Jakość pracy w bardzo dużej mierze zależy od oświetlenia, jakim dysponujemy. Dobrze dobrane światło może znacząco podwyższyć efektywność działania, podobnie jak kiepskie światło bardzo je obniżyć. Warto o tym pamiętać i egzekwować od pracodawcy swoje prawa. Polskie prawo gwarantuje bowiem pracownikowi obowiązek zapewnienia odpowiedniego światła przez pracodawcę.

Jak oświetlenie wpływa na jakość pracy?

Związek pomiędzy natężeniem i barwą światła, a wydajnością pracowników potwierdzają wyniki badań naukowych. Wykazują one, że dzięki podwyższeniu natężenia oświetlenia z 300 do 500 lx, można osiągnąć wzrost wydajności o 8%, a podwyższenie natężenia do 2000 lx zwiększa efektywność nawet o 20%. Natomiast odpowiednia barwa światła pozytywnie wpływa na psychikę, samopoczucie oraz bezpieczeństwo pracy.

Jak idealnie dobrać światło do miejsca pracy?

Ustalając kryteria doboru właściwego systemu świetlnego, bierzemy pod uwagę nie tylko parametry oświetlenia, wielkość danej przestrzeni, dostęp do światła dziennego, wymagania poszczególnych stanowisk pracy czy branży, ale także Polskie Normy i przepisy oraz zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), określające optymalne warunki dla oświetlenia pomieszczeń w zależności od sposobu ich wykorzystania.

Obowiązki pracodawcy dotyczące oświetlenia w pracy

Zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy ma nie tylko względy praktyczne, jest to także wymóg regulowany ustawowo. Zgodnie z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa oraz higieny pracy precyzuje, że jednym z kluczowych czynników dla komfortu i efektywności pracy jest oświetlenie spełniające wymagania Polskich Norm.

