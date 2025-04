Kobiety uwielbiają jeździć samochodem. Jest to dla nas przyjemność, którą łączymy z wygodą i ułatwieniem swojego życia. ŠKODA Polska, w ramach swojej akcji "Kobiety prowadzą, stereotypy wysiadają!", zleciła obszerne badania Domowi Badawczemu Maison. Zobacz, jaką najważniejszą korzyść z jazdy wskazują kobiety.

Swobodnie i wygodnie

Większość kobiet, jako główną korzyść wynikającą z prowadzenia samochodu wskazuje ułatwienie życia codziennego. Traktują auto jak drugi dom, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie. Uwielbiają też wygodę, która wiąże się z jazdą. Kobiety coraz chętniej stawiają na samochód, wybierając się w długie trasy. Równie ważną korzyścią płynącą z prowadzenia samochodu jest przyjemność, która towarzyszy prawie połowie kobiet przy wsiadaniu za kierownicę.

Na drodze kobiety są zrelaksowane, ale zachowują przy tym ostrożność. Ich empatia oraz wyrozumiałość pozwalają uniknąć sytuacji stresowych i cieszyć się ze spędzanego za kółkiem czasu.

Zimowa przyjemność

Śnieg, śliska powierzchnia i trudne warunki nie muszą budzić strachu i niechęci przed wsiadaniem do auta. Czerpanie przyjemności z jazdy zimą jest możliwe. Eksperci ŠKODA Auto Szkoła przygotowali 5 zimowych wskazówek, dzięki którym pokochasz zimową jazdę - nie tylko na nartach.

1. Dopasowanie do warunków pogodowych

Zimowy wypoczynek na pewno będzie udany, jeśli zadbamy o bezpieczeństwo jazdy. Nie tylko ważny jest styl prowadzenia auta dostosowany do panujących warunków atmosferycznych ale także przestrzeganie obowiązujących w danym kraju przepisów drogowych. Dlatego przed podróżą warto zapoznać się z zasadami ruchu drogowego tego kraju, do którego zamierzamy się udać na wypoczynek lub przez który będziemy przejeżdżać.

Kiedy wyjeżdżamy poza granicę Polski zawsze mamy na względzie zasady ruchu drogowego oraz panujące w danym kraju ograniczenia. Jednak kiedy wybieramy się na zagraniczne ferie zimowe, musimy również pamiętać o tym, jak w danym państwie podchodzi się do sprawy posiadania przez nas opon zimowych oraz przewożenia nart.

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.

Oto zasady ruchu drogowego w państwach, które Polacy wybierają najchętniej podczas zimowego wypoczynku:

Austria

Tutaj obowiązuje bezwzględny zakaz przewożenia nart we wnętrzu samochodu. Od 1 listopada do 15 kwietnia samochody muszą być wyposażone w opony zimowe, jeśli warunki pogodowe tego wymagają.

Czechy i Słowacja

W tych krajach musimy pamiętać, że od 1 listopada do 31 marca samochody muszą być wyposażone w opony zimowe, kiedy stan pogody nie jest korzystny.

Włochy

Nakaz jazdy na zimowych oponach obowiązuje wyłącznie na lokalnych górskich drogach.

Niemcy

Jadąc do tego kraju należy pamiętać o oponach zimowych w momencie opadów śniegu lub oblodzenia – nie dostosowanie się do tych przepisów może nas kosztować od 40 do 120 euro kary.

2. Odpowiednie wyposażenie i sprawdzenie auta

Stan techniczny samochodu musi zostać sprawdzony zanim wyruszymy na śnieżne drogi. Do bezpiecznej jazdy potrzebujemy zimowych opon, sprawnych wycieraczek, odmrażacza do szyb i skrobaczki, która pozwoli nam na zebranie śniegu gwarantując dobrą widoczność. Z takim zestawem jazda będzie pewna i niezawodna.

Dodatkowo pamiętajmy o wyposażeniu naszego samochodu podczas zagranicznych wyjazdów w:

apteczkę spełniającą europejskie normy,

dwie odblaskowe kamizelki,

sprawny zestaw naprawczy,

zapasową oponę nadającą się do użycia.

3. Zachowanie bezpiecznej prędkości

Zawsze starajmy się dopasować szybkość jazdy do panujących na drodze warunków. Zimą powinniśmy kierować ostrożnie i zachować dłuższą drogę hamowania. Pamiętajmy, że odpowiadamy za siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Nie śpieszmy się oraz zachowajmy zdrowy rozsądek!

4. Uwaga na znaki

Podobnie jak narciarz na stoku, kierowca zawsze musi patrzeć na znaki. Kiedy znajdujemy się w nowym miejscu, wykażmy się szczególnym skupieniem i obserwujmy uważnie drogę.

Zachowajmy szczególną ostrożność przy: skręcaniu, wyprzedzaniu czy zawracaniu. Gdy mamy do czynienia ze zmniejszoną widocznością, wykażmy większą cierpliwość na drodze, kilka minut nie jest warte ryzyka!

5. Udzielanie pomocy

Zawsze pamiętajmy o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy. Gdy jesteśmy świadkami wypadku, zareagujmy! Podczas zimowych wyjazdów w naszym telefonie powinny znaleźć się następujące numery telefonów:

