W Polsce - w odróżnieniu do krajów zachodnich - po śmierci spadkodawcy najczęściej dochodzi o dziedziczenia ustawowego. Jeśli jednak twoja wola jest inna i chcesz według własnych wytycznych zarządzić swoim majątkiem, musisz sporządzić testament. O czym trzeba pamiętać przy tworzeniu tego dokumentu? Jak go spisać, by był ważny? W naszym materiale video znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania.

Reklama

Jakie formy testamentu są dopuszczalne w prawie polskim?

W polskim porządku prawnym istnieją 3 formy testamentu:

testament ustny (bardzo trudno obronić go w sądzie!)

(bardzo trudno obronić go w sądzie!) testament w całości własnoręczny

testament notarialny

Testament własnoręczny musi zawierać datę, miejscowość, podpis i musi być spisany w całości własnoręcznie. Spadkodawca w tym dokumencie musi wskazać co i komu przekazuje.Najbezpieczniejszą formą testamentu jest testament notarialny. Testament notarialny możesz zmienić w każdej chwili i - co ważne - tylko jego ostatnia wersja ma moc prawną.

Co jeszcze powinnaś wiedzieć na ten temat? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo!

Mecenas Eliza Kuna – adwokat, ekspert w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Ma za sobą ponad 1000 zakończonych spraw sądowych. Od ponad 5 lat jako popularyzatorka prawa i komentatorka w mediach ogólnopolskich w sposób przystępny wyjaśnia skomplikowane zagadnienia prawne. Doświadczenie zdobywała w uznanych kancelariach i firmach międzynarodowych. Od lat wspiera kobiety, zarówno jako adwokat i pracodawca. Prowadzi kancelarię w Warszawie, która zatrudnia znakomite warszawskie prawniczki. Prywatnie żona i matka. Więcej informacji: facebook.com/Kancelaria Kuna

Polecamy!

Na czym polega separacja? Co zmienia w życiu dotychczasowych małżonków?

Reklama

Jak obliczyć wysokość alimentów? Przekonaj się!