Grudzień to czas wzmożonych wydatków - prezenty, produkty spożywcze na święta, dodatki do domu, świąteczne ozdoby... Jak w tym wszystkim zachować umiar i nie skończyć miesiąca znacznie pod kreską? Sprawdź nasze porady!

1. Wyznacz limit, jakie kwoty możesz maksymalnie przeznaczyć na prezenty

To bardzo ułatwi sprawę. Wiadomo, że w każdej kwocie można kupić coś fajnego, a im więcej pieniędzy wydasz, tym masz szansę na kupienie czegoś lepszego. Nie daj się jednak zwariować. Czy w tych świętach chodzi naprawdę tylko o prezenty? Znajdź złoty środek i postaraj się kupić coś nietuzinkowego w rozsądnej cenie.

2. Skorzystaj z obniżek cenowych

Nie tylko na wyprzedażach posezonowych można upolować rzeczy w znakomitych cenach. Również teraz, w okresie przedświątecznym sklepy oferują niższe ceny. Chcą tym samym skusić nas na większe zakupy. Staraj się nie dać naciągnąć na dodatkowy gadżet, który wcale nie jest ci potrzebny, ale wykorzystaj okazję do kupienia tańszego prezentu dla bliskich.

Możesz też wybrać coś na raty 0 procent. Taka opcja jest najlepsza, jeśli chcesz kupić coś droższego, a nie masz pełnej kwoty. Dzięki ratom 0 procent nie zapłacisz za daną rzecz więcej niż gdybyś płaciła od razu całą wymaganą cenę produktu a do tego możesz podarować ją na gwiazdkę już teraz, a nie czekać kilku miesięcy, aż uzbierasz potrzebne pieniądze.

3. Zrezygnuj z zakupów w ogromnych galeriach handlowych

Udowodnione jest, że im w im większych sklepach robimy zakupy, tym więcej zostawiamy w nich pieniędzy. W ogromnych marketach na półkach jest po prostu znacznie więcej produktów i wydaje się nam, że większość z nich potrzebujemy. Po powrocie do domu często okazuje się, że wcale tak nie było i nie mamy gdzie pochować zakupów, ale jest już za późno.

Podobnie jest z galeriami handlowymi, w których są setki sklepów. Chodzimy od jednego do drugiego i w każdym znajdujemy coś, co chciałybyśmy mieć albo kupić dla kogoś. To sprawia, że nie dość, że coraz trudniej jest nam się zdecydować na jakikolwiek zakup, wydajemy w efekcie znacznie więcej, niż zakładałyśmy, bo kupujemy kilka rzeczy zamiast jednej.

4. Wymień punkty na prezenty

Przez cały rok zbierasz punkty w różnego rodzaju sklepach i punktach usługowych. Dlaczego nie miałabyś skorzystać z nich właśnie teraz? Przed świętami zawsze jest mnóstwo wydatków, dlatego każde oszczędności na pewno się przydadzą. Jeśli znajdziesz coś, co byłoby fajnym pomysłem na prezent, a możesz nabyć go za darmo, zamieniając zdobyte dotychczas punkty na dany produkt, zrób to bez zastanowienia. Sprawisz tym samym, że ktoś otrzyma przydatną rzecz, a ty nie wydasz na to ani złotówki.

5. Skorzystaj z internetowych porównywarek cen

To najlepszy sposób na zrobienie zakupów bez przepłacania. Spodobała ci się jakaś rzecz? Zanim ją kupisz w pierwszym lepszym sklepie, sprawdź ceny w innych marketach. Być może okaże się, że w sklepie obok kupisz to samo za dużo bardziej atrakcyjną kwotę. Koniecznie zwróć na to uwagę. Nie ma najmniejszej potrzeby na przepłacanie.