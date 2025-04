Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia swoim klientom różne sposoby komunikacji. Oczywiście, by uzyskać odpowiedź na pytanie, można osobiście pójść do urzędu. Jednak nie jest to koniecznie. Z ZUS można skontaktować się również przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy, a nawet Skype. Poznaj wszystkie sposoby kontaktu z ZUS.

ZUS infolinia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie można zadzwonić, by uzyskać niezbędne informacje. Konsultanci COT pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Numer telefonu to:

22 560 16 00

Po połączeniu należy wybrać:

1 – w celu odsłuchania komunikatów informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),

2 – w celu uwierzytelnienia,

3 – by uzyskać dane kontaktowe do wybranej placówki,

0 – połączenie z konsultantem po wybraniu zakresu rozmowy.

Koszt połączenia według umowy z operatorem.

Ważne! W czasie rozmowy telefoniczne z infolinią ZUS pełne informacje w swojej sprawie można uzyskać jedynie po podaniu identyfikatora PUE oraz hasła (PIN) do COT. Bez tych danych, można otrzymać jedynie informacje ogólne.

Skype

Informacja można uzyskać również, kontaktując się przez Skype:

zus_centrum_obslugi_tel

Połączenie zostanie przekierowane do Centrum Obsługi Telefonicznej.

Czat, e-mail, formularz kontaktowy

Z ZUS można skontaktować się również drogą elektroniczną. W tym celu można można skorzystać ze specjalnego czatu z konsultantem. Pracownicy urzędu odpowiadają na pytania klientów natychmiast w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.

Innym sposobem kontaktu jest wysłanie e-maila. Aby to zrobić, należy napisać wiadomość na adres:

cot@zus.pl

Warto pamiętać, by za pośrednictwem poczty internetowej nie wysyłać swoich szczegółowych danych. Poczta elektroniczna nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo.

Aby mieć gwarancję, że nasze dane nie wpadną w ręce hakera, warto skorzystać z formularza kontaktowego ZUS. Konsultanci urzędu wyślą odpowiedź na wskazany adres e-mail.

