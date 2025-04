Już wkrótce sezon urlopowy ruszy na dobre. Wiele osób już teraz wybiera tegoroczne kierunki turystyczne. Niektórzy jadą na własną rękę, inni wolą skorzystać z ofert biur podróży. Ta druga opcja zwykle wydaje się bezpieczniejsza i wygodniejsza, ale okazuje się, że nie zawsze tak jest.

Jak sprawdzić biuro podróży przed wyjazdem wakacyjnym, by później uniknąć rozczarowania? Wiemy, że biura podróży potrafią nieźle zepsuć nasze plany urlopowe, zmieniając np. daty wylotu, warunki w hotelu, cenę wycieczki. Zdarzają się też przypadki, że biura podróży nagle upadają, my na wycieczkę nie możemy pojechać, a pieniądze nie zostaną nam zwrócone. Jak tego uniknąć?

Jak sprawdzić biuro podróży przed wyjazdem wakacyjnym?

1. Sprawdzamy dokumentację biura podróży

Aby to zrobić, możemy zajrzeć do kilku miejsc, przede wszystkim:

Krajowego Rejestru Dłużników - jeśli pojawią się tam informacje na temat zadłużenia danego biura, lepiej zrezygnować z jego usług;

- jeśli pojawią się tam informacje na temat zadłużenia danego biura, lepiej zrezygnować z jego usług; Departamentu Turystyki u marszałka województwa , w którym zarejestrowane jest dane biuro podróży - może on posiadać jakieś skargi lub zażalenia na dane biuro;

, w którym zarejestrowane jest dane biuro podróży - może on posiadać jakieś skargi lub zażalenia na dane biuro; na stronę internetową biura - tam powinniśmy znaleźć numer ważnej licencji Organizatora Turystyki; jeśli biuro jej nie posiada lub licencja jest już nieważna, lepiej nie korzystać z jego usług;

- tam powinniśmy znaleźć numer ważnej licencji Organizatora Turystyki; jeśli biuro jej nie posiada lub licencja jest już nieważna, lepiej nie korzystać z jego usług; do bazy biur podróży - tam warto sprawdzić datę założenia biura, jeśli działa już ono przez jakiś czas bez zarzutu, jest większa szansa, że można mu zaufać.

2. Uważnie czytamy umowę z biurem podróży

Dopytujmy o wszystko, co jest dla nas niejasne. Lepiej sprawdzić zbyt dokładnie, co prawdopodobnie będzie nas czekać na wakacjach, niż się później bardzo rozczarować. Czytajmy to, co jest napisane małym drukiem lub oznaczone gwiazdką.

3. Sprawdzamy, czy umowa zawiera niedozwolone postanowienia

Jeśli biuro podróży próbuje zmusić nas do zaakceptowania jakichś warunków, które są niezgodne z prawem, nie musimy tego robić. Jeśli w umowie znajdują się jakiekolwiek klauzule niedozwolone, nie są one wcale dla nas wiążące. Obecnie w rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się ponad 3000 takich klauzul.

4. Pytamy o prawo do reklamacji

Biuro podróży ma obowiązek przyjąć naszą reklamację w terminie do 30 dni od daty zakończenia wycieczki. Nie ma znaczenia fakt, czy zakupiliśmy wycieczkę po pełnej cenie, w promocji czy last minute.

5. Sprawdzamy opinie o biurze podróży w internecie

Internauci bardzo szybko reagują, gdy coś im się nie podoba. Anonimowość skutkuje czasami przesadną krytyką, ale też można dzięki temu dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy na temat danego biura lub miejsca, do którego chcemy wyjechać na wczasy.

