Nie każdy rodzic wie, jak ważne jest nauczenie dziecka bycia oszczędnym. Większość maluchów nawet nie rozumie, że pieniądze nie rosną na drzewach, a za kolejną zabawkę, batonika czy rower trzeba zapłacić. Winę za to ponoszą nadopiekuńcze mamy i tatusiowi, którzy chcą, aby ich dziecko miało po prostu wszystko. I nie ma w tym absolutnie nic złego, jeśli zachowany jest zdrowy rozsądek. Zobacz, jak nauczyć dziecko oszczędności, aby w przyszłości mogło podejmować tylko dobre decyzje.

Kieszonkowe

Dziecko powinno mieć swoje pieniądze, aby mogło nauczyć się rozsądnego wydawania i oszczędzania. Wysokość kieszonkowego powinna być uzależniona od majętności twojej rodziny. Ustal z dzieckiem, że raz w miesiącu otrzymuje od ciebie daną kwotę i musi tak nią dysponować, aby starczyła mu na jego drobne wydatki. Jeśli maluch już pierwszego dnia wyda wszystko, musi wiedzieć, że więcej pieniędzy od ciebie nie dostanie. Zachowaj konsekwencje w swoim działaniu. Tylko wtedy twoja pociecha nauczy się, że rozrzutność i nieumiejętność zaplanowania swoich wydatków nie popłaca.

Świnka skarbonka

Naukę oszczędzania dobrze jest zacząć od kupienia pięknej świnki skarbonki. Ładny gadżet może być początkiem przygody odkładania na rower, hulajnogę czy komputer. Maluch nauczy się też jak nie trwonić pieniędzy oraz pozna ich prawdziwą wartość.

Nie rozpieszczaj

Może być to trudne, ale musisz wiedzieć, że tylko w ten sposób nauczysz dziecko szacunku do pieniędzy. Maluch musi się nauczyć, że rodzice nie spełnią jego każdej zachcianki. Absolutnie nie reaguj na płacz w sklepie, tupanie nogą i obrażanie się, gdy nie chcesz kupić kolejnych słodyczy.

Edukuj

Chociaż powszechnie uważa się, że finanse to nie najlepszy temat na dyskusję z najmłodszymi, to powinnaś wiedzieć, że o pieniądzach trzeba rozmawiać. Inaczej twoje dziecko nigdy nie pozna ich wartości. Pamiętaj, że im wcześniej maluch dowie się, jak oszczędzać i czemu ma to tak ogromne znaczenie, tym większe przyniesie to korzyści w przyszłości.

Dawaj dobry przykład

Teoretyczna wiedza i mądrości, jakie będziesz wpajać dziecku, muszą iść w parze z praktyką. Pokaż maluchowi, że ty też oszczędzasz i że nie jest to takie trudne. Dzieci uczą się wielu zachowań od rodziców. Jeśli więc chcesz, aby twoja pociecha umiała dysponować gotówką, koniecznie pokazuj, że sama też tak robisz.

