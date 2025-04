Fot. Fotolia

Nasila się poczucie oceny społecznej, jednocześnie spada u ludzi poczucie własnej wartości. Ciągłe porównywanie się z innymi, wyidealizowany obraz kobiet lansowany przez media, kult dobrego wyglądu, konieczność odnoszenia sukcesów i tryskania pewnością siebie mają niekiedy negatywny wpływ na postrzeganie samej siebie. Często nieśmiałość staje się wtedy barierą oddzielającą nas od czerpania pełnej satysfakcji z relacji z innymi. Jak radzić sobie z zaburzonym obrazem siebie i przełamywać się? Pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie!

Poczuj się dobrze sama ze sobą



„Sexy” to stan umysłu. To wewnętrzne poczucie własnej wartości i pewność siebie. Ale dobremu samopoczuciu należy pomóc. Dbaj więc o siebie. Zarówno fizycznie jak i psychicznie. Doceniaj się za swoje zalety. Myśl o swoim mocnych stronach, tematach, w których czujesz się dobrze i skupiaj na nich swoją uwagę. Badania udowadniają także, że u osób, które czują się atrakcyjne, znacznie wzrasta pewność siebie, a także satysfakcja i zadowolenie z relacji. Idąc na spotkanie czy randkę, ubierz się tak, żeby czuć się kobieco i komfortowo. Jeśli będziesz miała poczucie, że wyglądasz dobrze, poprawi się twoja samoocena. Będzie to więc miało bezpośredni wpływ na twoje zachowanie, luz i spokój podczas rozmowy.

Nabierz świadomości swojego ciała



Ćwiczenie przed lustrem jest dobre nie tylko dla aktorów. Nie chodzi jednak o udawanie czegokolwiek, ale zyskanie świadomości swojego ciała. Mimikę, gesty da się odpowiednio programować. Warto więc spróbować odegrać scenkę rozmowy z kimś lub nawet obserwować się w lustrze podczas rozmowy telefonicznej. Praktyka czyni mistrza. Przyjrzyj się swoim gestom, zastanów się, które z nich ci się nie podobają i w jakich sytuacjach je wykonujesz. Powtarzając rozmowę przed lustrem, staraj się zachowywać w sposób, który ci odpowiada. Odpowiednio długo powtarzane ćwiczenie, sprawi, że zachowanie to stanie się naturalne. Zmiana sposobu zachowania ma wpływ na postrzeganie i pewność siebie.

Przygotuj się



Jeśli rozmowa ma się udać, uda się nawet bez przygotowania. Wszystkie chcemy w to wierzyć, ale nie zawsze warto zdawać się na łut szczęścia albo przeznaczenie. Często też jesteśmy zmuszone spontanicznie porozmawiać z kimś, kogo dobrze nie znamy. Aby uniknąć krępującej ciszy, warto mieć przygotowanych kilka uniwersalnych tematów rozmowy na każdą okazję. Może obejrzałaś lub przeczytałaś ostatnio coś, co może zainteresować rozmówcę, może wydarzyła się sytuacja warta przytoczenia? Lista takich tematów pozwoli uniknąć uczucia pustki w głowie oraz stresu związanego z rozmową.

Wykorzystuj zwykłe sytuacje



Czasem chciałabyś się rozpocząć rozmowę, powiedzieć coś w towarzystwie, ale brak ci odwagi? Lekkość w kontaktach z innymi również można wyćwiczyć. Wystarczy się przełamać. Warto więc wykorzystywać codzienne, zwykłe sytuacje. Może to być rozmowa z osobą, która pyta o drogę na ulicy lub hostessa, opowiadająca o nowym produkcie w sklepie. Wymiana kilku zdań z taką przypadkową osobą, uśmiech to dobra forma terapii. Wydaje się banalne? Dla osób walczących z prawdziwą nieśmiałością będzie to mały sukces przybliżający do pełniejszego otwarcia na ludzi.

Zracjonalizuj lęk i pokonaj nieśmiałość



Nieśmiałość zazwyczaj bierze się z błędnego przekonania, że wszyscy skupiają swoją uwagę właśnie na nas, bacznie nas obserwują i oceniają. Paradoksalnie, osoby nieśmiałe są więc najbardziej egocentryczne. Zrozumienie, że zainteresowanie ludzi jest bardzo rozproszone i nie skupia się tylko na jednej osobie jest często najtrudniejszą barierą do pokonania. Jeśli czujesz stres w sytuacji publicznej, staraj skupić się na konkretnych bodźcach, np. na temacie rozmowy, na sytuacji, która ma miejsce. Odciągnij własne myśli od siebie samej. W kryzysowych momentach wytłumacz sama sobie, że ludzie dookoła nie skupiają na tobie. To właśnie nienaturalne, nerwowe zachowania dużo bardziej zwracają uwagę. Staraj się więc nie myśleć nad swoim zachowaniem tylko po prostu uważnie słuchać innych i cieszyć się rozmową.