Olga Kozierowska – mentorka i guru kobiecego biznesu, twórczyni organizacji Sukces Pisany Szminką i konkursu Bizneswoman Roku i mama trójki tłumaczy, co pomaga dziewczynkom w osiąganiu zawodowego sukcesu, a co im w tym przeszkadza.

Jak wychować córkę, by była mądra i szczęśliwa w dorosłym życiu?

Piłka jest równie dobra dla córki, co koniki z różową grzywą, a białe rajstopki nie muszą być koniecznie powodem do wiecznego siedzenia grzecznie i cicho. Stereotypy pętają dziecięcą swobodę i pewność siebie, a pozwolenie córce na bycie sobą, to pierwszy krok, by wychować szczęśliwą kobietę.

Córka doskonała. Jak wychować mądrą i szczęśliwą kobietę

Każdy z nas ma w sobie pierwiastek męski i żeński i nie warto na siłę zwalczać w dzieciach żadnego z nich. W wychowywaniu dziewczynki na spełnioną osobę nie do przecenienia jest też rola mamy – silne, wyemancypowane i zadowolone z życia kobiety są najlepszymi przewodniczkami dla swych córek.

Choć oczywiście nie ma żadnych prostych recept, uniwersalnych mądrości czy sprawdzonych sposobów na „programowanie do sukcesu”. Poza może tą jedną, że za każdym sukcesem stoi niezliczona ilość porażek, a jedno, czego można być pewnym, to że będzie trudno.

Dlatego tak ważne jest by próbować, ciągle i ciągle od nowa, ale za każdym razem inaczej, wyciągając wnioski. To najważniejsza lekcja matek dla córek.

Jak wychować szczęśliwe dziecko