Ślub i wesele to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Nie można więc oszczędzać w tym przypadku na wszystkim. Można jednak wydawać pieniądze z głową i sprawić, aby koszty wesela i ślubu nie były zbyt dotkliwe.

Każda z nas marzy o wspaniałym, wystawnym i wytwornym weselu. Piękna suknia ślubna, makijaż, sala pełna gości, kościół udekorowany kwiatami, przyszły mąż w najlepszym garniturze… Niestety, to wszystko kosztuje, czasem ogromne pieniądze. Jak zatem uniknąć zbędnych wydatków na wesele oraz jak przygotować się do tego wydarzenia w taki sposób, aby nikły stan naszych portfeli nie zmącił nam dobrego nastroju tego wspaniałego dnia?



1. Suknia ślubna

Jeszcze jako dziewczynki marzymy o pięknej sukni, w której dumnym krokiem podążymy w stronę ołtarza. Cena sukni ślubnej niestety czasem zabija w nas euforię… Nie martw się. Jest wyjście z tej sytuacji. Po pierwsze, przejrzyj ogłoszenia w internecie. Wiele kobiet sprzedaje swoje suknie ślubne niezwłocznie po weselu. Oczywiście wymagają one kilku przeróbek u krawca, ale są zawsze tańsze niż nowe suknie z salonu. Drugi sposób to zamówienie sukni od krawcowej. Cena uzależniona będzie od tego, jaką mamy koncepcję naszej kreacji. Trzeci sposób to wypożyczenie sukni ślubnej. Jest to na tyle komfortowe rozwiązanie, że nie musimy się martwić o to, co później z suknią zrobić. Często też wszelkie koszty dotyczące naprawy sukni po weselu ponosi firma wypożyczająca. Poprawki przed weselem (np. zweżanie) również leżą po jej stronie.

2. Alkohol na wesele

Jak się okazuje, na wielu polskich weselach nie może zabraknąć alkoholu. Jest to jednocześnie jeden z najdroższych wydatków, jakie czakają parę młodą. Warto zatem, jeśli data waszego ślub została ustalona z dużym wyprzedzeniem, zacząć gromadzić zapasy przynajmniej kilka miesięcy wcześniej. Alkohol ma długi termin przydatności do spożycia, a jeśli chodzi o wino - im starsze, tym lepsze!



3. Tort weselny

Tort to także duży wydatek. W zależności od jego gramatury, ozdób, smaku itd. kosztuje od kilkuset złotych w górę. Ale i na to jest rada. Zastanów się, kto w Twojej rodzinie piecze najlepsze ciasta - mama, babcia, a może ciocia…? Jeżeli relacje między wami są dobre, możesz spokojnie poprosić ją o przygotowanie tortu lub kilku ciast na wesele. Z pewnością mama lub babcia poczują dumę ze swoich wypieków, a ty zaoszczędzisz sobie stresu.

4. Dodatki specjalne

Fajerwerki, gołębie, lampiony… Oprawy obecnie organizowanych wesel bywają różne. Podobnie jest z wynajmowaniem limuzyny czy bryczki wiozącej parę młodą do kościoła lub na salę weselną, co jest już standardem. Zastanów się jednak, czy na pewno jest ci to potrzebne. Czy nie lepiej wydać trochę więcej pieniędzy na kapelę weselną co do której masz pewność, że zajmie się gośćmi na najwyższym poziomie?

5. Zespół na wesele

Mówi się, że udane wesele to takie, na którym można się najeść i dobrze pobawić. Funkcja kapeli weselnej jest więc nieoceniona. Często to od niej zależy, jakie wrażenie na temat uroczystości mają goście. Warto jednak, chcąc ograniczyć koszty wesela, zastanowić się, czy nie lepiej będzie zamiast zespołu muzycznego, zamówić dj-a. Jest to tańsze rozwiązanie, które rówież gwarantuje ci organizacyjny sukces!

7. Sala weselna

Wynajem sali weselnej to także spory wydatek. Są jednak i na to sposby. Jeśli planujesz wesele w lato, a do tego posiadasz duży ogród, możesz zorganizować wesele w ogrodzie! Jedyne koszty na jakie wtedy jesteście narażeni, to wynajem stołów, krzeseł i dużego namiotu. Reszta należy już do waszej inwencji!

8. Podróż poślubna

Większość z nas chciałaby w podróż poślubną pojechać na fantastyczną wycieczkę. Można to zrobić. Po pierwsze - wycieczka marzeń nie musi być droga, jeśli skorzystamy z ofert last-minute. Innym sposobem na ograniczenie kosztów związanych z podróżą poślubną, jest wcześniejsze zorganizowanie jej na własną rękę i zrezygnowanie z kosztownych usług biur podróży.