Kradzież tożsamości może dotknąć każdego z nas. Wystarczy być nieco bardziej roztargnionym na zakupach lub nie przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa, by dać złodziejowi szansę na kradzież naszych danych. Warto być czujnym, bo strata tożsamości może być dla nas naprawdę dotkliwa. Podpowiadamy, jak się przed nią uchronić. To ważne!

Reklama

Jak uchronić się przed kradzieżą tożsamości?

1. Zaopatrz się w niszczarkę do dokumentów

To jedyny pewny sposób na całkowite pozbycie się dokumentów papierowych, zawierających dane wrażliwe. Przedarcie dokumentów chroni nas jedynie pozornie, a sami własnoręcznie nie jesteśmy w stanie ich zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie zawierających się w nich danych.

2. Wykup Alerty w Biurze Informacji Kredytowej

Jest to system automatycznego powiadomienia przez SMS lub mail o tym, że wpłynął gdzieś wniosek kredytowy na nasze nazwisko. Jeśli to nie my chcemy zaciągnąć dany kredyt, prawdopodobnie ktoś ukradł naszą tożsamość.

3. Zainstaluj program antywirusowy

Ochroni nasz komputer przed działaniami niepożądanych wirusów i atakami hakerów.

4. Uważnie czytaj regulaminy korzystania z aplikacji na smartfona

Czy wiesz, że zazwyczaj zawierają informacje o udostępnianiu naszych danych, a akceptujemy je „odruchowo”?

5. Bądź czujna na fałszywe ogłoszenia o pracę

Często jesteśmy proszeni w nich o wysłanie skanu dowodu osobistego. To znak, że potencjalny „pracodawca” może mieć nieczyste intencje i pragnie wykorzystać fakt, że osoby poszukujące pracy są w stanie udostępnić wiele danych o sobie, nie zważając na potencjalne zagrożenie.

6. Staraj się nie zostawiać dokumentu tożsamości pod zastaw

Możesz być o to poproszona np. wypożyczając sprzęt lub rejestrując się w hotelu. Kserokopia dowodu może posłużyć do wyrobienia fałszywego dokumentu, wyłudzenia pożyczki lub kredytu.

7. Unikaj otwartych sieci Wi-Fi

Pamiętaj o tym zwłaszcza wtedy, gdy chcesz skorzystać z serwisów wymagających loginu i podawania haseł (portale społecznościowe, sklepy internetowe, serwisy bankowe). Poprzez taką spreparowaną sieć oszust z łatwością może przechwycić wszelkie dane, dzięki specjalnemu oprogramowaniu.

8. Używaj wielu haseł

Podstawowym błędem jest posiadanie jednakowego hasła do wszystkich serwisów. Różne hasła skutecznie utrudnią przestępcy włamanie się do wszystkich serwisów i platform np. bankowości elektronicznej, na których posiadamy konto internetowe.

9. Korzystaj z dwuetapowego uwierzytelniania

W momencie, gdy włamywacz będzie próbował się zalogować na nasze konto, będzie potrzebował jeszcze kodu, który zostanie wysłany przez SMS na nasz numer telefonu.

10. Wylogowuj się z każdej aplikacji w smartfonie, jeśli tylko zakończysz pracę

Jeśli tego nie zrobisz, hasło dostępu automatycznie zostanie zapisane w telefonie. W wypadku kradzieży telefonu, złodziej może mieć dostęp do naszej skrzynki mailowej, portalu społecznościowego lub nawet konta bankowego.

Zobacz też inne porady finansowe:

Jak długo przechowywać dokumenty?Jak uchronić się przed kradzieżą danych?Chroń swoje dane osobowe!

Reklama

Na podstawie raportu z kampanii „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”