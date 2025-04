Jak po powrocie z wakacji zasilić dodatkowo swoje finanse i spłacić długi? Urlopowe szaleństwa mogą mocno nadszarpnąć powakacyjny budżet domowy. Zwłaszcza jeśli masz tendecję do przekraczania górnej granicy ustalonych wydatków, robienia debetów na koncie lub zadłużenia na karcie kredytowej... Jak szybko podreperować budżet domowy po wakacjach? Jest na to 6 prostych sposobów. Wystarczy zacząć stosować je od zaraz!



Reklama

fot. Fotolia



Nadwyrężony budżet najlepiej zacząć ratować od zaraz. Najpierw przeanalizuj wszystkie wakacyjne wydatki. Sprawdź historię transakcji karty kredytowej i ile dokładnie wynosi twoje zadłużenie. Musisz też spisać koszty, za które rachunek przyjdzie dopiero za jakiś czas, np. opłata za telefon czy internet. Jesli już wyliczysz dokładnie kwotę, którą zalegasz, zastanów się ile czasu zajmie ci oddanie tych pieniędzy. Spłatę rozplanuj tak, by zmieścić się w zaplanowanym budżecie.

Co zrobić, by szybko podreperować budżet domowy po wakacjach? Oto 6 prostych i sprawdzonych sposobów:

1. Zrezygnuj z luksusu

Po pierwsze, pomyślmy, z jakich wydatków możemy zrezygnować w następnym miesiącu, np. wyjścia do kina, kawiarni, kupowania gotowych obiadów w pracy (te łatwo zastąpić tańszymi gotowanymi w domu).

2. Bez listy zakupów nie wychodź z domu!

Zróbmy także listę zakupów na cały tydzień i ściśle trzymajmy się jej w sklepie. Zaoszczędzić możemy zwłaszcza na żywności – nie róbmy zapasów, bo zazwyczaj kupujemy za dużo, więc część z nich i tak trafi do kosza.

3. Nie daj się skusić wyprzedażom

W tym czasie w centrach handlowych królują też posezonowe wyprzedaże, ale nie dajmy się skusić promocjom i rabatom. Podreperowanie domowego budżetu jest znacznie ważniejsze niż np. nowa garderoba.

4. Zacznij dojeżdżać rowerem do pracy

Jak jeszcze możemy zaoszczędzić? Lato to najlepszy okres, by przesiąść się z samochodu na rower. Dojazdy do pracy będą dzięki temu dużo zdrowsze i przyjemniejsze, a przede wszystkim bezpłatne.

5. Sprzedaj nieużywane rzeczy

Dobrze jest też sprzedać niepotrzebne i nieużywane rzeczy, które dla innych mogą stać się cennym nabytkiem. Wystarczy przejrzeć dokładnie wszystkie szafy i zakamarki, a na pewno znajdzie się w nich wiele od lat nieużywanych przedmiotów i ubrań. Najłatwiej wystawić je na sprzedaż na portalach aukcyjnych lub zamieścić ogłoszenie na stronie z różnymi ofertami. W ten sposób zyskasz nie tylko trochę miejsca w mieszkaniu, ale też dodatkowe fundusze.

6. Poszukaj dodatkowej pracy

Kolejne rozwiązanie to znalezienie dodatkowej pracy. Najpopularniejsze dodatkowe zajęcia to: opieka nad dzieckiem lub starszą osobą, sprzątanie mieszkań i biur. To zajęcia, które często są do pogodzenia ze stałą pracą. Koniec wakacji to też dobry czas np. na rozdawanie ulotek szkół policealnych czy językowych.

Po wakacjach znacznie bardziej ciążą nam różne zaległości finansowe. Trudniej znaleźć w domowym budżecie pieniądze na spłatę zadłużenia czy ratę kredytu – mówi Karolina Barańska z Grupy KRUK. – Kuszące wydają się więc oferty wakacji kredytowych, czyli czasowego zawieszenia spłat. Pamiętajmy jednak, że to rozwiązanie, które może się wydawać dobre, jest takie tylko na krótką metę. Powrót do regularnych wpłat będzie oznaczał wyższe kwoty do spłacenia, a to prosta droga do powiększenia długu. Dlatego też załóżmy, że wszystkie zobowiązania realizujemy w pierwszej kolejności. Wtedy łatwiej będzie nam na bieżąco sprawdzać, ile pieniędzy w danym miesiącu nam pozostało. Łatwiej też zrezygnujemy z innych, mniej potrzebnych wydatków, np. tych na przyjemności.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Kruk S.A.