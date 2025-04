Polskie pieniądze rzadko są podrabiane. Ale jeśli będziesz miała pecha i trafisz na taki banknot, możesz nie tylko stracić jakąś sumę, ale również narazić się na kłopoty.

Reklama

Jeżeli odkryjesz, że papierowy pieniądz w twoim portfelu wygląda podejrzanie, nie próbuj się go pozbyć, np. płacąc na osiedlowym bazarku. Gdy okaże się fałszywy, popełnisz przestępstwo (sprzedawca ma w takiej sytuacji obowiązek powiadomić policję). Jedyne co możesz zrobić, to zanieść banknot na komisariat lub do banku. Tam sprawdzą jego autentyczność. W przypadku „fałszywki” będziesz stratna. Natomiast, gdy okaże się tylko zniszczony, w banku otrzymasz jego równowartość.

By uniknąć kłopotów, naucz się rozpoznawać podrabiane pieniądze.

W lutym zostaną wprowadzone do obiegu zmodernizowane, dwustuzłotowe banknoty. Poznaj ich charakterystyczne elementy. Te, którymi płaciłaś dotąd, pozostaną ważne bezterminowo. Aby zobaczyć zabezpieczenia innych nominałów, zajrzyj na stronę www.nbp.pl – zakładka „banknoty i monety”/”zabezpieczenia”.

Ważne zabezpieczenia

1. Nitka zabezpieczająca

Na przedniej stronie fragmenty nitki zabezpieczającej płynnie zmieniają kolor ze złotego na zielony, a wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach.

2. Obejrzyj krótsze krawędzie banknotu

Na przedniej stronie banknotu widoczny jest układ ukośnych linii, wyczuwalnych

w dotyku.

3. Spójrz w lewy, dolny róg

Na przedniej stronie banknotu widać trójkąt złożony z drobnych kółek. Są one wyczuwalne w dotyku.

4. Widzisz nieduży, owalny kształt?

Podczas oglądania pod światło jego poszczególne elementy uzupełnią się, tworząc pełny obraz

- koronę w owalu.

5. Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać wizerunek władcy oraz oznaczenie nominału.

6. Ozdobny element z prawej strony

Na przedniej stronie widać ozdobną tarczę, płynnie zmieniającą kolor ze złotego na zielony, a wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach.

7. Na odwrotnej stronie banknotu

cyfrowe oznaczenie nominału i ozdobny wzór pod nim, wydrukowano złotą farbą.

8. Na odwrotnej stronie banknotu

widać złoty, opalizujący ornament. W zależności od kąta patrzenia, jest widoczny lub prawie niezauważalny.

Czy wiesz, że...

Narodowy Bank Polski jest jedyną instytucją uprawnioną do wprowadzania do obiegu banknotów i monet w Polsce.

Prowadzi również działalność edukacyjną, ułatwiającą każdemu zrozumienie świata finansów oraz zasad ekonomii.

Odwiedź www.nbp.pl lub www.nbportal.pl, gdzie znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat.

Reklama

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

www.nbportal.pl

www.NBP.pl