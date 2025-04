fot. Fotolia

Będąc na diecie, rób obiady w domu

Wiemy, że nie zawsze masz na to czas. Warto jednak pamiętać, że przygotowane samemu posiłki są dużo zdrowsze i tańsze. Wykorzystuj mało przetworzone produkty. Na drugie śniadanie najlepszy będzie jogurt z owocami i musli z płatków owsianych, a na obiad możesz przygotować pieczonego łososia z cytryną (wystarczy, że posypiesz go ziołami i wsadzisz do piekarnika). Wybieraj nieskomplikowane i lekkostrawne dania. Od razu ugotuj porcję na kilka dni, aby zaoszczędzić czas.

Zrezygnuj z niezdrowych przekąsek w pracy

Batoniki, ciasta, ciasteczka i inne słodkie oraz słone przekąski to największy wróg dbających o linię. Wprowadź do swojej diety więcej warzyw i owoców. Chrupiące marchewki czy rzodkiewki świetnie zaspokoją mały głód. A słodkie pomidorki koktajlowe z powodzeniem zastąpią cukierki. W swojej torebce postaraj się zawsze mieć coś zdrowego na czarną godzinę. Pamiętaj też, żeby usunąć z zasięgu wzroku wszystko, co mogłoby cię kusić. Jeżeli nie wyobrażasz sobie dnia bez podjadania słodkości, wsyp je do przeźroczystej miski, dzięki temu będziesz w stanie lepiej kontrolować, ile już zjadłaś. Postaraj się też wymienić kawę na zieloną herbatę i wodę. Zdziwisz się jak dobrze pobudzają.

Wystrzegaj się kalorycznych pułapek

Czy wiesz, że sałatka z dressingiem może mieć tyle samo kalorii co małe frytki? Jak to możliwe? Sosy sałatkowe często zawierają wysokokaloryczny majonez i dużą ilość oliwy. Sama sałata ma ok. 15 kcal, po dodaniu oliwy 50 kcal, zaś w towarzystwie sosu czosnkowego aż 194 kalorii. To jednak i tak niewiele w porównaniu z sałatką kupioną w sieciowej restauracji, która może mieć - uwaga 400 kcal. Najlepiej więc sama skrop warzywa oliwą, w ten sposób możesz skontrolować jej ilość lub użyj soku z cytryny. Uważaj też na produkty typu light, często niskokaloryczna jest jedynie ich nazwa.

Dieta a firmowa integracja

Największym wyzwaniem okazuje się zazwyczaj impreza firmowa, ale nawet z nią można sobie sprytnie poradzić. Przede wszystkim zjedz coś przed samą imprezą. Pomoże ci to oprzeć się pokusie podjadania chipsów i słonych paluszków. Wystrzegaj się też kolorowych napojów gazowanych i słodzonych soków. Co do alkoholu, trzymaj się zasady – im mniej, tym lepiej. Jeśli jesteś fanką wina wybierz białe wytrawne, mające najmniej cukru. Co do menu to wybieraj sałaki czy lekkie warzywne dania. Jeśli chcesz spróbować innych przysmaków, zdecyduj się na małe porcje.

Wprowadź do swojego życia więcej ruchu

Pomyśl o zmianie środka lokomocji. Może zamiast samochodem lub komunikacją miejską mogłabyś pokonać drogę do biura rowerem? Sprawdź trasę i wyjdź odpowiednio wcześnie z domu. Możesz zacząć stopniowo. Jeżeli nie dasz rady pokonać całej trasy, pokonaj jej część autobusem, jeśli nie będzie zbytnio zatłoczony bez problemu wprowadzisz do niego rower. Jeżeli nie pracujesz na 15 piętrze, spróbuj zrezygnować z windy na rzecz schodów. Podkreślone mięśnie łydek zrekompensują ci wysiłek.

Pamiętaj o przerwie w pracy

- Czy wiesz, że po każdej przepracowanej przed ekranem komputera godzinie przysługuje ci 5 min. przerwy. Warto taką przerwę mądrze wykorzystać – radzi Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. Czas ten służyć ma odpoczynkowi oczu, jednak śmiało możesz wykorzystać go do spalenia kalorii. Poszukaj w Internecie ćwiczeń, które mogłabyś wykonać za biurkiem. Skręty tułowia, rozciąganie, przysiady… Naprawdę jest w czym wybierać.

