Czeka cię ważne spotkanie z szefem i chciałabyś, żeby wysłuchał i zaakceptował proponowane przez ciebie zmiany? Nieważne, czy chodzi o podwyżkę, nowy projekt, zmianę zakresu twoich obowiązków, czy inną kwestię, możesz tak poprowadzić rozmowę, czy szef był ci przychylny. Jeśli natomiast nie zastosujesz się do kilku podstawowych wskazówek, twoje negocjacje mogą spełznąć na niczym. O czym zatem warto pamiętać?

Jak przekonać szefa do swoich racji?

1. Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą

Tylko w ten sposób będziesz miała pewność, że szef cię naprawdę słucha. Jeśli zobaczysz, że jego wzrok nie spotyka się z twoim, ma on spuszczoną głowę lub patrzy gdzieś w przestrzeń, to znak, że należy zmienić taktykę. Jeśli szef nie chce patrzeć ci w oczy to albo nie jest zainteresowany tematem, albo szuka wymówki.

2. Wsłuchuj się, by zrozumieć prawdziwą intencję rozmówcy

Myślisz, że zawsze każdy mówi dokładnie to, co myśli? Oczywiście, że tak nie jest. Często wymyślamy coś naprędce tylko po to, by zakończyć temat. Obserwuj i słuchaj szefa, gdy coś mówi. Dzięki temu poznasz, co tak naprawdę podoba mu się w twojej propozycji, a co go niepokoi i będziesz umiała tak przedstawić sytuację, by osiągnąć cel.

3. Zachowaj spójny przekaz

Mowa ciała jest naprawdę niezwykle istotna. Powstało na ten temat setki książek i opracowań i faktycznie warto zacząć zwracać na nią uwagę. Strzeż się rozbieżności między tym, co przekazujesz słowami, a co gestami. Jeśli mówisz coś, a twoje gesty lub mimika wskazują na coś zupełnie odmiennego, nie przekonasz szefa do swoich racji. Uzna on, że albo nie jesteś pewna swoich argumentów, albo coś kręcisz.

4. Zadawaj pytania kontrolne

Upewniaj się co jakiś czas, że wszystko dobrze rozumiesz. Dzięki temu nie tylko będziesz miała pewność, że właściwie pojmujesz to, co mówi szef, lecz także utwierdzisz szefa w wypowiadanych przez niego tezach. Przyda ci się to zwłaszcza, gdy nagle będzie chciał się wycofać z czegoś, co chwilę wcześniej obiecał.

5. Mów zawsze w pierwszej osobie, jeśli wyrażasz uczucia

Unikaj mówienia ogólnikami. Jeśli chcesz zakomunikować, że coś konkretnie tobie się podoba lub nie podoba, wyraź to w pierwszej osobie. Nie staraj się schować własnych emocji, mówiąc, że coś po prostu jest lub że wszyscy tak myślą. Wyjdziesz na osobę bardziej wiarygodną i szczerą, gdy powiesz "ja uważam...", "ja lubię...", "mnie się nie podoba...".

6. Skup się na przekazie niewerbalnym rozmówcy i działaj w odpowiedzi na niego

Obserwuj, co chce ci przekazać szef przez mowę niewerbalną. Dostrzeż, jaką ma postawę - otwartą czy zamkniętą, w jaki sposób mówi - jeśli zbyt głośno, może to świadczyć o poddenerwowaniu. Jeśli chcesz przekonać szefa do swoich racji, odpowiadaj na jego potrzeby. Uspokajaj, jeśli jest zdenerwowany, zapewniaj o powodzeniu projektu, jeśli wykazuje niepewność. Nie bombarduj go swoimi pomysłami, ale staraj się jakby zaspokajać te potrzeby, które szef akurat w daje chwili uważa za najistotniejsze w firmie. Zawsze możesz powiedzieć, że właśnie wymyślony przez ciebie pomysł doskonale wpasowuje się w cel, jaki chce osiągnąć twój szef i że masz sposób, jak go osiągnąć.

7. Zachowuj się kulturalnie i... taktycznie

Chcesz wzbudzić zaufanie? Usiądź na wysokości rozmówcy. Jeśli będziesz stała nad szefem lub siedziała wyżej niż on, po pierwsze będzie między wami dystans, a po drugie może to być odebrane jako niegrzeczne i oznaczać, że chcesz górować nad szefem. Jeżeli z kolei będziesz siedziała skulona i twój szef będzie patrzył na ciebie z góry, nie masz się co łudzić, że jakiekolwiek argumenty przekonają szefa do twoich racji.

