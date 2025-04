Niestety od dawna zupełnie nie układa się wam z mężem i nie macie oboje nadziei na zmianę tej sytuacji. Postanowiłaś, że czas skończyć ten związek bez przyszłości. Tylko jak napisać pozew rozwodowy? W naszym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, co powinnaś zrobić krok po kroku.

Reklama

Jak napisać pozew rozwodowy?

Powinnaś pamiętać, że ty, czyli osoba, która sporządza pozew rozwodowy, jesteś powodem, a mąż jest pozwanym.

Krok 1

Napisanie pozwu zaczynasz od podania miejscowości i daty - te informacje musisz umieścić w prawym górnym rogu pozwu.

Krok 2

Musisz napisać, do którego sądu kierujesz pozew, czyli określić właściwy sąd. Pozew o rozwód zawsze składa się do sądu okręgowego:

właściwego dla miejsca zamieszkania, w którym oboje mieszkaliście do tej pory, a teraz mieszka tam choćby jedno z was;

do tej pory, a teraz mieszka tam choćby jedno z was; właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (czyli męża), gdy oboje mieszkacie osobno i w innych mieszkaniach, niż poprzednie wspólne;

(czyli męża), gdy oboje mieszkacie osobno i w innych mieszkaniach, niż poprzednie wspólne; właściwego dla twojego miejsca zamieszkania, gdy nie możesz ustalić, gdzie obecnie mieszka twój mąż, a oboje nie mieszkacie już we wspólnym dawnym mieszkaniu.

Krok 3

Musisz określić strony pozwu, czyli podać dane twoje i małżonka. Nie zapomnij o wpisaniu:

imion i nazwisk obojga małżonków;

aktualnych adresów zamieszkania;

aktualnie wykonywanych zawodach

Zobacz też:

Jak napisać pozew o zachowek?Koszt pozwu o odszkodowanieRozwód czy separacja?

Krok 4

Musisz napisać, jakie są twoje żądania, to znaczy czego oczekujesz od sądu. Zastanów się i napisz, czy chcesz, żeby rozwód był orzeczony z winy małżonka, czy może nie chcesz orzekać winy.

Krok 5

Uzasadniasz pozew. Nie można wnieść do sądu pozwu bez uzasadnienia. W tym miejscu musisz ujawnić, dlaczego uważasz, że w twoim małżeństwie nastąpił trwały i i zupełny rozkład pożycia. Informujesz też, jaka jest sytuacja finansowa obojga małżonków i jakie potrzeby mają wasze dzieci, jeśli chcesz, by zostały przyznane alimenty.

Krok 6

Gotowy pozew składasz w sądzie wraz z niezbędnymi załącznikami. Możesz złożyć go osobiście bądź wysłać pocztą. Wśród załączników powinny znaleźć się:

akt małżeństwa;

akty urodzenia wszystkich waszych dzieci;

zaświadczenie o zarobkach;

odpis pozwu rozwodowego.

Krok 7

Musisz opłacić złożenie pozwu. Za złożenie pozwu rozwodowego przewidziana jest stała opłata sądowa zgodnie z art. 26 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wynosi ona 600 zł. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy pełnomocnika prawnego, również powinnaś pamiętać o kosztach z tym związanych.

Reklama

Zobacz też:

Jak napisać pozew o zachowek?

Koszt pozwu o odszkodowanie

Rozwód czy separacja?