Dlaczego warto kupić ubezpieczenie u zaufanego ubezpieczyciela?

Decydując się na ubezpieczenie, dbasz nie tylko o swoje własne bezpieczeństwo, ale również o przyszłość swoich bliskich. Rozwiązania, takie jak PZU Pakiet na Życie i Zdrowie, oferują ochronę, która obejmuje zarówno zabezpieczenie finansowe dla twojej rodziny w przypadku gdy ciebie zabraknie, jak i wsparcie w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Spośród dostępnych pakietów możesz wybrać najbardziej dopasowany do twoich potrzeb, wieku oraz aktualnej sytuacji życiowej. PZU Pakiet na Życie i Zdrowie to opcja dla osób, które szukają pewnych i prostych rozwiązań.

Reklama

PZU Pakiet na Życie i Zdrowie - dla kogo?

PZU Pakiet na Życie i Zdrowie to rozwiązanie dostępne dla osób w różnym wieku. Możesz skorzystać z tej oferty, jeśli masz między 18 a 59 lat. Ofertę dla siebie znajdą również osoby w wieku od 60 do 69 lat. Co istotne ubezpieczyciel nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do ubezpieczenia. W efekcie proces zawarcia umowy jest jeszcze bardziej dostępny i wygodny.

Dowiedz się więcej o pakietach ubezpieczeniowych PZU Pakiet na Życie i Zdrowie

PZU Pakiet na Życie i Zdrowie – co można zyskać?

Wybierając odpowiedni pakiet ubezpieczeniowy, zyskujesz ochronę i w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku możesz liczyć na wsparcie zgodnie z wybranym pakietem. W zależności od wybranego pakietu możesz otrzymać:

środki finansowe dla bliskich w przypadku twojej śmierci, które mogą być wypłacone bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych procedur spadkowych i opodatkowania darowizn,

dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku problemów zdrowotnych lub utraty bliskiej osoby, takiej jak małżonek/albo partner, dziecko, rodzic lub rodzic małżonka albo partnera życiowego,

finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby, konieczności hospitalizacji czy potrzeby przeprowadzenia operacji chirurgicznej,

świadczenie finansowe nawet w przypadku uszkodzenia ciała, które nie powoduje uszczerbku na zdrowiu,

wsparcie finansowe w razie leczenia specjalistycznego, które obejmuje aż 10 metod leczenia, w tym radioterapię Gamma Knife lub Cyber Knife choroby nowotworowej,

w razie następstw nieszczęśliwego wypadku możesz skorzystać z usług medycznych i assistance (np. pomocy psychologa, domowej wizyty pielęgniarki, organizacji i pokrycia kosztów rehabilitacji),

dostęp do opieki medycznej zarówno dla ciebie, jak i dla twojego małżonka/albo partnera, obejmującej konsultacje lekarskie oraz badania w placówkach medycznych w ponad 600 miastach.

Nie zwlekaj – ubezpiecz się!

PZU Pakiet na Życie i Zdrowie to opcja dla osób, które szukają pewnych i prostych rozwiązań. Pakiety oferowane w ramach ubezpieczenia różnią się zakresem ochrony oraz wysokością świadczeń i składki – tak, aby odpowiadały na różne potrzeby, były dopasowane do wieku i sytuacji życiowej. Niezależnie, czy chcesz ubezpieczyć tylko siebie, czy objąć ochroną również dzieci i małżonka albo partnera znajdziesz w ofercie odpowiedni zakres ochrony. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji, skontaktuj się z PZU już dziś.

Reklama

Materiał promocyjny marki PZU.