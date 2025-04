Powodów odejścia z pracy może być wiele - wyższa pensja, lepsza posada, wygodniejsza lokalizacja. Lepiej jednak, gdy nie jest to kłótnia z szefem lub ze współpracownikami. Jeśli jesteś specjalistą w danej branży, być może kiedyś jeszcze będziesz musiała zetknąć się z ludźmi, z którymi do tej pory pracowałaś.

Jak odejść z pracy i nie stracić cennych kontaktów?

Oto nasze wskazówki:

Nie lekceważ szefa

To, że już niedługo przestanie być twoim szefem, nie znaczy, że masz już teraz traktować go bez szacunku. Nawet jeśli się krępujesz, powiedz szefowi o odejściu wprost, a nie mailowo lub telefonicznie. Jeśli będziesz uciekać, pokażesz, że tak naprawdę nie jesteś osobą dojrzałą. A z takimi nie chce się mieć do czynienia w poważnych firmach. W takim przypadku nawet gdybyś chciała kiedyś wrócić, możesz nie mieć do czego.

Bądź opanowana do końca

Zwłaszcza gdy powodem odejścia z pracy są kiepskie relacje ze współpracownikami, nie pozwól sobie na awanturę lub choćby małą sprzeczkę. Już wkrótce nie będzie cię w danym miejscu, więc nie ma sensu wytaczać wojny, a jeśli zachowasz spokój mimo wszystko, zostawisz po sobie o wiele lepszą opinię.

Zdobądź referencje

Na pewno przydadzą się w nowej firmie. Poza tym będą oznaką tego, że doświadczenie zdobyte w obecnej pracy uznajesz za cenne i wartościowe. Wcale nie jest powiedziane, że jak szef wystawi ci teraz referencje, już nigdy nie będziesz mogła znów u niego pracować. A gdy będziesz chciała powrócić, będziesz mogła pokazać mu, jak dobrze oceniał twoją pracę poprzednio.

Utrzymuj kontakty

Postaraj się co jakiś czas odzywać do kolegów z byłej pracy. Utrzymanie bliskich kontaktów może ci się kiedyś przydać. Zwłaszcza, jeśli po odejściu z pracy nie zmieniłaś całkowicie branży, a jedynie firmę. Poza tym, jeśli lubisz swoich dotychczasowych współpracowników, dlaczego miałabyś przestać się z nimi spotykać?

