często rozsyłane są wirusy. Ignoruj wszelkie takie wiadomości lub od razu wyrzucaj je do kosza, nie otwierając zawartości.

7. Nie bądź zawsze zalogowana

Kiedy skończysz korzystać z danego serwisu, od razu się wyloguj.

