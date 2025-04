Pieniądze oszczędza tylko co 5 Polak. Jak zarządzać domowym budżetem, by mieć coś na przysłowiową "czarną godzinę"?



Reklama

Fot. Fotolia



Aż 88 procent Polaków uważa, że oszczędzanie to powód do dumy, ponieważ zapewnia nam bezpieczeństwo i stabilizację życiową, wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie PKO Banku Polskiego. Jednocześnie systematycznie odkłada pieniądze tylko co piąty ankietowany. Jak oszczędzają Polacy?

Typy oszczędzających

- Czynniki, które zniechęcają nas do oszczędzania są bardzo różne. Najliczniejszą grupę, mianowicie jedną trzecią społeczeństwa stanowi grupa, którą moglibyśmy zdefiniować jako typ konsumujący. Jest to grupa, która nie posiada oszczędności, deklaruje, że chciałaby oszczędzać, ale również otwarcie przyznaje, że nie potrafi, nie wie jak zmienić sposób zarządzania budżetem, gospodarstwa domowego – mówi newsrm.tv Marcin Idzik, socjolog z firmy badawczej TNS Polska. Kolejną grupą, jest tzw. grupa niezmotywowana, która stanowi jedną piątą społeczeństwa. Są to osoby, które uzyskują relatywnie wysokie dochody, ale również nie oszczędzają, ponieważ chociaż znają się na tym, to robią to bez przekonania i dlatego ich oszczędności są niewielkie. Poza tymi dwoma typami możemy wyróżnić również grupę spontaniczną, która ma środki na oszczędzanie, jednak tego nie robi, ponieważ często ulega chwilowym zachciankom oraz grupę niezorientowanych, którzy po prostu nie mają dostatecznej wiedzy na temat oszczędzania i nie rozumieją informacji z instytucji finansowych. Na przeciwległym biegunie znajdują się ludzie z grupy systematycznych oraz grupy zaradnych i konsekwentnych. W przeciwieństwie do innych potrafią oni gromadzić oszczędności i wiedzą jak to efektywnie robić.

Ile powinniśmy oszczędzać?

Od czego powinniśmy zacząć oszczędzanie? - Poziom oszczędności powinien wynosić minimum 10 procent naszego dochodu rocznego czy miesięcznego i wówczas to jest mniej więcej jeden nasz miesięczny dochód, wtedy jesteśmy rzeczywiście zabezpieczeni przed jakąś gwałtowną zmianą – tłumaczy newsrm.tv prof. Zofia Liberda z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Chociaż optymalną kwotą byłoby oszczędzanie 20 procent dochodu rocznie, to jeżeli uda nam się odłożyć poniżej 10 procent, to i tak jest to istotne, ponieważ będzie to dla nas pewnego rodzaju zabezpieczenie.

Reklama

Wypowiedź: Marcin Idzik, socjolog z firmy badawczej TNS Polska, prof. Zofia Liberda z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego / W oparciu o materiał prasowy Newsrm tv