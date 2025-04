Pieniądze znikają ci z konta szybciej, niż się na nim pojawiają? Czasem masz wrażenie, że to wina krasnoludków, ale jako że jesteś już duża i w krasnoludki nie wierzysz, to masz świadomość, że wina leży jednak po twojej stronie. Zobacz, jak nauczyć się skutecznego oszczędzania. To prostsze niż myślisz.

1. Zadaj sobie kilka podstawowych pytań

Zanim wydasz pieniądze na kolejne "coś", zadaj sobie 4 pytania, które ułatwią ci decyzję na temat zakupu.

Czy potrzebujesz tego "czegoś"? Czy masz na to "coś" pieniądze? Czy faktycznie będziesz z tego przedmiotu korzystała? Czy przedmiot wart jest swojej ceny?

2. Nie emocjuj się tak bardzo

Nie dla wszystkich, ale dla większości kobiet, zakupy to powód do radości. Może dlatego tak wiele z nas traci wtedy głowę i wydaje ogromne sumy. To dlatego warto podejść do zakupów zdroworozsądkowo. Zrób listę zakupów. Trzymaj się jej i nie wydawaj na niepotrzebne rzeczy.

3. Nie wydawaj po północy

Jak się okazuje, nocne zakupy sprzyjają trwonieniu pieniędzy. Wielu psychologów potwierdziło tezę, że po 24 podejmujemy więcej nieprzemyślanych decyzji. Szczególnie tych finansowych. Jeśli więc chcesz dokonać zamówienia przez internet, nie rób tego w środku nocy. Lepiej prześpij się z decyzją i zakup zrealizuj następnego dnia.

4. Nie wydawaj "urojonych pieniędzy"

Stare przysłowie mówi, że nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu. Dotyczy to również wydawania pieniędzy i oszczędzania. Korzystaj z karty debetowej, nie kredytowej. Tę drugą traktuj jak opcję na wszelki wypadek. Inaczej wpędzisz się w poważne koszty. Unikaj też kredytów. Jeśli stoisz przed wyborem: kredyt i super wakacje "tu i teraz", odłóż pieniądze i na wakacje pojedź za jakiś czas. Pamiętaj, że kredyty tez trzeba spłacać.

5. Śledź swoje konto

Postaraj się regularnie sprawdzać stan swojego konta. Nie codziennie, ale przynajmniej raz na jakiś czas. Po co? Aby nie czuć zdziwienia, gdy w końcu zajrzysz na konto. Warto prowadzić też własny spis dochodów i wydatków: na kartce, w Exelu, w zeszycie.